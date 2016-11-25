Слишком хорошая: 10 причин, почему тебя ни в грош не ставят

Ты играешь в игру, которую даже не замечаешь. Ты играешь и думаешь, что выиграешь, ведь добрая, отзывчивая, стойкая, всем угождающая и не взыскательная Золушка в итоге сорвала джек-пот — хрустальные туфельки, принца и дворец.

"Но, пока ты расшибаешься в лепешку, чтобы угодить «мачехе и злым сестрам», дворцы занимают другие. А тебе, в лучшем случае, там будет отведено вечное место горничной."

Знаю, знаю, девочка, которую с одной стороны не уважали в семье, а с другой прессовали на предмет «будь хорошей» — хорошо учись, помогай маме, помогай всем, что о тебе подумают люди — может вырасти либо «хорошей», либо «плохой».

Нормальной вырасти не может. Нормальной — в контексте «золотой середины», а не метания по полярностям. Но девочка «плохая» становится кошмаром для других.

А девочка «хорошая» есть кошмаром для самой себя. Потому что чем лучше она в отношениях, чем больше старается и делает для других, тем меньше ее ценят и замечают. И не уважают.

Итак, вот 10 мин, на которых ты «подрываешься». И вот почему.

Ты не чувствуешь, когда твои границы нарушаются впервые и не даешь нарушителю отпора.





Приятельница звонит в 10 вечера с длинной и душещипательной историей, как развалился ее очередной роман. Ты устала, ты хочешь спать, а даже если и не хочешь, то 10 вечера в принципе время, когда даже близкие люди не беспокоят звонками. Но ты зеваешь и слушаешь полчаса, час, полтора.

И да, когда телефон разъединяется заботливым оператором связи (он о твоих ушах, между прочим, заботится), подруга ждет, что ей перезвонишь ты. Чтобы поделиться с тобой своими переживаниями за твой же счет.

И ты перезваниваешь. Ты же хорошая девочка.

А потом подруга звонит по любому поводу. В 7 утра, 11 вечера или в обеденный перерыв. Она звонит всегда, когда ей нужны уши. И ты даешь ей эти уши — свое время, свои силы, свои переживания.

А потом замечаешь, что ответных движений нет. Подруга не интересуется ни тобой, ни твоей жизнью, ни твоими романами. И ты попадаешь в воронку обиды «как же так, я ведь столько времени ей уделила, неужели она не может мне хотя бы раз позвонить и узнать как я».

Ты обижаешься молча или быстро находишь оправдание обидчику.





Не остановишь нудную и навязчивую подругу. Не скажешь ей, что в 10 вечера звонить неприлично, а если она хочет твоего интереса к ее делам, то неплохо было бы и проявить свой, к твоим.

Или мужчина, например, не дарит тебе подарка на день рождения. Или вовсе поздравить забыл.

Ты начинаешь объяснять себе, что он так занят, так много работает, что все вылетает из головы. Или у него такой кризис сейчас, денег ну никак нет. Поздравит ли мужчина в следующий раз? Нет. Ведь с тобой и так можно. Потому что ты…

Ты выбираешь между отношениями и чувством собственного достоинства.





И этот выбор не в пользу достоинства.

Все хотят любви. Это нормально. Но не нормально, когда любовь стоит личности.

Когда уступок, чтобы сохранить отношения, становится больше, чем самих отношений. В здоровых отношениях мужчина помнит о дне рождения любимой женщины. И поздравляет ее. И даже если не может купить подарок из-за кризиса, то все равно поздравляет — находит способы, чтобы отношением компенсировать материальные неудобства.

Когда забывает и не находит, это не тот мужчина. Но ты «подрываешься» снова, если…

Ты пытаешься объяснить, что ты чего-то стоишь.

Хотя бы подарка в день рождения.

В отношениях можно и нужно объяснять только то, что касается привычек и вкусов друг друга.

Все остальное — вроде внимания, заботы, уважения — априори должно присутствовать. Если не присутствует, это не отношения. Это не здоровые отношения.

Не нужно объяснять мужчине, который очередной раз продинамил тебя с днем рождения или приглашением, какой хорошей ты была для него, сколько сделала и как старалась. Ты не изменишь отношение человека к себе, но ты можешь поменять человека. На того, кто даст тебе нормальное отношение. Но не оценку. Когда…

Ты ждешь от другого оценки, тебе нужен другой человек, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке.





С детства ты чувствуешь, что с тобой что-то не так. Ты донимаешь подруг, а позже мужчин: «Скажи, я не толстая? А я красивая? Скажи, я спекла вкусный пирог? Я нашла хорошую работу? А я с ней справлюсь, ведь я же ничего не умею?»

Ты хочешь быть хорошей, но сама для себя до сих пор не знаешь, в чем ты хороша.

И бесконечно достаешь окружающих, чтобы они поддерживали твою самооценку. Но у каждого есть своя самооценка и свои сложные отношения с ней. Как ты думаешь, нести груз твоей- оно кому-то надо?

Ты чувствуешь себя виноватой, когда не можешь отдать все.





Хорошая девочка автоматически должна быть согласна помочь, приютить, поделиться, устроить, занять, накормить всех желающих 24 часа в сутки.

И в общем ты так и живешь, пытаясь отдать всем все, но Слава Богу, такой ресурс, например, как кровь, ограничен. И почки у каждого только две.

Иначе бы ты отдала и две почки и всю кровь, только бы не уронить «корону». И когда ты встречаешься с ограничением, с тем, что когда-то ты не смогла отдать все, что хотел от тебя другой человек, ты винишься, что оказалась для него недостаточно хорошей.

Но настоящий человек, твой человек, он никогда не попросит все, он возьмет лишь то, что не причинит тебе неудобства.

А если ситуация критична и неудобства будут, то постарается потом их загладить и компенсировать.

«Нет» ты тоже не можешь сказать.

Отказывать в отношениях — нормально! Никто не может выполнить все просьбы другого.

Но для хорошей девочки сказать «нет» — это автоматически назначить себя «плохой». И ты становишься девочкой «Да» даже в ответ на просьбу отдать обе почки — хорошо, хоть тут тебя защищают врачи.

Ты не веришь в свою правоту и не отстаиваешь ее, даже когда права.





Ты быстро уступаешь чужому мнению и чужой правде.

Потому что до сих пор не знаешь, где твоя — ты ни в чем не уверена. А уступив, уходишь с чувством, что хоть и уступила, но не выиграла. Как может выиграть тот, кто сдался без боя?

Тебе жаль всех вокруг, в том числе и тех, кто тебя обидел.

Всем им сложнее, хуже, чем тебе. А значит, их можно понять, простить, да еще и помочь. Ты же хорошая девочка.

Ты веришь, что никто тебя не обидит и не предаст, просто потому что ты хорошая, ты так хорошо ведешь себя по отношению к миру и людям.





«Меня не съест Серый Волк, я же хорошая девочка, которая идет проведать свою больную бабушку с пирожками».

Это как засунуть руку в клетку с тигром и ждать, что он ее не откусит, потому что ты хочешь погладить по носу бедное сидящее в неволе животное.

Откусит. И не только руку. Тебя не обидит не тот, кого ты не обидела, а тот, кому можно доверять. А чтобы узнать про доверие, нужно время. В котором ты смотришь, как человек относится к тебе.

Ценят ценных. И уважают тех, кто уважает себя.

Быть хорошей девочкой путь хороший, но невротичный. И ведет совсем не к принцу во дворец.





Будь разной, будь любой. Будь адекватной обстоятельствам. Это значит — пошли к черту подругу, звонящую в 10 вечера, и мужчину, не поздравлюящего в день рождения. Любителей чужих почек тоже пошли.

Оставь рядом тех, кто готов не брать, а обмениваться. И тех, кто видит в тебе человека, а не функцию «хорошей девочки».





Источник: liza.ua

