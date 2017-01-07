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7 января 17, 12:52
Что нельзя делать в светлый праздник Рождества Христово?
Рождество
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Помним, что для Рождества елка имеет даже большее значение, чем для Нового года.
Это дерево олицетворяет вечную жизнь, и на его верхушке полагается быть звезде – символе звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Спасителя.

Рождество придерживались традиции - надевать только новую одежду, напоминают Нескучные новости.

Кроме того, существует также запрет на любую работу. 

Женщинам запрещалось шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчины отказывались от охоты и рыбалки, поскольку древние легенды гласили, что в рождественскую ночь в диких животных вселяются души умерших христиан. А вот девушкам запрещалось гадать на свое будущее и на суженого. Для этого отводился специальный период с 12 дня Святок до Крещения.

Самым главным блюдом во время трапезы является кутья, которую готовят из пшеницы или ячменя и смешивают с медом, орехами, маком, изюмом.

Неотъемлемым атрибутом должен стать и узвар. Ни в коем случае нельзя в светлый праздник Рождества Христова сквернословить, спорить или ругаться за столом.

Но не смотря на то, что Рождество Христово является семейным праздником – важно не забывать о милосердии и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен праздничных радостей.

Источник: neskuchno-news
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