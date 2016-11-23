25 правил, как за меньшее время сделать больше

Поэтому, если вы хотите за короткое время успевать делать больше, чем вы успеваете сделать сейчас, вам нужно научится всего двум вещам: организованности и самодисциплине. В этой статье вы найдете 25 главных правил, с помощью которых вы сможете делать больше за меньшее количество времени.





1. Определитесь с целью и сосредоточьтесь на главном





Не имея четкой цели вы постоянно будете блуждать среди множества дел, которые вам не только не помогут достигнуть цели, а скорее наоборот, будут от нее отвлекать и забирать ваше ценное время.





2. Стимул и мотивация





Если работа нам нравится, то мы выполняем ее легко и быстро. Поэтому, если хотите успевать больше, находите в каждом деле стимул для себя. Например, если закончить отчет до конца рабочего дня, то вечером останется время хобби, общение с семьей или на просмотр хорошего фильма.





3. Используйте правило 80/20





Не важно, как много у вас есть времени, но важно, как и на что вы его расходуете. Есть замечательный принцип Паретто, который гласит, что 20% усилий приносит 80% результата, и наоборот 80% ваших усилий приводят всего к 20% результата. Мы эффективно работаем не более 20% своего рабочего дня. Поэтому важно сначала делать важное, а потом заниматься остальными делами. В быту также работает закон Паретто: 80% вещей, которые находятся у нас дома или в машине, практически не используются (вещи, которые мы не носим, книги, которые мы не читаем, посуда, которую мы не используем и т.д.). Избавляйтесь от лишнего, освобождая пространство и энергию.





4. Отключите все отвлечения





Сложно не среагировать, когда что-то пиликает под ухом. Поэтому отключаем: звук телефона, любое оповещение из социальных сетей, автоматическую проверку почты. А чтобы не пропустить действительно что-то важное, поставьте автоответчик на телефон и электронную почту, в котором укажите, когда с вами снова можно будет связаться.





5. Будьте решительны





Если вы что-то сделали/сказали/решили, то не стоит терять время на бессмысленные размышления о правильности принятого вами решения. Что сделано, то сделано, сделайте выводы и двигайтесь дальше. Не совершает ошибок лишь тот, кто ничего не делает.





6. Научитесь говорить «нет»





Если вы хотите успевать многое в течение дня, научитесь отказывать. Люди любят перекладывать свои дела и обязанности на других. Помогать — не значит делать чью-то работу.





7. Доводите дела до конца





Многие любят откладывать дела на не определенный срок и не доводить начатое до конца. Список таких дел имеет свойство накапливаться и груз невыполненного и осознание, сколько вам еще предстоит сделать, давит на вас ежедневно. Если возьмете за привычку не начинать новое дело, пока не закончено старое, это не только будет вас стимулировать побыстрее закончить начатое, но и научит вас не оставлять дела на потом.





8. Список дел





Составьте список дел, которые нужно закончить и начните вычеркивать из него то, что сделано. Когда закончите со старыми делами, возьмите себе за привычку составлять список дел на сегодня, завтра, неделю и т.д. Это поможет вам быть организованней.





9. В первую очередь выполняйте важные дела





Сделайте таблицу, как показано ниже, и запишите все ваши дела, разделив их на 4 группы: Срочные и важные дела, Не срочные, но важные, Срочные, но не важные, Не срочные и не важные дела. Конечно же, в первую очередь выполняйте дела из первой группы, а делами из последней группы можно заняться, если есть свободное время.













10. Поддерживайте порядок





Очень много времени экономится, когда у вас порядок в вещах, на рабочем столе и в компьютере. У каждой вещи должно быть свое место, документы должны быть систематизированы, с работы нельзя уходить, пока на рабочем месте не будет идеального порядка. 5 минут на поддержание порядка сэкономят вам в итоге часы, которые могут быть потрачены на поиск нужного документа или вещи.





11. Избавьтесь от шаблонного мышления





Как правило, наша работа однообразна, поэтому так легко стать жертвой шаблонного мышления. Попробуйте делать свою работу по-другому, ведь привычное — не всегда самое лучшее. Возможно, вашу работу можно выполнить быстрее, если ее автоматизировать или делегировать ваши обязанности.





12. Фокусируйте внимание на том, что делаете





Так уж устроен наш ум, что мы думаем о многих вещах одновременно и в результате, практически не умеем сосредотачиваться. Если заниматься усердно чем-то одним, ни на что не отвлекаясь, это гораздо эффективнее и по времени, и по затраченным усилиям, чем если делать несколько дел, перескакивая с одного на другое. Мультизадачность не поможет вам стать более продуктивными.





13. Сразу беритесь за работу





Многие люди перед тем, как приняться за работу, начинают наводить порядок в бумагах или на столе, пить кофе, читают социальные странички, а потом поражаются, куда подевалось время, отведенное на работу! Если вы знаете, что надо делать, сразу беритесь за работу, а если справитесь быстро, в виде бонуса можно и кофе попить, и в социальные сети заглянуть.





14. Используйте время без остатка





Мы много времени тратим впустую, а ведь его можно было бы использовать с пользой. Например, во время поездки на работу можно слушать аудиокнигу, во время завтрака — составлять план на день, а стоя в очереди, составлять список покупок или просматривать записи, вычеркивая сделанное и добавляя новые задачи на вечер или эту неделю.





15. Отслеживайте потраченное время





Вы можете сберечь не один час свободного времени, если будете более разборчивыми, выбирая фильмы и телепередачи, которые вы смотрите, журналы и газеты, которые вы читаете.





16. Меняйте занятия





Тело никогда не устает целиком, обычно одновременно устают лишь некоторые группы мышц. Смена занятий поможет с этим справиться. Например, если вы несколько часов подряд работали сидя, переключитесь на ту работу, где можно что-то делать стоя либо в движении. И наоборот. Попрактикуйте этот метод хотя бы неделю и вы убедитесь, насколько больше способен выдержать ваш организм.





17. Начинайте пораньше





Замечено, что если прийти на работу на полчаса раньше, можно успеть гораздо больше. Если правильно организовать свой день, то можно ложиться спать вместе с детьми, т.е. не позднее 10 часов вечера, и вставать в 5 утра. За 2 утренних часа, пока не встанут дети, можно успеть сделать гораздо больше, чем в вечернее время с 22 до 24, когда вы порядком устали под конец дня.





18. Работайте, когда работается





Вы наверняка замечали, что есть дни, когда работа «кипит и спорится», а есть дни, когда делать не хочется абсолютно ничего. Это нормально и нужно относиться к этому с пониманием и спокойствием. Если нет срочной работы, то вполне можно позволить себе день-другой отдыха.





19. Установите режим дня





Мы будем гораздо больше успевать, если все будет делать вовремя и в установленное время. Режим дня позволит вашему организму работать, как часы. Для этого тщательно распланируйте свой день, включая приемы пищи и сон. Вы гораздо быстрее будете засыпать и легче просыпаться, если это будет в одно и то же время, даже на выходных. Если принимать пищу в строго установленное время, это также благоприятно скажется на вашем пищеварении и общем самочувствии. Если уходить с работы в одно и тоже время, это не даст вам повода не закончить работу.





20. Будьте внимательны





Если вы хотите сэкономить время, внимательно слушайте, записывайте указания и сведения, и уточняйте, если необходимо. Это поможет вам избежать недоразумений, повторений и переделок.





21. Избавьтесь от «пожирателей» времени





К счастью или сожалению, в сутках всего 24 часа. И что бы вы не делали, их не будет 25 или 30. Поэтому, если вы действительно хотите успевать сделать многое в течение дня, вам нужно избавиться от тех занятий, на которые тратиться впустую ваше драгоценное время.





22. Сядьте на информационную диету





В наше время мы все время подвержена информационным атакам, наш мозг практически не отдыхает: новости по телевизору, сплетни коллег, рабочие моменты, домашние разговоры и т.д. В результате, мы ощущаем, что наша голова опухает от переизбытка информации, мы становимся рассеяннее и заторможеннее. Тим Феррис, автор «4 часовой рабочей недели», предлагает нам сесть на диету с “низким содержанием информации”.





23. Оптимизируйте работу





Подумайте, что забирает у вас много времени. Например, готовка. Сейчас есть мультиварки, которые прекрасно справятся с приготовлением еды практически без вашего участия. Или возьмем покупки. Учитесь заказывать и покупать вещи через интернет. Так вы сэкономите много времени, сил и денег. Покупая продукты через интернет, вы, во-первых, не купите ничего лишнего, а только то, что есть в вашем списке, во-вторых, вы не будете тратить время на поход в супермаркет, стояние в очереди, в-третьих, вам все занесут в дом, зачем вам лишний раз напрягаться.





24. Всего три задачи в день





Хотите успевать больше? Съешьте лягушку на завтрак — так говорят западные специалисты по тайм-менеджменту. Съесть лягушку означает сделать что-то не самое приятное, но очень важное с самого утра. Когда это дело будет сделано, остальные задачи покажутся пустяковыми по сравнению с утренней. Запланируйте три важных дела на сегодняшний день, первое из которых и будет «лягушкой». Выполнив три важных дела, остальные дела по мере сил и возможностей. Таким образом, у вас каждый день будет эффективным, ведь как минимум три дела сделано!





25. Разделите большую работу на мелкие задачи





Всегда страшно приступать к серьезной работе или разбирать накопившиеся завалы. Гораздо проще решать мелкие задачи, которые являются часть чего-то большего. Большая цель становится достижимой благодаря маленьким действиям, которые вы совершаете каждый день.













10 лучших книг для тех, кто хочет успевать жить





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Джек Кэнфилд «Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей»





Глеб Архангельский «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать»





Дэвид Аллен «Как поддерживать дела в порядке»





Стивен Р. Кови «Главное внимание главным вещам»





Марина Ярославцева «Как все успеть. Тайм-менеджмент для мам»





Ицхак Пинтосевич «Действуй! 10 заповедей успеха»





Мартин Бьяуго «Меньше, но лучше. Работать надо не 12 часов, а головой»





Эрин Доланд «Упрости себе жизнь»





Ричард Ньютон «От слов к делу! 9 шагов к воплощению вашей мечты»



