Особо опасен: 5 типов мужчин, которых стоит избегать

Неоднократно говорили и о мужчинах, которых избегаете, не так ли? Но почему-то каждый раз, когда подворачивался очередной «не наш вариант», вы усердно брались за «обворожение» именно его! Затем месяц спустя (полгода, год) клялись себе, подружкам, маме, коту Пончику и попугаю Жорке, что «этот тип» был последним из разряда «совсем не то, хотя, если…». В общем, тема все еще актуальна, и давайте-ка на сей раз разберемся в ней окончательно!





При должном желании можно приписать разные странности и тяжелый характер любому мужчине, но существуют такие «особи», которым и приписывать-то ничего подобного не нужно: оно и без того имеется в наличии, причем нередко в избытке. Итак, пять типажей, которых лучше избегать, точнее даже - обходить двадцать пятой дорогой…





1. Агрессор-крикун





Мужчина-крикун - это тот, который, чтобы добиться своего, прибегает только к одному известному ему способу «борьбы» - ор. Подсознательно он мыслит так: она будет меня слушать, если я напугаю ее. Если он не добивается результата, то либо исчезает из вашей жизни (такие мужчины просто не видят других вариантов решения спора), либо начинает вас уважать и остается с вами – если, конечно, вы не против. Чаще - первое.





Как распознать: Этот мужчина по натуре воин, ему нравится находиться в состоянии «войны», пусть даже «противником» являетесь вы или ваша мама, или ваша кошка! Он любит рассказывать истории, как он влипал в драки, как на него нападали в подворотне и как он их всех разметал! Он может грубить работникам сферы услуг, метро, персоналу супермаркетов, водителям маршруток… Если вы при общении с ним постоянно взвешиваете каждую фразу, перед тем как произнести ее вслух, так как панически боитесь вызвать в нем волну гнева, – вы в опасности!





Ваши действия: Крикуна невозможно переубедить. Он просто не в состоянии осознать, что может быть не прав! Тут просто важно избежать конфликта с ним и сразу же уходить, если он начинает вести себя оскорбительно. Помните: такие мужчины часто склонны к насилию!





2. Манипулятор





Как распознать: Он во всем пытается вас контролировать? Особенно, если назревает конфликт? Еще бы! Манипулятор все стремится держать под контролем, а конфликт – это хаос, в котором он впадает в панику. Такой мужчина имеет тысячу аргументов, две сотни оправданий и сотню доводов! Споря с ним, вы начинаете думать, что сходите с ума, так как у этого типажа на все заготовлен свой ответ, хотя все его «логические умозаключения» - не более чем демагогия!





Он даже может сказать, что вы не умеете мыслить логично и вообще, вы - полная дура! Запомните – это паника и страх потерять контроль над вами и собой.





Манипуляторы часто совсем не глупые люди – образованные интеллектуалы, но это совеем не «наш тип». Его можно узнать уже на первом свидании: в ресторане он демонстративно возвращает блюдо на кухню, так как оно «не соответствует его требованиям»; он может «мягко» намекнуть, что вот эта брошь и эти туфли ему совсем не нравятся, и ему бы хотелось видеть на своей девушке что-то изящней, незамысловатей, темнее, ярче... Почему? Он мягко начинает вас контролировать, а, получив контроль, - манипулировать вами.





Ваши действия: не спорьте! Вы никогда не будете правы. А спор с таким мужчиной может просто свести с ума. Это только со стороны кажется, будто его заботит «логически правильное решение вопроса», на самом деле его не заботит ничего, кроме контроля ситуации. Дайте ему то, что он просит – скажите ему, что он прав. Только без сарказма! Переборите себя и подавите в себе все эмоции! Вот увидите, результат вас просто поразит!





Еще можете сказать ему, что отныне будете стараться действовать логично. Только не отвечайте на его провоцирующие фразы, мол, это не возможно и логика – это не ваш стиль! Помните – спор с манипулятором ни к чему не приводит!





Скажите ему, как много он для вас значит, как важны для вас ваши отношения и он успокоится. А когда манипулятор спокоен, с ним намного легче найти общий язык!





3. «А был ли мальчик?». Исчезающий мужчина





Как распознать: Это тип мужчины, который при каждой стрессовой ситуации убегает. Это не всегда забег на длительную дистанцию, он может просто замолчать и сидеть с отстраненным видом, пока вы не накричитесь всласть.





Поймите, он не только боится проблемы, чаще всего он боится причинить вред любимой женщине! Чаще всего это очень надежные партнеры. Просто чтобы решить конфликт, им нужно для начала «отсидеться» в укромном и тихом месте. Подумать, успокоиться, увидеть, что никто не хочет его съесть живьем, и выбраться на свет Божий.





Ваши действия: Тут нужен особый подход. Если он хочет уйти – дайте ему такую возможность! Не наседайте на него и не пытайтесь его удержать! Пусть «исчезающий мужчина», после того как придет в себя и успокоится, сам решит, что ему делать в дальнейшем.





4. Царевич Несмиян





Как распознать: Ну, ооочень эмоциональный парень! При конфликте впадает в истерику – кричит, драматизирует и даже плачет. Да, да, есть и такие. Тут важно понять – это его своеобразный способ решить проблему! Так он пытается давить на жалость, вызвать у вас сочувствие и тем самым избежать конфликта. Это своеобразная манипуляция. И она очень изнуряет.





Вы бросаетесь к «младенцу» и забываете в чем причина слез, даже если перед этим он сильно обидел или оскорбил вас! «Как же можно ругать его, если он так расстроен», - думаете вы и ошибаетесь! Ибо он победил в вашем споре в ту секунду, когда вы бросились его обнимать и успокаивать.





Решение: Пора малышу становиться на ноги и учится отвечать за свои поступки. Подавите в себе материнский инстинкт, дайте ему успокоится самому, а затем вернитесь к проблеме. Обсудите вместе с мужчиной все, что вас беспокоит. Не кричите и не унижайте его, говорите четко и здраво. И ни в коем случае не введитесь на его провокации!





5. «Я больше не буду!» - кающийся мужчина





Как распознать: В любой конфликтной ситуации, в которой виноватым будет мужчина, он без разъяснений и обсуждений, даже не пытаясь вникнуть в суть проблемы, будет рассыпаться в извинениях. Он даже готов взять на себя вину, если виноваты на самом деле - вы! Лишь бы избежать ссоры. Пусть извинения будут слегка наиграны и неискренни – все равно, лишь бы этого конфликта не было!





Ваши действия: Прекратите поток извинений хотя бы вопросом: «А за что ты просишь прошение?» Многие «кающиеся мужчины» даже толком не осознают причин конфликта. Вам следует мягко настоять на том, чтобы каждую вашу проблему вы обсуждали вместе и вместе решали, как ее исправить.





Успехов, дорогие дамы!



