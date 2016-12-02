Как избавиться от любовной зависимости к мужчине: советы

Психологами было давно отмечено, что, в основном, от любовной зависимости страдают представительницы слабого пола. В этот период они отдают себе отчет в том, что от этого состояния необходимо избавиться, однако они не знают, как это сделать. Такая ситуация переносится очень болезненно. Подобно наркотической зависимости она разрушает личность. В данной статье мы поговорим о том, как избавиться от любовной зависимости к мужчине.





Ниже представлена одна из простейших техник, которая, быть может, облегчит страдания, а то и вовсе избавит от них:





• В тихом, теплом, уютном месте постарайтесь максимально расслабиться и погрузиться в некий транс.





• Попробуйте в самых ярких красках представить, какие чувства вам бы хотелось испытывать к этому человеку. Это может быть отвращение, неприязнь или равнодушие.





• А теперь вообразите, что он стоит перед вами.





• Затем в своем воображении отодвиньте его от себя подальше и сделайте его фигуру более тусклой и размытой.





• Затем представьте, будто он делает что-то нелепое или непривлекательное, припомните реальные ситуации, связанные с ним, которые вам действительно не понравились. Рассмотрите эти моменты во всех деталях, ощутите их в полной мере и запомните.





• Подберите не менее пяти таких ситуаций.





• А теперь вообразите, будто этот человек стареет на ваших глазах, его тело становится дряхлым, обрюзгшим, на лице проявляются морщины, он теряет зубы.





• Погрузите его мысленно в ванную, в которой находятся непереносимые вами насекомые или животные – черви, мыши, тараканы, лягушки…





• Теперь вспомните облик человека таким, каким он является в реальности. Ну что, по-прежнему без ума от него? Если да, повторите вышеуказанные действия сначала. Теперь достаточно?





• Досчитайте до десяти и выйдите из транса.





Помимо вышеописанного метода, существует еще ряд способов победить любовную зависимость к мужчине при помощи самовнушения и аутотренинга.





• Логическое осмысление. Попробуйте представить ваше совместное будущее несколько утрировано. Может ли дать вам что-нибудь эта любовь? Помните о том, что со временем эйфория от влюбленности исчезает. На смену приходят утомительные будни, усталость от его присутствия, бытовые ссоры. Эта любовь заберет у вас уйму времени, денег, сил, нервов, а взамен оставит лишь воспоминания, причем необязательно приятные.





• Метод деромантизации. Порой любовь проходит, стоит лишь избавить человека от романтического восприятия мира. Попробуйте поговорить с людьми, которые не одобряют любовь в принципе. Таких собеседников без труда можно отыскать на просторах Интернета, будь это клуб «синих чулок» или форум «женоненавистников». Если это не подействует, ударьтесь в работу.





• Здоровый образ жизни. Праздность и безделье – источник всех пороков. Если вы не заполняете свою голову ничем, неудивительно, что страдаете от такой ерунды. Возьмите себя в руки. Займитесь спортом. Загромоздите себя различными хобби, отыщите увлечение.





• Метод Зигмунда Фрейда. Согласно учению Фрейда, есть два вида энергии: Эрос (любовь, творчество, созидательное) и Танатос (страх, разрушение, смерть). Когда человек испытывает негативные эмоции, ему, естественно, не хорошо на душе. Однако есть способ это исправить. Например, направить энергию отрицательную в положительное русло – художественное, культурное, интеллектуальное. Как же побороть любовную зависимость, используя учение Зигмунда Фрейда? Очень просто! Займитесь творчеством, создайте потрясающую картину, оперу, напишите роман. Сейчас вы подумаете про себя, что не умеете всего этого делать… Что ж, почему вы до сих пор здесь? Бегите учиться! А затем выражайте в творчестве свои чувства, ведь именно таким образом создаются шедевры!





Помните, жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на страдания за человеком, которому нет до вас никакого дела. В такой ситуации важно забыть об эмоциях, и прибегнуть к помощи разума и логики. Удачи!



