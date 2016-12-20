Почему мужчины изменяют? 5 причин

Особенно, если они прожили с этим мужчиной в браке долгие годы. Пытаясь как-то оправдать неблаговидный поступок своей второй половины, они невольно задаются этим вопросом: «Почему же это случилось именно со мной? Может быть, я делала что-нибудь не так?»





Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, толкающие мужчин к измене.





1. Скука.

Как ни парадоксально, но это именно так. Большинство мужчин устроены так, что им постоянно нужны сильные эмоции в жизни. Будучи по натуре охотниками, добытчиками и воинами, они начинают скучать от размеренной и невыносимо спокойной жизни. Хорошо, если у мужчины есть работа, способствующая выбросу адреналина, например, пожарный, полицейский или военный. А если такой работы нет? Если ваш муж сутками занят перебиранием бумаг в офисе или что-нибудь продает в магазине. Наклонности, заложенные в мужчину самой природой, начинают рваться наружу и нередко выливаются в постоянные измены. Ведь изначально, измена — это как игра, позволяющая мужчине почувствовать себя охотником, а иногда и спасателем. Ведь именно этого, ему так не хватает в повседневной жизни.





Что же делать в таком случае?

Постарайтесь разнообразить досуг своего мужа. Займитесь вместе с ним активными видами спорта, например, походы в горы или прыжки с парашютом. Если же для вас это совсем неприемлемо — есть другой вариант. Сходите вместе в парк, покатайтесь на американских горках или съездите в путешествие. Любое разнообразие в жизни положительно скажется на ваших отношениях.





2. Сексуальная неудовлетворенность.

Ни один мужчина в здравом уме никогда не скажет своей жене: «Дорогая, ты не устраиваешь меня в постели. Мне бы хотелось чаще и совсем по-другому…» Вместо этого ваш муж начнет придираться к вам. Если вы регулярно слышите фразы: «Ты плохая хозяйка, у тебя в доме грязно» (хотя вы убирались два часа назад) или «Все, что ты говоришь так глупо» и т. д. Знайте, дело именно в сексе.





Как исправить?

Перестроить свое мышление. Подумать о сексе не как о супружеской обязанности, а как об удовольствии, доступном не каждому. Посмотреть красивый порно-фильм, купить необыкновенно сексуальное белье.





3. Отсутствие любви.

Не секрет, что не все мужчины женятся по любви, многие из них вступают в брак по расчету. Это может быть квартирный вопрос или простое отсутствие денег.Когда одной своей зарплаты мужчине не хватает, чтобы купить то, о чем он мечтает, а вот вместе с вашей вполне получается. Естественно, находясь в таком вынужденном браке, мужчина не чувствует никакого влечения по отношению к своей жене и с легкостью ей изменяет. Зачастую, он изменяет ей еще и потому, что надеется найти более выгодный вариант.





4. Моральная подавленность.

Если женщина занимает в семье доминирующее положение и мужчина постоянно чувствует себя подавленным, и морально уничтоженным ею, то, безусловно, это приведет к подавлению его сексуальных желаний по отношению к ней и скажется на его интимных возможностях. Но, вокруг полно молодых и интересных женщин, способных выслушать его и поддержать. Конечно, рано или поздно это приведет к измене. Мужчина, которого не ценят в его собственной семье, будет искать отдушину на стороне.





5. Ревность.

Мужчина, который подозревает или уверен в том, что его жена ему изменяет, как правило, начинает изменять ей в ответ. Почему? Подозревая измену или убедившись в ней, мужчина чувствует себя освобожденным от всех моральных обязательств перед своей женой и пускается во все тяжкие. Многие мужчины изменяют также из чувства мести.



