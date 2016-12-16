10 способов вернуть конфетно-цветочный период отношений

Есть способ почувствовать себя снова впервые влюбленными, для этого нужно использовать всего несколько хитростей.

Психологи считают, что наши эмоции неразрывно связаны с поведением. Определенное поведение может разбудить, или даже заново воссоздать многие чувства, в том числе любовь и эйфорическую влюбленность. Чтобы почувствовать себя на первом свидании с давно любимым человеком, попробуй вот что.





Устрой вечернее свидание

Кино, ресторан, шумный бар, или театр: то, что вы оба любите и куда давно не ходили, потому что дети, рутина и некогда. В вечернем свете, как утверждают психологи, мы видим больше достоинств человека и способны приукрашать его качества.





Флиртуй по sms-кам

Как тогда, во время пар, когда писклявые мотивы твоего допотопного телефона оповещали о новом входящем и отвлекали от пар. Есть мнение, что такая игра позволит возродить чувства и эмоции первой влюбленности. Да и какой мужчина устоит перед флиртом?





Проявляйте внимание и заботу друг о друге на людях

Ученые утверждают: позитивное подкрепление позволяет эмоциям быстрее завладеть нами. Когда окружающие видят вашу заботу и начинают говорить о ней, она воспринимается как нечто необходимое, заботы становится в разы больше.





Займитесь чем-то вместе

Что еще так сплочает, как совместное хобби? Что угодно: от прыжков с парашютом до танцев. Сейчас отлично будет покататься вместе на лыжах, а летом взять напрокат пару велосипедов и наматывать круги в ближайшем лесу. А может, вы оба давно хотели бегать по утрам?





Чаще говори «Спасибо» и «Благодаря тебе»

Банальные слова, которые мы всегда подразумеваем, но редко говорим. Психологи говорят, что выраженная словами благодарность вдохновляет партнера делать для нас еще больше, а это ли не любовь?





Гуляйте, держась за руки

Наивная мелочь, но тактильный контакт способствует сильнейшей выработке эндорфинов, гормонов счастья — как и во время влюбленности. Мы с детства брали любимую маму за руку, а потому этот жест действует, как лимон на собаку Павлова: берешь за руку — наполняешься любовью.





Спланируйте короткую поездку без детей

Да, это не всегда сложно и возможно, но постарайся выкроить время только для вас двоих хотя бы на выходные. Вспомните о беззаботной молодости, не бойтесь, что дети услышат непонятные звуки, наслаждайтесь друг другом, возвращайтесь счастливыми и влюбленными.





Мечтайте вместе

Как только ты его встретила, мечтала о белом платье, новой подписи и общих детях. Теперь все это есть и мечтать больше не о чем? Именно мечты сохраняют чувство любви в эйфорической фазе. Полистайте каталоги с домиками у моря, куда бы вы отправились в старости нянчить внуков? Мечтайте о каждой секунде будущего вместе и позволяйте себе излишества — мечты ограничиваются только твоей фантазией и имеют свойство сбываться!





Не используй телефон и не косись в телевизор при разговоре со своей половинкой

Психологи единогласны: гаджеты убивают чувства. За ужином отложите телефоны и выключите телевизор. Это как раз то недолгое время, когда можно поговорить друг с другом, обсудить веселые моменты за день и поддержать в проблемах. Казалось бы, мелочи, но именно из них складывается любовь.





Сыграйте в настольную игру

Настольные игры специально построены таким образом, чтобы, особо не прилагая усилий, игроки испытывали азарт, удовольствие и радость. С кем же еще, как не с любимым человеком чувствовать все эти эмоции? Благо, настольных игр много: выберите с десяток и чередуйте каждый вечер. Приобщи всю семью. Будет весело!





С этими советами угасшие чувства точно вспыхнут с новой силой!



