Обретайте уверенность в себе: 10 подсказок

Почему так происходит? Не потому ли, что для него это становится слишком сложным заданием? Не потому ли, что он теряет веру в себя? Не потому ли, что он выбирает неверную дорогу? Верно и то, и другое, и третье, отмечает психолог Оксана Сергеева в книге «Как пробудить уверенность в себе. 50 простых правил».





Человек, который решил раз и навсегда избавиться от собственной неуверенности, говорит себе: «Сегодня я проснусь совершенно другим человеком – активным, уверенным, смелым, и мне будет все подвластно». Но на деле, чтобы измениться, избавиться от комплексов, необходимо длительное время, необходимо много работать, каждый день желая только одного – сделать себя таким, каким вы бы хотели видеть себя.





Правило 1





Поговорите с собой





Ежедневные заботы, окружающая нас суета, множество обязанностей приводят к тому, что у нас просто не остается свободного времени для того, чтобы попытаться что-то изменить в самих себе. Мы свыкаемся с уготованной нам ролью, оправдывая себя всевозможными способами. Такая покорность вредит нам. Не нужно соглашаться с тем, что нас не устраивает. Однако зачастую мы так заняты, что не можем даже разобраться, что именно не так, как надо, почему мы постоянно испытываем негативные эмоции, почему не можем радоваться жизни, как делали это раньше, почему теперь вынуждены скорее терпеть жизнь, чем наслаждаться ею.





Чтобы понять себя и свои истинные потребности, необходимо завести себе правило постоянно беседовать с самим собой. Это может быть утренняя беседа-настрой, в которой вы можете проговаривать основные задачи на новый день, давать поведенческие установки – то есть настраивать себя на то, как вы будете вести себя в той или иной ситуации. Можете просто поболтать с собой, чтобы поднять настроение. Это могут быть обеденные размышления. Не торопитесь, пообедав, приниматься за свои обязанности – дела подождут, пока вы расслабляетесь, размышляя о предстоящей поездке за город или мечтая о скорейшем потеплении, чтобы надеть ваше новое платье. Это могут быть вечерние подведения итогов. Вы можете завести внутреннюю беседу с собой, когда возвращаетесь домой с работы, когда принимаетесь готовить ужин для себя и своих любимых людей, когда совершаете вечернюю прогулку. Не рекомендую беседовать с собой слишком долго перед сном, так как иногда такие беседы могут разволновать вас и вы не сможете уснуть. Ночью подойдет умеренный вариант – вы можете похвалить себя за сегодняшний день и пожелать себе спокойной ночи.





Правило 2





Улыбайтесь себе





Многие думают, что улыбка – это средство, которое помогает нам общаться с окружающими, но не с самим собой. На самом деле улыбка может помочь нам в развитии собственной уверенности. Дело в том, что улыбка обладает двойным действием. С одной стороны, она направлена вовне – она помогает установить контакт с окружающими, помогает настроить собеседника на нужный лад, сигнализирует о вашем доброжелательном отношении. А с другой стороны, улыбка направлена внутрь нас. Это ее особая сторона. Внутренняя улыбка может не отражаться на лице, однако человек, который улыбается самому себе, светится особым светом, и этот свет излучают его глаза.





Как улыбнуться себе? Вот упражнение, которое поможет вам научиться этому: закройте глаза, выкиньте из головы все дела и заботы, останьтесь наедине с собой, погрузитесь в себя.





Представьте, что вы стали маленьким и можете путешествовать по миру вашей личности. Вы можете начать свое путешествие с любой точки. Например, сначала вы погружаетесь в мир своего профессионализма, проплывая мимо ваших самых лучших успехов в работе, затем вы направляетесь к берегам семейным и видите, что здесь собрались лучшие качества, которые вы проявляете в своей семье. Потом ваше путешествие продолжается по острову чувств и эмоций – вы рассматриваете свои самые приятные и самые нежные чувства.





Путешествие по собственной личности – по ее приятной стороне – рождает в вас любовь к самому себе, которая выражается во внутренней улыбке. Когда вы вернетесь из путешествия, то, возможно, почувствуете, что действительно улыбаетесь. Впрочем, иногда в таком путешествии стоит заглядывать и в темные уголки вашей личности – вам стоит встретиться с неприглядными сторонами вашего характера, с теми поступками, о которых вам не хочется вспоминать. Вы увидите эту сторону, и она вам не понравится, вам захочется уплыть к светлым берегам. Возможно, такое путешествие сподвигнет вас на работу над собой, и постепенно в вас будет все меньше и меньше темных пятен.





Внутренняя улыбка обладает целительным свойством. Даже в трудные времена нужно стараться не забывать об этом, чтобы вам было легче пережить горе и страдание. Чаще улыбайтесь самому себе, и вы сможете справляться с любыми трудностями. Ваша любовь к себе способна изменить вас в лучшую сторону.





Правило 3





Не ждите подходящего момента бесконечно





Мы часто бездействуем, дожидаясь подходящего момента. Нам кажется, что момент для решительных действий еще не настал, что нужно немного подождать, чтобы потом использовать свои силы с большей эффективностью. Мы уверены, что через какое-то время нам поступит сигнал, который оповестит нас о необходимости действовать. Однако часто случается так, что этот момент так и не наступает, и мы просто упускаем свой шанс.

Что такое подходящий момент и ждет ли уверенный в себе человек своего часа?





Безусловно, ждет. Есть подходящее время для того, чтобы попросить кого-то об одолжении, есть подходящее время для того, чтобы сделать ремонт в квартире, есть подходящее время для того, чтобы планировать рождение детей. Всему свое время.





Уверенные люди тоже ждут подходящего момента, однако они не ждут его бесконечно. Они сами определяют, когда этот момент наступит, они четко знают, что будут просить об одолжении своего друга после того, как он выкурит сигарету, что ремонт в квартире лучше затевать ранней осенью, они уверены в том, что строить планы на рождение детей стоит после 25 лет. Это их позиция. Но она не единственно правильная: у вас может быть совершенно иное представление о самом подходящем моменте, однако важно определить свой срок и действовать согласно плану.





Бывает, что неуверенный человек вообще не ставит никаких условий и не выдвигает никаких критериев – он просто ждет. Он даже не уверен, что поймет, когда настанет подходящий момент, однако не перестает ждать и надеяться. Он рассчитывает на то, что высшие силы или сама жизнь подадут ему сигнал о начале действий. Однако никто и ничто таких сигналов не дает. Если хотите развить в себе уверенность, перестаньте ждать у моря погоды. Стройте такие планы, которые вы в состоянии реализовать. Если вы хотите дождаться наиболее благоприятного момента, то вам нужно совершенно четко представлять, что это будет за момент и когда он начнется.





Правило 4





Не бойтесь совершать ошибки





Неуверенным человеком управляют его страхи. Один из таких страхов – это страх ошибиться. Неуверенность возникает тогда, когда этот страх сковывает человека, не позволяя ему действовать в соответствии с собственными желаниями. Он начинает бояться, что у него ничего не выйдет, что он потеряет то, что имеет, а нового не приобретет. Его страшит перспектива остаться у разбитого корыта.





Конечно, сильное желание – это еще не повод бросать все, что вы нажили долгим трудом, и бежать навстречу неизвестности. Как уже было сказано, ваши цели должны быть достижимы. Все-таки вы должны понимать, что в любых переменах есть определенный риск. В случае успеха вы сможете многое приобрести, а в случае поражения многое потерять. Поэтому, безусловно, вы должны просчитать свои действия. Если вы чувствуете, что ваши шансы на успех велики и можете рискнуть, например, приняв участие в соревнованиях моделистов-любителей, или же попробовав научиться танцу живота, или сев за руль авто, тогда вам стоит начать действовать.





Многие просто не торопятся навстречу своей мечте, потому что боятся, что они не смогут ее достичь. Бывает и так, ведь не все в нашей власти. Существуют объективные непреодолимые обстоятельства, которые не позволяют нам добиваться всего, чего мы хотим. Однако есть вполне объяснимая закономерность: чем больше мы ошибаемся, тем больше шансов на успех приобретаем. Ведь каждая ошибка – это опыт, который сделал нас сильнее, который дал нам важное знание и который впоследствии будет для нас уроком. Человек же, количество ошибок которого равно нулю, никогда не обретет истинную уверенность в себе, ведь отсутствие ошибок свидетельствует об отсутствии опыта, об отсутствии реальных действий в его жизни.





Правило 5





Создайте образ своего нового Я





Нам иногда кажется, что мы не слишком успешны в делах, в отношениях, в семье. Из-за череды неудач и несчастий мы можем поставить крест на себе, на своих талантах и желаниях. Кажется, что мы уже ничего не способны выжать из собственной личности. Мы свыкаемся с той ролью, которую играем ежедневно, не стремясь ничего изменить.





Часто простых человеческих усилий для того, чтобы вырваться из круга неудач и прервать череду неурядиц, бывает недостаточно. Но существует один очень действенный прием, который помогает людям с тотальной неуверенностью в себе. Назовем его «создание нового Я». Кто такой этот «новый Я»? Откуда его взять? Как его создать? Этот новый образ – ваша полнейшая противоположность. Он смел, уверен, сметлив, целеустремлен, расслаблен в общении.





Чтобы у вас получилось создать такой образ, для начала вам нужно поиграть с собственным стилем – сделать его новым, непохожим на ваш привычный образ. Добавьте в этот образ перчинку или изюминку, не делайте его скучным. Пусть он будет в чем-то даже преувеличенным и надуманным, главное, чтобы вы постарались воплотить в нем свои самые смелые представления. После создания такого образа вам надо начать операцию по его внедрению. Только не спешите выходить с ним в ваш привычный круг общения – там вас не поймут.





Кто-то, возможно, посмеется, кто-то воспримет ваш новый облик как шутку, кто-то позволит себе колкость в ваш адрес. После такого приема вы можете отказаться от своих намерений. Начните внедрение вашего нового образа в новых для вас условиях. Например, вы можете отправиться в путешествие или же просто совершить прогулку по незнакомому району вашего города. В новых условиях никто не будет удивлен – незнакомые люди будут воспринимать вас именно так, как вы выглядите. Вам будет легко и комфортно в своем новом образе, так как окружающие будут принимать его. Чтобы закрепить этот образ, вам следует найти новых знакомых или просто попытаться пообщаться с кем-то из прохожих.





Правило 6





Действуйте, и решение проблемы придет само собой





Трудности выбивают нас из привычной колеи, сбивают с нужного пути, путают наши планы и заставляют поворачивать назад. Практически все однозначно негативно реагируют на проблемы, которые мешают в достижении поставленных целей. Иногда мы просто не знаем, как справиться с трудностями, которые с самого начала кажутся нам непреодолимыми.





Зачастую при первом столкновении с препятствием мы ощущаем беспомощность и разочарование. На первый взгляд перед нами вырастает стена в виде внешних обстоятельств, сложных взаимоотношений и прочих объективных причин, которые не позволяют нам продвинуться вперед. К примеру, вы планируете провести свой отпуск на море, как вы всегда делаете, однако вас не отпускают с работы, прося остаться и помочь выполнить ряд важных поручений, от которых зависит судьба компании. В первый момент вам может показаться, что отпуск сорвался. Еще пример: вы рассчитывали отправить ребенка в спортивную секцию, но выясняется, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют вам исполнить свое намерение. Может быть, вы планировали завести дружбу с вашим новым начальником, но тот всячески дает понять, что не желает иметь никаких личных отношений на работе.





Варианты препятствий могут быть самыми разнообразными. Часто мы теряемся при виде их и просто не знаем, что предпринять. Решение кажется нам далеким и невозможным. Однако часто, именно начав действовать, мы находим выход. Бездеятельность и апатия в ответ на возникшие трудности не приводят к нему. Часто для того, чтобы понять, как нужно действовать, нужно сделать первый шаг в сторону темного леса неприятностей и невзгод, несмотря на испытываемые страх и дискомфорт. Это естественные ощущения. Постепенно мы начинаем привыкать к темноте, нащупываем тропинку, затем начинаем различать просветы и постепенно выходим к солнцу.





Правило 7





Действуйте в соответствии со своими убеждениями





Уверенность в себе появляется и закрепляется тогда, когда человек добивается своих целей вне зависимости от того, что о них думают окружающие. Важно, чтобы вы сами были уверены в необходимости своих действий, чтобы они соответствовали вашим истинным убеждениям и намерениям.





Конечно, нельзя исходить только из собственных интересов – это очевидно. Мы всегда должны считаться с окружающими и думать о том, какие последствия могут иметь наши действия. Однако важно, чтобы ваши поступки были обусловлены вашим желанием. Нельзя поступать в угоду желанию близких, моде, общественному мнению. Зачастую мы руководствуемся этими критериями, а не собственными убеждениями. В результате, даже добившись цели, которую мы поставили, мы не получаем удовлетворения. Причина этого очевидна, ведь цель была поставлена не нами, а нашими родителями, супругами, нашей боязнью показаться не таким, как все, желанием получить похвалу и так далее.





Как понять, что ваши действия соответствуют вашему истинному желанию? Это довольно сложно, ведь зачастую неуверенные в себе люди срастаются со своей привычкой поступать по наущению других, но не по собственному желанию, и от этой вредной привычки довольно сложно избавиться. Ведь одно дело поступить так, как сказал кто-то другой, несомненно более опытный и повидавший виды человек, а другое дело – принять самостоятельное решение, за которое потом придется нести ответственность.





Чтобы поступить в соответствии с собственным желанием, вам нужно следовать простому алгоритму: оградите себя на время от человека, который оказывает на вас сильное влияние, к авторитету которого вы постоянно обращаетесь. Откажитесь от постоянных обращений за советами. Это непросто, ведь гораздо легче принять чужой совет, чем собственное решение. Если вы чувствуете, что сильно зависите от общественного мнения и ваши решения часто обусловлены позицией окружающих, тогда вам нужно исходить от обратного: начните делать то, что может вызвать общественное недоумение или даже негодование. Не бойтесь осуждения со стороны и возмущенных взглядов. Главное, чтобы вы действовали в соответствии со своими убеждениями.





Правило 8





Двигайтесь по направлению к новой цели





Еще один важный практический совет. Вы должны выбирать самый прямой и самый короткий путь по направлению к вашей цели. Неуверенность выдает себя тем, что часто перемещается хаотично, то приближаясь к цели, то отдаляясь от нее. Неудивительно, что такое движение довольно долгое и утомительное, а часто безрезультатное.





Если хотите, чтобы уверенность прочно обосновалась внутри вашей личности, то вы сами должны оборудовать ей подходящее пространство, в котором ей будет удобно и комфортно. Уверенность не сможет долго помогать человеку, который не способен приложить достаточные усилия для того, чтобы добиваться желаемого. Чем больше вы трудитесь, тем более уверенным становитесь – это прямая зависимость. Если вы добились своей цели и испытали гордость за себя, которая впоследствии породила уверенность и твердость позиции, то это вовсе не значит, что вы можете остановиться на этом.





Уверенность не будет долго сопутствовать вам, если вы не будете стараться. Отсюда важное правило: как только вы добились своего – ставьте перед собой новую цель. Такая твердая позиция будет помогать вам по жизни.





Если вы уже освоились с некоторыми навыками, которыми обладает уверенный человек, то вам следует быть особенно осторожным, чтобы не оказаться по ту сторону уверенности. Добиваться целей, безусловно, нужно, но не стоит превращать все свое существование в гонку, в бесконечное блуждание по лабиринту в поисках новых задач.





Важно, чтобы вы время от времени давали себе возможность отдохнуть, чтобы труд сменялся отдыхом, чтобы желание достичь новой цели не превращалось в трудоголизм.





И еще одно важное замечание: помните, что уверенный человек не добивается исключительно материальных благ, хотя они, в общем-то, не исключаются. Не превращайтесь в накопителя и обывателя, который стремится приобрести новый диван в гостиную или модную раковину в ванную комнату. Каждая новая задача должна быть направлена прежде всего на внутреннее развитие. Захотели научиться рисовать – научились, захотели пойти в театральную секцию – пошли, решили заняться спортом – выполнили. Достижение каждой новой цели очень сильно укрепляет вашу веру в себя.





Правило 9





Вы достойны похвалы





Не всегда целеустремленный человек обладает истинной уверенностью в себе. Он достигает своих целей, ставит перед собой новые и снова добивается их, он идет вперед, преодолевая трудности, одерживает победу за победой. Но, несмотря на все это, кажется, что он так и не начинает верить в себя, так и не убеждается в истинности своей позиции.





С чем может быть связано отсутствие истинной уверенности у целеустремленного человека? В погоне за достижениями человек забывает о самом себе, неотъемлемой части уверенности. Он забывает остановиться, чтобы поблагодарить, похвалить самого себя. Он постоянно в делах и заботах, которые не дают ему возможности перевести дух, поговорить с собой. Часто излишняя целеустремленность трансформируется в соревновательность. Человек точно бежит наперегонки с самим собой. Он пытается обогнать сам себя, забывая о том, что даже скаковые лошади после очередного забега отдыхают.





Важно, чтобы после каждого успешного дела, после достижения очередной цели, после нового достижения вы получали достойную оценку, услышали слова восхищения и благодарности от ваших близких, увидели, как друзья радуются вашим победам, знакомые умиляются вашим способностям. Конечно, в обществе мы сталкиваемся с завистью, корыстью, неприязнью, подхалимством, лестью и лизоблюдством. Но для развития нашей уверенности нам необходимо получать порцию похвалы, дозу благодарности от тех, кто нас окружает, и тех, для кого, в сущности, мы и стараемся.





Принимайте похвалу с благодарностью, не шарахайтесь от нее, не думайте, что это лишнее. Конечно, результат важен, но важно еще и отношение других. У вас никогда не появится внутренней уверенности в себе, сколь многого бы вы не добились в жизни, если вы не будете видеть отдачу со стороны. Смело впускайте похвалу и благодарность к себе в сердце и не бойтесь радоваться своим успехам.





Правило 10





Отдавайте себя без остатка





Если вы стремитесь покорить Эверест, отправиться в Антарктиду, стать космическим туристом или изобрести лекарство от рака, то вам поможет только истинная уверенность в себе. Добиться действительно выдающихся результатов вам поможет самоотдача. Отдавайтесь своей мечте без остатка, думайте о ней, держите свою цель в голове, однако не забывайте о том, что вас окружают ваши родные и близкие, которым тоже нужно уделять время.





Самоотдача не предполагает отсутствие отдыха, других интересов и трудоголизм, как может показаться на первый взгляд. Самоотдача – это прежде всего сильное желание и приложение адекватных усилий к тому, чтобы ваша мечта стала явью. Вы должны отдавать себя, вкладывать свои эмоции, радеть своим профессиональным делом, но это вовсе не отменяет других сторон вашей жизни. У вас должно найтись время на занятия дайвингом или увлечение фотографией. Важно, чтобы то, что вы делаете, приносило удовольствие вам и окружающим вам людям.





Вы должны с интересом браться за новые проекты, проявлять инициативу, стремиться познакомиться с как можно большим количеством людей, сделать свою жизнь как можно пестрее и ярче, чтобы получить положительный опыт. Самоотдача – это прежде всего эмоциональный и чувственный накал, пылающий огонь внутри вас, желание играть и выигрывать, желание общаться и получать от этого позитивные эмоции, желание дарить людям радость своим светлым и веселым настроением.





Отдавайте себя без остатка, старайтесь с головой уходить в ваше дело. Чтобы это происходило, вам должно быть интересно то, чем вы занимаетесь. Только в этом случае у вас все получится. Полумеры и полуусилия не сработают. Если вы решили стать уверенным в себе, то эта цель обязательно будет двигать вас вперед, несмотря ни на что.



