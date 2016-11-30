2017 - год огненного Петуха: Как встретить Новый год?

Ровно через месяц мир вступит в Новый 2017 год. По китайскому гороскопу, символом 2017 года станет огненный Петух. Журналисты решили рассказать, как правильно встретить этот год, и быть удачливым во всем в 2017 году, пишут Подробности.





Так, чтобы следующий год был удачным, рекомендуется встретить его дома в кругу семьи и близких друзей, а вот цветом следующего года остается красный, как и в год Обезьяны.





Для сервировки стола можно смело доставать декор из прошлого года. Одеваться и украшать дом можно в красный, алый, зеленый и золотой цвета. Но избегайте излишнего блеска, как для украшений дома, так и для своего образа.





А вот, что касается праздничного стола, то стоит обратить внимание на приготовление блюд для праздничного стола. Не рекомендуется для новогоднего стола готовить блюда из птицы, в частности, курятина. А также рекомендуется вычеркнуть из меню дичь: уток, индеек, перепелов.





Кроме того, обратите внимание и на оформление блюд, в котором не должно быть вареных яиц.





Но у представителя этого знака есть свои предпочтения - это сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.





Но помните, официально красный огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года.



