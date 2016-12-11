Способы обрести невероятную привлекательность

Однако мы все хотим нравиться окружающим, и это нормально, ведь такова человеческая природа.





Как же добиться того, чтобы быть привлекательным в глазах тех, кто нас окружает?





Предлагаем вам 15 способов, которые помогут вам в достижении этой цели.





Основное правило - наполните свою жизнь любовью. Ведь когда вы любите жизнь, она начинает любить нас в ответ. И нет более притягательной черты, чем настоящая, искренняя любовь. Поверьте, люди заметят окружающую вас доброту, и непременно к вам потянутся.





1. Поступайте правильно.

Никогда не бойтесь поступать так, как подсказывает вам сердце, особенно если от этого зависит благополучие другого человека. Для нас нет кары горше, чем раны, которые мы наносим собственной душе, зная, что мы поступаем неверно.





2. Забудьте о сплетнях и предубежденности.

Великие умы обсуждают идеи, средние умы – события, а недалекие – сплетничают о людях. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее, собирая слухи о людях, сплетничая и создавая проблемы на пустом месте. Если вы что-то не понимаете о другом человеке, спросите у него. Если вы не согласны с ним, скажите ему об этом. Но не перемывайте ему кости за его спиною.





3. Дарите людям счастье.

Если вы хотите воспарить к вершинам, помогите это сделать кому-то еще. Чтобы обрести истинное счастье и свободу, мало сбросить с себя цепи, нужно еще и жить так, чтобы уважать и делать лучше счастье и свободу других. Когда вы соединяете веру, надежду и любовь воедино, вы обретаете способность создавать позитивные идеи, отношения и мечты даже в самом негативном из миров.





4. Воодушевляйте тех, кто в этом нуждается.

Доброе слово в нелегкий час куда более ценно, чем час похвальбы в момент триумфа. У всех нас бывает время, когда нам очень нужно, чтобы кто-то обнял нас и сказал: "Все в порядке. Ты не один". Так будьте же этим человеком. Как можно чаще.





5. Будьте позитивны.

Мыслите позитивно, говорите правду, извиняйтесь как можно быстрее, и еще быстрее прощайте. Растите над собою, и старайтесь вдохновлять и себя, и других. Скажите, да погромче: "Прощай, негатив. У меня нет времени на тебя. В моей жизни слишком много позитива".





6. Примите свою уникальность.

Если вы не поймете и не примете собственную уникальность, вы проведете всю свою жизнь, стремясь достичь невозможного – стать кем-то другим. Но принимая себя таким, какой вы есть, вместо того, чтобы зря тратить время на попытки быть кем-то иным, вы рано или поздно поймете, в чем заключаются те дары, которыми наделила вас судьба – и поверьте, таких больше нет ни у кого.





7. Займитесь чем-нибудь веселым и увлекательным.

Когда вы перестаете заниматься тем, что вас интересует и развлекает, вы перестаете жить, начиная просто существовать. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, сперва вы должны изменить ваш разум и поступки. И когда вы будете готовы уделить все свое время и энергию на то, к чему стремится ваша душа, вы поймете, что ваша жизнь безвозвратно изменилась к лучшему.





8. Будьте оптимистичны.

С вами непременно случится что-то хорошее – что-то лучше всего, что с вами случалось до этого, и тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Судьба каждодневно открывает перед людьми мириады возможностей – но лишь тогда, когда они к этому готовы. И пусть это послужит вам напоминанием не форсировать события, но просто любить красоту вокруг нас – и тогда рано или поздно перед нами открылся путь в лучшую жизнь.





9. Откажитесь от жажды всегда быть правым.

Особенно если для того, чтобы вы были правы, кто-то непременно должен ошибаться. К истине ведет множество путей. Вы не можете судить других по их прошлому. Они живут совсем иной жизнью, чем вы. Выражайте ваше мнение не таясь, но вежливо, всегда помня, что если ваша цель – кого-то оскорбить или унизить, то вы лишь приносите еще немного зла в этот мир. Уважать, не осуждая, чужие мнения, всегда лучше, чем просто быть правым.





10. Будьте верны и честны.

Вы не можете обещать кому-то, что вы будете любить друг друга всегда – но вы можете пообещать любить этого человека, пока смерть не разлучит вас. Когда дело доходит до личных отношений, оставаться верным – это не выбор, это необходимость. Верность и честная привязанность могут изменить всю вашу жизнь.





11. Держите ваш разум открытым для новых идей.

То, что выглядит препятствием или помехой на вашем жизненном пути, зачастую лишь пытается направить вас в правильном направлении. Сохраняйте гибкость и держите ваш разум открытым для всего, что поможет вашему личностному росту. Если что-то помогает вам двигаться в нужном направлении – это не может быть плохим.





12. Верьте в себя, и во все, что вам дорого.

Знайте – в вас сокрыта сила, способная преодолеть любые испытания, с которыми вы можете столкнуться. Но ею можете воспользоваться лишь вы – так расправьте же свои крылья.





13. Верьте в свою мечту.

Тот человек, которым вы надеетесь однажды стать – уже часть вас. И немалая часть. Ваша мечта реальна. Она не в прошлом и не в будущем – она здесь и сейчас, в том же настоящем, что и вы, и когда вы продолжаете делать то, что нужно, вы еще немного приближаете их к воплощению в реальность.





14. Выбирайте собственный путь.

Вы можете направить свою жизнь куда угодно – если только не будете бояться пробовать. Если вы хотите изменить мир вокруг – начните с себя. Пришло время заняться делом. Пришло время встать на путь сложных выборов и судьбоносных решений. Начните убирать из вашей жизни то, что мешает вашему счастью, и добавлять то, что ему способствует.





15. Примите те возможности, что несет нам завтрашний день.

Не давайте вашему прошлому определять, кто вы, но позвольте ему стать частью того человека, которым вы станете в будущем. Не сожалейте. Не оглядывайтесь назад. Просто держитесь за жизнь и идите вперед. Мы не знаем, что нас ждет за очередным поворотом, но именно это делает нашу жизнь такой захватывающей. Именно это заставляет нас чувствовать себя живыми.



