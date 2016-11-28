Гороскоп на 27 ноября—3 декабря

ОВНЫ . В духовной сфере перезагрузка, мировоззрение кардинально меняется, отмирают старые идеалы, на смену им должны прийти новые. Однако вы склонны к самообману, можете перепутать черное с белым или стать жертвой обманщиков, непорядочных людей. Не принимайте самостоятельно серьезных решений, а только сообща с партнерами (брачными, деловыми). Они для вас Божьи посланцы. Призваны на собственном примере продемонстрировать, как жить праведно. Кстати, если спутник (коллега) не устраивает, раздражает, значит, это бунтует ваше капризное низшее "Я", работайте над собой и никого не вините.

Если кто-то очутился в беде, помогите несчастному, от вас нужна не только практическая помощь, но и чуткость, милосердие.

На работе придерживайтесь субординации, будьте скрупулезны, исполнительны, особенно тщательно выполняйте каждодневные обязательства. Помните: за отлично выполненную роль солдата служебного фронта (за последний год) судьба вам готовит хороший приз. Вскоре убедитесь.

ТЕЛЬЦЫ. Пришла пора расплаты с долгами, их ассортимент широкий, в разных жизненных ситуациях требуется своя "валюта". Работайте на отдачу, делитесь всем, чем богаты. А если не получаете желаемое, укротите аппетит и потерпите. Придет и ваш черед. На друзей не полагайтесь, введут в заблуждение. В карьерной сфере, если вами двигает здоровая конкуренция, все замечательно, здесь вы незаменимый золотой специалист, способный трудиться в поте лица, на которого начальство будет молиться. Только не ленитесь, иначе божественный потенциал перегорит вхолостую, что недопустимо.

Помните, любые претензии сейчас — повод к воинственным действиям. Открытое противостояние в союзе чревато разрушениями. Ведь у вас с партнером есть общая цель, к ней и двигайтесь в любви и согласии.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя напряженная, вас ждет "переформатирование" партнерских (деловых, брачных) взаимоотношений. С радостью отдайте бразды правления суженым. Формула счастья — "Я-Ты" равно согласие, дружба и любовь. Быть в одиночестве, проявлять эгоизм противопоказано. В первую очередь уделите внимание домашнему очагу, благоверным (судьбоносный вектор проходит через семейные пенаты). Именно здесь ваша любовь и забота, как образцового семьянина, станут надежным оберегом.

Одержимым карьерным ростом совет: напрасно стараетесь. Это путь регресса. Не следует поддаваться иллюзиям, в профессиональной деятельности высокий босс вас обманет. Продемонстрируйте, что вы не робот-трудоголик, а личность творческая, изобретательная, с которой можно продуктивно сотрудничать. Заключайте соглашения с учетом чужих интересов, выполняйте то, что от вас просят, долгов ни перед кем не должно быть.

РАКИ. В рабочей сфере идет "перезагрузка", если вам что-то навязывают, рискуете попасть под гипнотическое влияние. У вас есть собственная точка зрения, свое аналитическое видение ситуации, ее и придерживайтесь. Воплощайте не только на словах, но и на деле свои оригинальные идеи. Конкурентная гонка на работе еще продолжается, поэтому, чтобы не стать безработным, и угождать шефу (вписаться в запросы социума), двигайтесь в ногу с прогрессом. Будете топтаться на месте — ваш счастливый поезд промчит мимо.

Ключевая тема — здоровье. Если штурмуют болячки, самое время заняться оздоровительной профилактикой. Но имейте в виду: причина большинства ваших недомоганий коренится в духовной сфере, лекарствами и диетами их не устранить. Хотите быть здоровыми – не нарушайте Божьих заповедей.

ЛЬВЫ. Если сердце изголодалось по любви, спешите на романтическую охоту! А брачным парам пора реанимировать отношения (обросшие мхом рутинных будней) и вдохнуть в них новую жизнь. Найдите общее увлечениям, чаще меняйте обстановку, вам вместе должно быть интересно и весело! Если трудиться — то в одном порыве, если развлекаться — то на полную катушку, душевно резонируя друг с другом.

И не позволяйте собой манипулировать, сейчас вы командуете парадом и "вальсируете" на жизненной сцене под аккомпанемент собственных желаний. А чужие — могут сбить с толку. Меньше на них реагируйте.

ДЕВЫ. Чтобы найти ключ к личному счастью, вам предстоит изменить отношение к фамильным ценностям, "покопаться" в родословной. Дух крови очень силен и возможно, многие проблемы коренятся в предыдущих поколениях, за грехи (и добродетели) которых вы сейчас "отдуваетесь". Помиритесь, восстановите, по возможности, связи с кровными родственниками, чаще вспоминайте предков.

Под родным кровом должна царить духовная аура, это храм, где вам отведена роль мудрого пастыря, наставляющего на путь истины родных и близких. Будьте щедрыми, великодушными, одаривайте людей. С деньгами проблем не будет, шансы для обогащения блестящие. Трудитесь и помните: стать меценатом, покровителем для других — это великая миссия, предназначенная Творцом.

Брачных спутников не тираньте, они загнаны в глухой угол (пока еще), а вы на белом коне, поэтому делайте по-своему, и будет польза для всех.

ВЕСЫ. Ваша харизма буяет всеми цветами радуги, влияние в социуме феноменальное, блеск эрудиции ослепляет. Для публики вы эталон праведности, способны зажечь людей на великие дела и повести их за собой, добиться высшей справедливости и обязаны это сделать! Но должны нести ответственность за каждое слово, обещание. Вселяйте уверенность тем, кто пал духом в трудный момент, выводите на чистую воду жуликов и негодяев. Мир должен стать лучше, совершеннее благодаря вашему участию.

С недругами подружитесь и не работайте там, где вас обманывают. На службе могут подсунуть свинью. Если к кому-то вспыхнет романтичная страсть — это происки лукавого. Держите себя под контролем, как только воспламеняется страсть желаний (с июня по февраль) — это провокации нечистых сил.

СКОРПИОНЫ. Как гармонизировать желаемое с действительным и удержаться на плаву? Идет переоценка ценностей, возможно, вам для полного счастья уже нужно совсем другое, не то, что вчера. Наведите порядок в своем хозяйстве, сбалансируйте прибыли и расходы. Впрочем, если понадобятся деньги на благие дела, они непременно найдутся. Благотворительная рука Всевышнего пошлет помощь. И помните, в настоящее время ближний сосед лучше дальнего родственника. Все, что далеко, пусть вас не интересует, это розовая иллюзия. Привлекайте друзей к сотрудничеству, благодаря им тайные источники прибылей забьют с новой силой. Если отмирает старая любовная связь, так нужно (кармически).

С мая по февраль вы под прицелом дьявольских искушений, "повезло" Скорпионам-негодяям. А духовно развитым придется сражаться со злом на смерть, чтобы выстоять. Тест простой: утраты, падения и неудачи — это путь к свету и праведности.

СТРЕЛЬЦЫ. На внутреннем плане идет процесс "переформатирования", сгорают отработанные программы (за год). Вам предстоит выйти на новую орбиту духовной эволюции, прозеваете — упадете вниз. То, что было, кануло в прошлое, возьмите на вооружение самый лучший опыт, реорганизуйтесь и вперед! Прежде всего, пересмотрите свое отношение к семейным ценностям, профессиональной деятельности, укротите карьерные амбиции, именно распущенность на должностном троне является миной, которая приведет к разрушению. Если вы созрели быть достойным благородным другом-покровителем, это замечательно, все в жизни пойдет как по маслу. Дружественные узы благословенны и благодаря им ваша карьера, бизнес будут процветать. Если личная жизнь не удовлетворяет, терпите. Ведь вы любимы, популярны в обществе, имеете благословенных друзей и на данном этапе это отличная компенсация.

И помните: зловещие тайне недруги "дышут" вам в спину (с мая по февраль), победить их можно только добром.

КОЗЕРОГИ. Вы обворожительны, обладаете гипнотическим влиянием на окружающих. Однако сейчас вы переживаете завершающую фазу духовного развития (за год), время подводить итоги. Сбавьте темп и уйдите в тень, старайтесь побыть наедине. Вскроется, что мешало объективно воспринимать мир, провоцировало на ошибочные действия. Переосмысливайте, кайтесь в промахах, реанимируйтесь душевно. Если кому-то задолжали — расплачивайтесь пожертвованиями. И обязательно простите обидчиков. Этот токсический груз нельзя тянуть в будущее.

В кругу знакомых сделайте ревизию, здесь немало лиц, от которых следует избавиться. А вот в профессиональной сфере, бизнесе — триумф, главное, чтобы покровительство сильных мира сего вас не развратило. Корыстные злоупотребления в дружеской сфере — от лукавого.

ВОДОЛЕИ. Укротите агрессию, гордыню. Ее истоки — в профессиональной сфере, бизнесе, отношениях с руководством, подчиненными. Здесь лукавый плетет греховные сети, чтобы сбить вас с правильного пути и "отвампирить" драгоценные силы (с мая по февраль). Возьмите тайм-аут, придерживайтесь Божьих заповедей везде, тогда избежите искушений. Личные желания сейчас терпят фиаско, зато интересы окружающих доминируют. Не следует никого поучать, тянуть одеяло на себя, это раздражает людей. Великодушно демонстрируйте дружественную солидарность, поставив собственные интересы на второе место. Если вы на пьедестале в дружественном коллективе, достичь поставленной цели удастся. А будете топтать побратимов ради собственной пользы, тем хуже.

Энергетика деловой команды дает колоссальную подзарядку. Именно здесь вам предстоит стать сердцем и интеллектом, смело идите на социальную передовую и не прячьтесь в кусты!

РЫБЫ. Пертурбации грядут в бизнесе, профессиональной сфере. Если вы блестящий профессионал, работаете по призванию сердца — это замечательно! А если нет, придется менять специализацию. Ведь рядом амбициозные фартовые конкуренты, которых побороть можно лишь высокими деловыми качествами, умением играть по их правилам. Не выставляйте ультиматумов, ваше мощное внутреннее ядро замаскировано, поэтому влиять на публику властной волей смысла нет. Только выждав удачный момент, можете бить по цели. Дайте партнерам проявить себя, самореализоваться. Ведь на самом деле вы — зрелая личность и являетесь незыблемой платформой, на которой держатся хорошие взаимоотношения. Но повелевать, манипулировать психологическим внушением судьба сейчас запрещает.

Источник: segodnya.ua

