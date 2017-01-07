Что нельзя делать в светлый праздник Рождества Христово?

Это дерево олицетворяет вечную жизнь, и на его верхушке полагается быть звезде – символе звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Спасителя.





Рождество придерживались традиции - надевать только новую одежду, напоминают Нескучные новости.





Кроме того, существует также запрет на любую работу.





Женщинам запрещалось шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчины отказывались от охоты и рыбалки, поскольку древние легенды гласили, что в рождественскую ночь в диких животных вселяются души умерших христиан. А вот девушкам запрещалось гадать на свое будущее и на суженого. Для этого отводился специальный период с 12 дня Святок до Крещения.





Самым главным блюдом во время трапезы является кутья, которую готовят из пшеницы или ячменя и смешивают с медом, орехами, маком, изюмом.





Неотъемлемым атрибутом должен стать и узвар. Ни в коем случае нельзя в светлый праздник Рождества Христова сквернословить, спорить или ругаться за столом.





Но не смотря на то, что Рождество Христово является семейным праздником – важно не забывать о милосердии и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен праздничных радостей.



