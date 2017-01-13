На любовь и на удачу: Лучшие заговоры на старый Новый год

Январские дни обладают особой, очень сильной энергетикой. Поэтому многие верят, что магические ритуалы, совершенные в этот период, обязательно сбудутся.

Старый Новый год приходится на период магических святочных обрядов. Издавна в народе в это время не только гадали, но и совершали различные ритуалы для привлечения в семью счастья и благополучия.

Самые популярные заговоры на старый Новый год на удачу, деньги и любовь:

Канун Нового года по старому стилю: время для волшебства

В ночь с 13-го на 14 января мы будем праздновать старый Новый год. Этому празднику меньше 100 лет и отмечают его неофициально после перехода на григорианский календарь. Однако у славян этот период был праздничным еще задолго до смены летоисчисления.

13 января украинцы праздновали Маланку, а на следующий день почитали память Святого Василия. С этими двумя народными торжествами связано множество обрядов и традиций. До наших дней остаются популярными девичьи гадания и заговоры на старый Новый год.

Январские дни обладают особой, очень сильной энергетикой. Поэтому многие верят, что магические ритуалы, совершенные в этот период, обязательно сбудутся.

Заговоры на старый Новый год: как использовать остатки с праздничного стола

Заговаривать на удачу, богатство и любовь можно начиная с вечера 13 января. Убирая со стола после праздничного ужина нужно аккуратно взять скатерть, чтобы не просыпать крошки, и вытрусить ее из окна, трижды повторив при этом: "Сколько крошек на скатерти, столько счастья и богатства в мой дом".

Не стоит выкидывать и косточки. В первый день нового года их нужно закопать под деревом у дома и произнести следующих заговор: "Как этому дереву крепнуть, расти, так и мне добро в дом нести! Дереву жить-поживать,а мне любовь и счастье встречать!".

Любовный заговор на старый Новый год

Этот праздничный обряд проводится во время приготовления блинов. Чтобы привлечь любовь, девушка должна напечь много блинчиков, нарядиться, пригласить в дом побольше гостей и угостить их.

Чтобы ритуал имел силу, во время готовки нужно приговаривать: "Блин-блинок, найди свой роток, блины пекитесь, женихи роитесь, на меня глядите, глаз не отводите. Буду, я красавица всем мила и нравиться", а в конце вечера все блины должны быть съедены.



Привлечь внимание понравившегося парня поможет заговор в ночь на 14 января

Нужно одеться в новое, распустить волосы и в полночь зажечь три свечи (красную, белую и золотую), связав их нитью. Нить должна быть такой длины, которой бы хватило, чтобы трижды обернуть запястье. Горящие свечи поставить в хрустальное блюдо с водой, которое установить сверху круглого зеркала.

Затем следует произнести слова заговора: "Сила огня, поверни любовь суженого на меня. Пусть будет его любовь горячей, как пламя, чистой, как вода, и глубокой, как зеркало. Когда пламя достигнет воды, увенчаются успехом мои труды. Слово мое крепко".

Читай также: 7 ЯНВАРЯ НАЧНЕТСЯ РЕДКОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ



Денежный заговор на старый Новый год: привлекаем богатство

Зазвать достаток в дом можно во время водных процедур в канун старого Нового года. Для этого вечером 13 января необходимо принять ванну, добавив в пену несколько капель розмарина, апельсина, бергамота и ложечку меда.



Во время купания произнесите слова: "Как сладкая вода течет, и меня омывает, так и деньги ко мне текут, прилипают. Как река Иордан течет и всем ее воды хватает, так и ко мне много добра прибывает. Воде течь, мне добро беречь".

Во время этого новогоднего заговора также зажгите свечи. Они не только добавят романтики, но и увеличат магическую силу ритуала. Свечки следует выбрать зеленого или золотого цвета.

Заговор на удачу в старый Новый год

Самые простые слова в новогоднюю ночь обретают магическую силу. В народе верили, что произнеся в 12 часов ночи 13 января такие слова: "Старый год уходит, проблемы уносит. Новый год идет, удачу несет!", можно защитится от бед на весь будущий год.

Уберечься от влияния негативной энергетики поможет огонь. 13 января ранним утром нужно обойти дом со свечей и три раза повторить такой заговор: "Господень огонь, помоги! Все ссоры и скандалы повыжги, не оставь и следа от всякого зла".



Читайте также: 10 ЛУЧШИХ СПОСОБОВ ГАДАНИЯ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД (ФОТО)



Следующий заговор на удачу необходимо произнести в ночь на 14 января и повторить его семь раз: "Как утренняя зарница придет, так и удача ко мне придет, в дом мой ее заря принесет и оставит там на целый год. Беда в дом мой никогда не придет, буду я жить, буду трудиться, буду Господу Богу молиться. Да будет так".

Источник: neskuchno-news

