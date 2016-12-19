3 важных навыка, которым вас никто не учил

С их помощью вы наконец-то начнете действовать спонтанно, не придерживаясь никакого плана.





3 жизненно важных навыка, которым вас никто никогда не научит





НЕ ПРИНИМАТЬ ВСЕ БЛИЗКО К СЕРДЦУ





Так уж мы устроены: все, что происходит в жизни, мы принимаем на свой счет и пропускаем через себя. Когда мы успешны, нам кажется, что все вокруг аплодируют нам. Когда все плохо, мы злимся и считаем, что достойны лучшего. Мы чувствуем себя хорошо лишь на короткий промежуток времени.





Однако те, кто критикует нас в периоды неудач, возможно, имеют с нами гораздо больше общего. Не стоит полагать, что окружающие постоянно обсуждают наши промахи: в конце концов, все помешаны только на себе и никому нет дела до других. Людям свойственно ошибаться – стоит просто принять этот урок.





Все, что происходит с нами, делает нас сильнее, и это часть нашего существования, хотим мы того или нет.





НЕ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА СВОИ УБЕЖДЕНИЯ, КАК ЗА СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ





Даже если убеждения легко разрушить, как карточный домик, многие продолжают держаться за них, пытаясь не упасть за борт тонущего корабля. Кажется, лучше сделать вид, что мы ничего не слышим, закрыть уши ладонями, чем согласиться с иной точкой зрения.





Например, когда нам 16, у нас формируются четкие убеждения, касающиеся всех сфер жизни. Мы твердо знаем, что девушка никогда не полюбит «ботаника», если у него нет кучи денег и дорогого автомобиля. Но когда так называемому ботанику исполняется 30, это же самое убеждение может сыграть с ним злую шутку, повлияв на то, как человек ведет себя с противоположным полом.





Желание осознать ошибки и стремление к получению новых знаний прямо пропорционально тем изменениям, которые могут произойти в жизни.





Попробуйте такой прием: прямо сейчас запишите на листе бумаге 20 вещей, которые вы бы хотели в себе изменить. Бросьте вызов всему, чем недовольны: «я лентяй», «я не умею разговаривать с людьми», «я не могу почувствовать себя счастливым, потому что постоянно раздражаюсь», и так далее. Как только наберете 20 пунктов, пройдитесь по списку и напишите, что будет, если вы измените это в себе. Какой станет ваша жизнь?





Чтобы впустить изменения, необходимо видеть две стороны медали, а не считать, что есть только белое и черное.





НАУЧИТЬСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЗАРАНЕЕ НЕ ЗНАЯ, К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ





С самого детства мы привыкли делать то, что имеет четкую конечную цель. Уберем в комнате – заслужим похвалу, напишем курсовую – получим оценку. Никакой неопределенности: просто делаем то, что нужно.





Но в реальной жизни такого не бывает. Никто не говорит нам, в какой сфере мы сможем построить успешную карьеру, никто не гарантирует, что в любви мы будем счастливы «раз и навсегда». Нет способа узнать наверняка, правильно ли мы поступаем или нет.





Из-за этого мы всего избегаем: нам нужно узнать результат, даже не начав что-то делать. Впоследствии наша жизнь становится чередой повторяющихся событий – только потому, что так безопасно.





Возможно, нас ожидают тысячи крошечных неудач, но только так мы придем к успеху.





Многим из нас определенно стоит добавить хаоса в свой привычный распорядок дня. Прекратить делать все ради какой-то, порой выдуманной и слишком призрачной цели.





Жить сегодняшним днем, предаваясь течению жизни. Возможно, нас ожидают тысячи крошечных неудач, но только так мы придем к успеху.



