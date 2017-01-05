Как преуспеть в новом году

Все мы хотим быть успешными и все мы знаем, что для этого нужно немало потрудиться. Однако порой наших «хочу» так много, что мы попросту не знаем, с чего начать, и в итоге год за годом остаемся там же, где начинали. Если вы твердо решили изменить свою жизнь к лучшему в новом году, то вам нужно сформулировать свои цели и понять, как же их достичь.





Начните мыслить конкретно





Проблема многих людей в том, что они мыслят абстрактно, представляя свое будущее и потенциальные достижения в нем обобщенно и совершенно не детализировано. Разумеется, такие мечты, в духе «чтоб у меня все было хорошо» или «найти бы мужа», просто так не сбываются. А все потому, что цель сформулирована неправильно, а способы ее достижения даже не рассматривались.





Запомните, если вы хотите действительно преуспеть и достичь чего-то, то праздные мечтания вам не помогут. Нужно мыслить конкретно и четко обозначать желаемое. К примеру, «я хочу получить должность менеджера к концу следующего года». Это уже конкретная задача, которая ясно подчеркивает перспективу и дает представление о том, как ее достичь.





Помните, что нужно ставить реальные цели! Сами понимаете, что звездой Голливуда к концу следующего года своими силами вам не стать, так что тратьте свое время на исполнимые мечты.





Составьте список





Для того, чтобы не запутаться в многообразии своих планов на будущий год, составьте список своих целей. Каждую сформулируйте четко.





После составления прочтите свой список еще раз и уберите из него задачи, для исполнения которых вам нужен кто-то, специальные условия или счастливый случай. Во время третьей редакции списка подумайте над тем, действительно ли вы хотите всего этого, или пишете эти пункты потому, что «так нужно» и «так у всех». Возможно, вы уберете что-то или даже добавите.





Не бойтесь корректировать список своих целей в течение года. Некоторые мечты отпадут сами собой, некоторые исполнятся без вашего участия, а некоторые окажутся не такими уж сказочными, как вам думалось. Вносите коррективы сознательно, не черкайте свои мечты под действием эмоций.





Научитесь брать на себя ответственность





Как мы уже отмечали, нужно ставить цель, которую вы в состоянии достичь самостоятельно. Перестаньте рассчитывать на фортуну, судьбу или божий промысел. Думайте о себе как о главном постановщике своей жизни, научитесь наконец самостоятельности. Это даст вам не только обрести контроль над собственной жизнью, но и более осторожно и осознанно принимать решения и совершать поступки.





Ставя цель, подумайте, чего вы ожидаете конкретно от себя в этом году? Готовы ли вы бороться с обстоятельствами и самой собой ради достижения задуманного? Идите на диалог со своим «Я». Порой это помогает не только найти дополнительную мотивацию, но и понять, что тормозило вас раньше.





Распланируйте свои цели





Каждая цель должна иметь за собой четкий план действий. Напишите пошагово, как вам достичь желаемого. Описывайте даже самые мелкие и незначительные шаги к мечте – это позволит вам четче видеть свой путь к цели и вдохновляться небольшими свершениями.





Если ваша мечта – это что-то совершенно новое для вас, и вы попросту не знаете, с чего начать, интернет и учебная литература вам в помощь. Изучите вопрос, пообщайтесь со специалистами и составьте свою инструкцию к мечте, основываясь на индивидуальных особенностях своей личности и возможностях.





Заведите ежедневник





Для того, чтобы следить за осуществлением своих целей и не упускать их из виду, рекомендуем вести ежедневник. Лучше всего для этого подойдет планер. В нем вы легко сможете отслеживать, что сделано за определенный период времени и сколько времени впереди.





Планер поможет вам грамотно расставлять акценты и планировать свое время. Ведь именно самодисциплина – это основа успешности и самодостаточности.





Не бойтесь менять свою жизнь





Мечты мечтами, а действовать порой очень страшно. Всегда находятся отговорки и лазейки, но задайтесь вопросом: зачем вы их ищете и зачем тогда мечтаете о большем?





Бросить работу, пойти на курсы или познакомиться с понравившимся мужчиной – все это непросто и непривычно. Но помните – если не вы, то кто? Это ваша жизнь, неужели вы хотите смотреть, как она проходит мимо? Нет? То-то же!





Начните немедленно





Не обязательно ждать первого января, чтобы начинать осуществлять задуманное. Все мы заложники этого «с понедельника», «со следующего месяца» и «с нового года». Пора отказаться от этого раз и навсегда! Есть только здесь и сейчас. Действуйте, ведь, как писали братья Стругацкие, «понедельник начинается в субботу»!



