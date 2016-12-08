Что мешает нам быть счастливыми?

Но почему не все люди счастливы? Что мешает достичь счастья? Рассмотрим некоторые преграды, которые мешают нам жить счастливой жизнью.

1. Одобрение окружающих

Как часто многие из нас ждут одобрения других людей, принимая решения, думают, а что скажут другие, постоянно оглядываются назад, думая, одобрят или нет они наше решение. А так ли это важно? Нужно помнить, что наша жизнь - это наш опыт, и какое бы решение мы ни приняли, - это верное решение.

К советам прислушиваться важно, однако никогда не позволяйте принимать решения за вас другим людям.

2. Обиды и злость

Очень часто мы обижаемся на близких, родных, коллег, растрачивая таким образом свою энергию на деструктивные чувства, которые разрушают нас изнутри. Психологи говорят, что невозможно обидеть, можно только обидеться. Что такое обида? Это неоправданное ожидание, т.е. мы чего-то ожидаем от человека, а он ведет себя вопреки нашим ожиданиям. Поэтому очень важно принять людей такими, какими они являются, помнить, что мы все разные и позволять другим быть другими. Смакуя длительное время обиду, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Хуже делаете только себе. Что касается гнева, то помните, что тот, кто вас злит, имеет контроль над вами. Научитесь контролировать свой гнев.

3. Не идеальное тело

Сегодня с экранов телевизора, на страницах глянцевых журналов рассказывают, как нам выглядеть, и большинство людей ставят эксперименты над своим телом в погоне за идеальными формами. Как часто наши друзья, родные подсказывают, как выглядеть, что следует изменить в своей внешности. Ваше тело — это то немногое, что действительно принадлежит вам, поэтому кому, как не вам, решать, каким оно должно быть? Ваше тело это храм души, и самое важное это то, как вы себя чувствуйте, а не соответствие современным стандартам.

4. В погоне за идеалом

Все мы воспитаны на сказках, фильмах, романах об идеальных отношениях и идеальном партнёре. А становясь взрослыми, сами, будучи далеки от идеала, ищем идеального партнера, который должен соответствовать определенным набором качеств. И когда мы строим отношения, у нас не получается наслаждаться тем, что имеем, мы не принимаем, не ценим, акцентируем свое внимание исключительно на отрицательных качествах человека. А как известно, где внимание, там и энергия. Идеального партнера и идеальной жизни не существует, однако наша жизнь это то, что мы в неё вкладываем. Только от нас зависит, как прожить свою жизнь. Мы творцы своей жизни, и только мы можем создать самый прекрасный мир.

5. Мысли о прошлом

Ещё одна причина делающих людей несчастливыми, это то, что очень многие живут прошлыми воспоминаниями, или постоянно думают о своих бывших возлюбленных, во многом идеализируя те отношения. Но, оглядываясь назад в прошлое, для вас никогда не наступит будущее. Если вы расстались, значит, на то были причины и нужно извлекать уроки, которые дала вам жизнь. Думая о бывших, сожалея о прошлом, вы, тем самым, направляете всю вашу энергию не в том направлении. И, как результат, у вас просто не хватает сил для достижения своих целей сегодня.

6. Ваша цель деньги

Да, мы живем в материальном мире, в котором деньги решают многое, но не все. Многие богатые люди несчастны. За деньги можно купить вещи, но не чувства. Можно прожить всю жизнь зарабатывая на жизнь, но так и не почувствовать вкус жизни. Если хотите быть счастливым, - найдите способ совмещать приятное с полезным. Найдите вашу страсть, то, что у вас получается лучше всего и то, что вас увлекает, то, чем вы готовы заниматься постоянно и двигайтесь в этом направлении. Когда вы мастер в чем-то - успех, деньги и признание придут сами. И помните, деньги не должны быть целью, они ресурс, но не цель.

7. Оправдания

Очень многие любят искать оправдания себе, своим не сбывшимися мечтам и не сложившейся жизни. Будьте честны с собой - когда вы говорите «у меня нет времени», на самом деле у вас нет желания. Оправдания — это просто ваша попытка не чувствовать свою вину за то, что вы в очередной раз не сделали то, что давно должны были сделать.

Для того чтобы быть счастливым, нужно не так уж и много:

- Полюбите себя прежде всего, никто не сделает вас счастливым и не даст вам любовь, если вы себя не любите.

- Не завидуйте другим людям, не осуждайте, потому как вы никогда не узнаете как на самом деле человек живет.

- Занимайтесь делом, которое приносит вам удовольствие.

- Живите здесь и сейчас, и помните — вы величайшее творение Бога, и вы являетесь творцом своей реальности.





Мир это зеркало, ваша реальность это проекция ваших мыслей.

Оглянитесь вокруг себя. Ваша жизнь соответствует вашим ожиданиям?

Если нет, то может настало время поменять свои мысли, своё мышление…

источник: putserdcacom

