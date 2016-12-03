Какие женщины нравятся современным мужчинам?

Давайте ознакомимся с рейтингом женских достоинств, который был составлен по результатам опроса представителей сильного пола!



Некоторые утверждения из этого весьма впечатляющего списка без раздумий принимайте за догму!



1. Настоящая Женщина привлекает мужчин своим внутренним состоянием



Внешность, ум, возраст, социальное положение, качества характера — все это, по сути, глубоко вторично. Состояние, привлекающее мужчин — это ваше наслаждение собой и своей жизнью. Наслаждаться собой — это непростое искусство, но, освоив его, Женщина становится сильнейшим магнитом.



2. Любовь к мужчине начинается с любви к себе



Обычно же мы думаем наоборот: «Когда кто-то меня полюбит, тогда и я полюблю себя». Но до тех пор, пока у Женщины не случится роман с самой собой, каждый мужчина будет для нее всего лишь психотерапевтом, пытающимся излечить ее от неприятия самой себя и страха остаться одной.



Истинная, глубокая любовь возникает из состояния наполненности собой. Тогда любовь к мужчине родится в своем высшем проявлении — как дарение себя ему, а не как отчаянная попытка быть кому-то нужной, чтобы ощутить собственную полноценность.



3. Мужчина любит не саму Женщину, а свое состояние рядом с ней



Женщина, которая создает у мужчин особое состояние — мужское, всегда будет иметь успех и поклонников. К этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как к магниту.



Настоящая Женщина культивирует в себе женственность, чтобы одаривать ею мужчин (любимого, поклонников, друзей, знакомых, просто прохожих).



Поэтому Настоящая Женщина — это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая Женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние.







4. Желание любить рождается внутри



Оно, как правило, не имеет никакого отношения к тому, есть ли достойные для этого объекты в окружении Настоящей Женщины. Когда женщина думает, что «не из кого выбирать» и что вокруг нее нет мужчин, достойных ее любви, это может говорить о том, что она пока не готова любить.



Она хочет чего-то другого. Она, возможно, боится любить. И те «недостойные» мужчины, которые есть вокруг, только отражают ее внутреннее состояние. Как только женщина созревает до истинной глубокой любви, вопрос «достоин — не достоин» перестает иметь первостепенный характер.







5. Щедрость Женщины на любовь привлекает к ней любовь



Если женщина хочет быть любимой, она должна уметь насыщать любовью все, с чем соприкасается. Дарить ее, наслаждаться ею, проявлять ее, думать и говорить о ней. Любовь должна быть вдохом и выдохом, а не только вдохом. Если вы выдыхаете любовь, она найдет вас естественным образом.



6. Мужчины — это Боги



Любой мужчина — Бог. Именно так. Если он не производит на вас впечатление Бога, значит, вы «смотрите глазами» критического разума. Бог может быть проявлен в нем только на один процент.



В его жизни еще не встретилась такая Женщина, которая вдохнула бы в него веру в себя. Настоящая Женщина видит в мужчинах Богов. Настоящая Женщина не конкурирует с мужчинами и не доказывает им своего совершенства.



Она их не переделывает и не воспитывает. Она видит все лучшее, что есть в каждом из них. Настоящая Женщина любит, ценит и уважает мужчин вообще, как класс. Такая позиция создает в ее жизни пространство для интересных и достойных мужчин.



7. Чтобы очаровывать мужчин, Женщина сама должна быть очарована



Если Женщина хочет вдохновлять мужчин — она должна сама пребывать в состоянии вдохновения. Если женщина хочет воспламенять их, она сама должна быть маленьким пламенем. «Очарованность» Женщины — это ее влюбленность в Жизнь, в свои маленькие тайны, романтичность и загадочность. Не важно, чем Женщина очарована. «Очарованность» создает внутренний свет, который невозможно не почувствовать.



8. Рядом с Настоящей Женщиной всегда есть место подвигу



Она его создает. Женщина возбуждает в мужчине желание проявить себя сильным, не навязывая ему обязанности «ты должен», но мягко приглашая в сказку «Герой и Принцесса».



Она создает иллюзию трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание для совершения поступков, результатом которых будут ее восторженные глаза и восхищение им.



Настоящая Женщина подготавливает мужчину к совершению поступков постепенно и незаметно, ничего для этого не делая, просто пребывая в образе нежной, хрупкой барышни.







9. Настоящая Женщина не участвует в феминистических женских клубах



Настоящая Женщина не будет делать обобщений типа «Все они…». Она знает, что все мужчины — разные. Каждая женщина создает свою Вселенную, и ее окружают те мужчины, которых она привлекает в свою жизнь.



Она не будет раздувать костер межполовой войны и упиваться несовершенством мироздания. Разговаривая с подругами о своем мужчине, она не будет делать акцент на его недостатках, критиковать и обесценивать, выставляя его недостойным.



10. Настоящая Женщина даже нелицеприятные вещи умеет говорить корректно и доброжелательно



Она говорит их мужчинам так, что это не унижает их, а подталкивает к изменению к лучшему. Это большое женское искусство — быть доброжелательной даже тогда, когда надо сказать о недостатках и ошибках.



Важно не то, что говорит Женщина, а то, как она это говорит. Она говорит, сохраняя чувство собственного достоинства и достоинство того, кому она это говорит.



Она знает, что даже критику можно подать так, что это вдохновляет на подвиг. Однако она всегда оставляет мужчине возможность выбора: меняться или нет.

Источник: pomada.cc