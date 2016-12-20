Как уберечь себя от негатива окружающих

Хотим мы этого, или не хотим, но это на нас влияет. Мы не можем полностью изолировать себя от людей, которые оказывают плохое влияние на нас, но мы можем научиться ограждать себя от их негатива в гармонии и спокойствии. Давайте рассмотрим советы, которые помогут хранить свое сердце и психику от негатива окружающих людей.





Свобода от ожиданий





Начните изменять ситуацию с самого себя. Важно выработать привычку ничего не ожидать от людей – ни хорошего, ни плохого. В таком случае все, с чем они придут к вам, будет для вас сюрпризом и неожиданностью. Вы не будете себя настраивать и заранее догадываться, что принесет вам та или иная встреча. Вы будете действовать по ситуации, а в отношениях с людьми такие решения, как правило, всегда являются наиболее верными.





Умение не реагировать на провокации





Человек, который наполнен разрушительной и негативной энергетикой несет все это окружающим людям. Поэтому, если в сердце человека злость, ненависть, гнев, он будет стремиться «заразить» этим как можно большее количество других людей. Такие люди неосознанно провоцируют скандалы, конфликты, бросая фразы, как приманку и ожидая ответной реакции или хотя бы малейшего повода, чтобы раздуть склоку. Таких людей полно в интернете – там они могут находить выход эмоциям, раздирающим их душу, без последствий и страха. Они могут провоцировать, подстегивать к тому, чтобы собеседник разозлился, а потом наслаждаться своей работой надев маску невинности. Поэтому, важным навыком в общении с такими людьми является умение сохранить невозмутимость и спокойствие. Если вы не дадите вывести вас на сильные эмоции, считайте, что вы победили и негатив остался с тем, кто его принес.





Оптимизм





Умение видеть хорошее в людях и ситуациях помогает противостоять негативу, который приносят с собой окружающие. Как свет сильнее тьмы, так и оптимистический настрой способен рассеять любой негатив. Будучи оптимистически настроенным, вы помогаете не только себе, но и тем людям, которые заряжаются вашей положительной энергией.





Полезные советы





1. Если вы долгое время общаетесь с человеком, и ничего хорошего он не привносит в вашу жизнь, задумайтесь. Может быть пора расторгнуть такие отношения. Вовсе не обязательно подходить к негативному человеку и говорить о том, что вы разрываете отношения с ним – можно просто начать избегать общения, вежливо отказывать и тем самым защитить себя от негативного влияния.





2. Научитесь снимать напряжение и избавляться от негатива, с которым все равно придется ежедневно сталкиваться. Попробуйте практиковать медитацию, молитву, возможно дыхательные практики. Некоторые люди успешно избавляются от негатива в спортзале, с помощью интенсивных нагрузок.





3. Не бойтесь отказывать людям – если вы изначально скажете «нет», вы не подпадете под негативное влияние человека. Не давайте никому возможности привить вам чувство вины, или разрушить собственную самооценку. Помните о том, кто вы есть на самом деле, и пропускайте мимо ушей сплетни, негативные оценки и осуждение.





Помните о том, что негатив окружающих людей принадлежит им до тех пор, пока вы не принимаете его. Более того, влияние негатива не такое сильное, как влияние позитива. Поэтому, будьте позитивным человеком и влияйте на других своим оптимизмом, жизнерадостностью и счастьем – это лучшая защита от негатива!



