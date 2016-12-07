Психологи назвали 5 заблуждений на пути к успеху

Зачастую мы завидуем успеху других людей, руководствуемся рядом заблуждений, которые мешают нам добиться своего собственного успеха.

Рассмотрим ряд заблуждений на пути к успеху.

1. Существует лишь только один рецепт успеха.

Многие полагают, что существует рецепт успеха, который помогает многого добиться, но на самом деле это не так. Каждый добивается успеха по своему, руководствуясь своими принципами. Нет одного рецепта, который мог бы помочь добиться успеха.

2. Внешний вид – главный фактор на пути к успеху.

Это не так, но конечно если вы не супер модель с обложки модного журнала, в этом случае внешность – это действительно важный фактор. Однако в повседневной жизни главными качествами, которые могут вам помочь достичь успеха это, прежде всего – талант, ум, трудолюбие, профессионализм. Тем не менее, во многом от нас самих зависит наш внешний вид, можно при желании выглядеть красиво и ухоженно.

3. Достичь успеха честным путем практически невозможно.

В настоящее время мы часто слышим, что многие люди, занимающие высокий пост, добились успеха путем дачи взяток, воровства и т.д., а девушки добились популярности через постель. Однако следует отметить, что если человек не талантлив и не профессионален в своей деятельности, то вряд ли он сможет долго удержать свои позиции.

4. Успех сопутствует везунчикам.

Некоторые полагают, что есть люди, которым по жизни везет, именно они добиваются успеха. Однако если вам не повезло один раз, то это не значит, что так будет постоянно, возможно вы движетесь не в том направлении, и следует поменять цель.

5. Успеха достигают люди из богатых семей, дети состоятельных родителей, жены богатых влиятельных мужчин и т.д.

С этим конечно не поспоришь, однако существует немало примеров, когда выходцы из простых семей добивались многого в своей жизни, встречая множество трудностей на своем пути. Так что все в ваших руках!



