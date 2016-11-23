Прямо сейчас (не в понедельник, не в следующем месяце) можно взять и перевернуть все, словно лист бумаги, начать писать свою жизнь заново, словно с чистого листа. И не важно, что вы — важные семейные люди. Посмотрите на своего ребенка и подражайте ему, подарите ему веселых, жизнерадостных родителей, будьте примером для подражания!





65 идей как изменить жизнь к лучшему!





1. Почаще улыбайтесь, а лучше смейтесь!





2. Избавляться от привычек – хлопотно, но им можно и нужно «изменять»…





3. Вы пунктуальны? Опоздайте на работу и с невинным видом скажите, что проспали (почувствуйте себя героиней «Служебного романа»).





4. Никогда не приходили на службу вовремя? Появитесь в офисе раньше всех!





5. Любите поболтать по телефону? Отключите его на один день! (Помните, как это сделал герой Ричарда Гира в фильме «Красотка»)





6. Обедать в одном и том же кафе – скучно. Откройте для себя уютный ресторанчик.





7. После работы не спешите домой. Пройдитесь по магазинам или просто погуляйте всей семьей.













8. Не обязательно ждать выходных, чтобы сходить в театр или кино. Детей хоть раз оставьте родственникам.





9. Попробуйте делать подарки без всякого повода – это так здорово!





10. Придумайте безобидный розыгрыш. Он внесет разнообразие в повседневность.





11. Иногда очень полезно делать то, что вы считаете вредным…





12. Есть на ходу – некрасиво? Купите мороженое, ваши любимые детства кукурузные палочки и с удовольствием съешь их на улице.





13. Кусочек шоколада не испортит фигуру и «подсластит» неприятный разговор.





14. Погримасничайте перед зеркалом. Смешные рожицы поднимут настроение.





15. Даже если сидите на диете, позвольте себе чашечку кофе со сливками.













16. Учитесь радоваться мелочам… потому что из них и состоит наша жизнь.





17. Зайдите в цветочный магазин и выберите для себя самый красивый цветок.





18. Читайте журналы! Там всегда можно найти что-то интересное.





19. Давно не танцевали? Сходите на дискотеку или в ночной клуб (семейным — оставьте детей бабушке и сходите вместе) .





20. Достаньте с антресолей ролики, наденьте наколенники и покатайтесь (зимой — коньки, всей семьей!)





21. Измените имидж!





22. Вместе со своими друзьями поиграйте в парке в волейбол или бадминтон.





23. Когда вы последний раз пекли картошку и хлеб на костре?…





24. Почему бы вам не открыть для себя какой-нибудь новый аромат?!













25. В вашем гардеробе еще нет ни одной модной вещицы в этом сезоне?!





26. Не бойся экспериментировать! Ресницы можно красить не только черной тушью…





27. Сейчас самое время купить купальник и привести в порядок фигуру!





28. Срочно выбросите из шкафа все халаты. Дома ходи в ярких удобных нарядах.





29. Вы носите однотонное белье? Купите себе что-нибудь яркое.





30. Прямо с сегодняшнего дня начинайте умываться минеральной водой.





31. Не забывайте, что и дому время от времени тоже требуются обновки.





32. Попробуйте себя в роли дизайнера. Распишите старую тумбочку цветами.





33. Несколько оригинальных ваз и подсвечников украсят интерьер.













34. Можно нарисовать симпатичную картинку и повесить ее на стену. Оформите детские рисунки в рамочки, сделайте выставку!





35. Положите в шкаф для белья саше с ароматными травами.





36. Купите цветочные горшки, землю и посадите в них кресс-салат и петрушку.





37. Близится лето! Поменяйте тяжелые шторы на легкие. Пусть ветер играет ими.





38. Все валится из рук и вы всюду опаздываете? Замедлите темп жизни.





39. Улыбайтесь окружающим, и они обязательно ответят вам тем же.





40. Придумайте какой-нибудь несложный ритуал прощания с рабочей неделей.





41. А сегодня можно ничего не делать!













42. Меняйте традиции – со временем они теряют свою привлекательную силу. И создавайте новые!





43. Почему бы вам не организовать праздник для всей семьи?





44. Когда вы в последний раз ели вкусные мамины пирожки?…





45. Повстречайтесь со школьными друзьями и порадуйтесь их успехам.





46. Вспомните, как вы в детстве делились с мамой своими секретами…





47. Напишите письмо лучшей подруге или другу (мужу),собственному ребенку. Только не электронное!!!





48. Распахните окно пошире и впустите в свою комнату весеннее утро!





49. Контрастный душ с ароматным гелем разбудит и зарядит энергией.





50. Проведите выходные на природе. Пригласите знакомых на пикник.





51. Сделайте то, чего вы никогда не пробовали, например, сходите на рыбалку.





52. Подставьте лицо лучам весеннего солнца, легкий загар лучше тонального крема.





53. Посидите на берегу реки, послушайте шум воды – это умиротворяет.





54. Займитесь изучением языков – это расширяет кругозор.





55. Наведите порядок в платяном шкафу. Вещи, которые не носили в течение года — отдайте или выбросите.





56. Распиши разноцветными фломастерами свои старые футболки.





57. Наконец-то вы нашли время для книги, купленной на прошлой неделе.













58. Устройтесь поудобнее в кресле. Посмотрите хороший фильм и забудьте о проблемах.





59. Умеете ли вы раскладывать пасьянс? Это неплохая гимнастика для мозгов.





60. Приготовьте ароматный чай или кофе по всем правилам, без спешки.





61. Рассортируйте фотографии в компьютере и , наконец, оформите альбом.





62. Лучшее время для ухода за кожей лица и тела – часы перед сном.





63. Приготовьте маску из меда, яичного желтка и оливкового масла.





64. Массаж кожи головы поможет вам быстро снять усталость.





65. Или сделайте расслабляющую ванночку для ног.



