5 споcобов уладить конфликт

Поговорите. При малейшем намеке на ссору. Конфликт легче предупредить, чем уладить Стоит излагать свою точку зрения и слышать мнение другого. В споре рождается истина – у выговорившихся людей больше шансов найти альтернативное решение, которое устроит всех.





Грамотно предъявляйте претензии. Следует не критиковать человека, а говорить о своих чувствах. Вместо классической фразы: «Ты плохой, потому что не моешь тарелку или разбрасываешь носки», стоит произносить: «Мне плохо, когда я вижу на кухне грязную посуду» или: «Меня тошнит от того, что на диване постоянно лежат носки». У человека выработается чувство вины, от того, что он делает кому-то нехорошо. И он будет стараться поступать иначе.





Иногда лучше записывать, чем говорить. Следует (по пунктам!) выписать все свои претензии и показать их другому. Такой способ хорош тем, что в процесс написания никто не мешает «высказаться». И на бумаге не видны эмоции. Плюс ко всему, перед другим человеком появляется своего рода план действий – что ему нужно в своем поведении изменить для сохранения мира.





Возьмите паузу. Конфликт набирает обороты? Стоит найти в себе мужество и сказать: «Давай поговорим об этом позже, когда мы не будем так раздражены». Когда страсти улягутся, можно прийти к консенсусу – с помощью грамотно выстроенного разговора.





Извинитесь. Может случиться, что в порыве страсти наговорили лишнего. В этом случае необходимо извиниться. И дать подсказку, как вас остановить. Например, «хлопни в ладоши» или «опрокинь стул». Зная, что происходит, человек будет адекватно реагировать на любую, даже самую горячую ссору.



