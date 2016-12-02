Притча о вере в себя и свои силы

Он вышел в парк, чтобы отвлечься, но мысли роем крутились в голове. Мужчина опустил голову на руки, мысленно перебирая варианты, что же может спасти дело от банкротства. Вдруг перед ним появился какой-то старик.





– Я вижу, что вас что-то тревожит, – сказал он. – Не поделитесь?

Предприниматель рассказал ему о своих проблемах, нехватке денег и отказах банка выдать хоть какой-то кредит для раскрутки. Старик слушал, не перебивая, а затем сказал:





– Думаю, я могу вам помочь.





Он спросил у предпринимателя имя, выписал чек и сунул его в руку удивленного мужчины.





– Возьмите эти деньги. Встретимся здесь ровно через год, и вы сможете отдать мне их обратно.





Не успел мужчина и слова сказать, как старик растворился в толпе.





Предприниматель взглянул на чек. На нём в поле для суммы было аккуратно выведено «$500 000», а ниже было прописано имя – «Джон Рокфеллер». Джон Рокфеллер, один из самых богатых людей мира!





«Я могу покончить со всеми проблемами в одно мгновение!» – подумал он. Но вместо этого предприниматель решил положить чек в сейф. Одна только мысль о его существовании давала ему силы выработать способ сохранить свой бизнес.





С вновь возросшим оптимизмом он заключил выгодные сделки и расширил условия оплаты. Ему удалось совершить несколько больших продаж. В течение нескольких месяцев он выбрался из долгов и снова стал зарабатывать деньги. И год спустя он вернулся в парк с тем самым чеком.





В уговоренное время старик опять появился. Мужчина уже готов был отдать чек и рассказать о своих успехах, как вдруг подбежала медсестра и схватила старика.





– Я так рада, что наконец поймала его! – воскликнула она. – Надеюсь, он не беспокоил вас. Он часто убегает из дому и рассказывает людям, что он Джон Рокфеллер.





Предприниматель стоял ошеломленный. В течение всего года он крутился и делал бизнес, покупая и продавая, в полной уверенности, что в любой момент ему на выручку могут прийти полмиллиона долларов, которых на самом деле никогда не существовало!





И внезапно он понял, что деньги ничего не стоят без веры человека в себя, свои силы и умения пользоваться в первую очередь самим собой.



