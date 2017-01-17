Гороскоп на 2017 год от экстрасенсов (ВИДЕО)

Каждый их них был в ответе за определённую сферу жизни человека.

Хаял Алекперов рассказал о здоровье, Яна Пасынкова – о финансах, Ольга Стогнушенко – о любви, а Сурен Джулакян – о ваших перспективах в целом.

Хаял: Здравствуйте. Уже скоро, согласно Восточному календарю, на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся. С помощью звёзд и морской раковины я составил восточный гороскоп и расскажу о том, что ждёт вас в сфере здоровья.

Яна: Год огненного петуха будет очень боевым и ответственным — поэтому я с помощью карт таро подскажу, чего ждать в финансовой сфере.

Сурен: Петух – это символ времени, ведь он поёт и будит всех по утрам. Поэтому важно все делать в этом году вовремя. И я подскажу, как это делать каждому знаку Зодиака.

Ольга: Год петуха будет также важен для личных отношений. Те, кто еще не встретил любовь, будут иметь возможность познакомиться со своей парой. Тем, кто в отношениях – придется о многом договориться. А как правильно это делать — подскажут руны.

Гороскоп на 2017 год – Стрелец

Ольга: (достаёт руну из мешочка) Эваз. Это руна изменений. Для одиноких Стрельцов это значит, что вероятны новые интересные знакомства. Семейные Стрельцы в наступающем году будут само очарование и забота. Ваши супруг или супруга будут чувствовать себя счастливым и любимым рядом с вами.

Сурен: Не бойтесь ставить перед собой также масштабные цели в работе: терпения, целеустремлённости и зрелости вам хватит, чтобы добиться успеха. У вас появятся новые друзья. А в сентябре Вас ждут широкие перспективы, профессиональный рост, расширение бизнеса или новая должность.

Яна: Карты подтверждают, что для стрельцов это год самореализации, исполнения ранее задуманных планов, новых начинаний, и активного роста. Ваш нескончаемый энтузиазм и трудолюбие принесут вам большие деньги!

Хаял: Идиллию в жизни стрельцов могут омрачить лишь проблемы со здоровьем. Стоит опасаться всевозможных травм и переломов, и особенно — в начале года. В конце года возможны небольшие проблемы с пищеварением и контролем веса. Поэтому придерживайтесь диеты и правильно питайтесь.

Гороскоп на 2017 год – Скорпион

Сурен: Скорпионы, Вы начнёте год очень энергично: будете много работать, увлечётесь спортом или найдёте другое динамичное хобби. Вас примут в хорошую компанию, найдутся единомышленники по интересам или появятся меценаты, заинтересованные Вашей идеей.

Яна: К сожалению, получить финансовое вознаграждение за вашу активность выйдет не сразу. Карты говорят, что год будет напряжённым в финансовом плане. Старайтесь потуже затянуть пояса и не отказывайтесь от временного заработка и коротких подработок.

Хаял: Год Огненного Петуха для Скорпионов может принести трудности с кровообращением и сердечно-сосудистой системой. Но если вовремя обращаться к врачу, проблемы удастся легко решить. Ольга, а как у скорпионов будут обстоять дела с отношениями?

Ольга: (достаёт руну из мешочка) Феу. Эта руна советует подумать над тем, что необходимо Вам для Вашего благополучия. Это значит, что для Скорпионов начало года может ознаменоваться нестабильностью в отношениях. Влюблённым вихрь страстей может принести разочарование. Главный совет руны – присмотритесь к тому, кто рядом с Вами и постарайтесь не попасться на удочку прагматичных людей!

Гороскоп на 2017 год – Рыбы

Яна: Карты говорят, что Рыбам в этом году нужно набраться больше смелости. Все знают о ваших талантах, которые вы никак не превратите в источник дохода. Пришла пора торговать своим творчеством: будь то стих или картина. Не сомневайтесь: ваши шедевры принесут вам деньги.

Сурен: Рыбы, Вам будут часто предлагать кредиты. Не обольщайтесь предложениями — берите только то, что Вам действительно нужно. На Вашем жизненном пути будут попадаться успешные и богатые люди. Некоторые из них займут важное место: станут деловыми партнёрами или спутниками жизни.

Ольга: (достаёт руну Йер из мешочка). Наступающий год сулит Вам подарок судьбы в виде второй половинки или успешной семейной жизни. Семьи, созданные в этом году, ожидает долгое и счастливое будущее. Ведь Йер – это руна завершения. Она говорит об успешном завершении какого-либо дела.

Хаял: Вместе с новыми достижениями появятся у Рыб и новые поводы для волнения, что неминуемо принесет представителям этого знака разлады пищеварения. В связи с этим звезды советуют избегать гастрономических экспериментов и переедания.

Гороскоп на 2017 год – Весы

Ольга: Вуньо. «Полоса чёрная — полоса белая», такое определение подходит для описания личной жизни Весов в 2017 году. Внутренняя неустроенность и неудовлетворенность своим положением может привести вас к кризису в любовных отношениях. Постарайтесь не перегнуть палку и не требовать от близких людей больше, чем они способны вам дать.

Сурен: Весы, до марта 2017 года вас ждёт работа, требующая сосредоточенности. В ноябре Вы окажетесь в центре внимания, появятся возможности для личностного роста. К концу года Вы станете одним из самых счастливых знаков Зодиака, но только в том случае, если вы будете великодушны и не будете бояться новых начинаний!

Яна: Год огненного петуха будет стабильным в финансовом плане и не взбудоражит давно размеренный процесс заработка у Весов. Для вас синица в руках роднее, так как символизирует стабильный средний доход.

Хаял: В следующем году Весам не стоит ни на минуту забывать о том, что движение – это жизнь. Ведь главным бичом для вас могут стать проблемы с позвоночником и суставами. А потому даже ведя сидячий образ жизни, не стоит забывать о спорте, искать активные хобби и больше двигаться.

Гороскоп на 2017 год – Лев

Хаял: Самоотверженным Львам в будущем году нужно чаще прислушиваться к себе и к сигналам своего организма. Чтобы стрессы и нервные расстройства не выбили вас из колеи, старайтесь больше отдыхать и радоваться жизни. Путешествия, яркие впечатления и позитивные эмоции станут для Вас настоящей панацеей от любых проблем со здоровьем.

Яна: Деньги на поездки будут. Мир подарит работающим Львам в 2017 году повышение в должности, продвижение по службе и признание авторитета. Год полон финансовых подарков и сюрпризов!

Сурен: Однако есть опасность того, что в отношении к деньгам у Львов появится некая легкомысленность. Следите за тем, чтобы траты были разумными, не полагайтесь на то, что финансовое везение будет с Вами всегда. Многие Львы плотно займутся самообразованием и будут успешны в учёбе.

Ольга: Турисаз. Эта руна имеет многочисленные ассоциации с защитой и удачей. В 2017 году она несет Львам удачу, исходящую от совершенно неожиданного источника. Ваша судьба уже идёт к Вам навстречу, не пропустите её! Бережно относитесь к своей второй половинке – самое время вспомнить о романтике.

Гороскоп на 2017 год – Дева

Сурен: Девы, Этот год будет периодом личностного роста и самореализации. Вы будете очень востребованы обществом, а Вашим внутренним состоянием неизменно будут оптимизм и уверенность в себе. Используйте это разумно: сделайте карьеру, пойдите на курсы, о которых давно мечтали, подружитесь с теми, кто Вам симпатичен.

Яна: Многие Девы будут задаваться вопросом: тем ли делом я занимаюсь, какое моё предназначение, как найти работу по душе, которая ещё и приносит деньги. Во всех этих поисках Дева морально и материально будут поддерживать самые близкие люди. Карты советуют, выбирая работу, отталкивайтесь от того, что вам нравится.

Ольга: Руна Ансуз. Девы, Если Вы продолжите занимать мысли своим незавершённым прошлым, в будущем вам грозит одиночество. Отпустите прошлые чувства и обиды, именно они блокируют приход новых людей в вашу жизнь.

Хаял: 2017 год – удачное время представителей знака Девы, чтобы улучшить свое самочувствие. В год Огненного Петуха вы сумеете избавиться от вредных привычек, а взамен завести полезные. Дерзайте!

Гороскоп на 2017 год – Рак

Яна: В финансовом плане 2017 год для Раков будет достаточно стабильным. Вы уже владеете ремеслом, которое приносит вам деньги и предоставит возможность в скором будущем работать самому на себя. Однако старайтесь экономить и тратить деньги только по необходимости.

Сурен: Раки, первая половина года для вас будет наполнена суетой, поездками и общением. Появится больше знакомых, Вы будете тесно общаться с роднёй, которую до этого не знали. С сентября ожидайте удачи в делах, связанных с жильём: быт станет уютней, Вы сделаете ремонт или переедете в место с лучшими условиями.

Хаял: Волнения могут сказаться на здоровье Раков. Следует особое внимание уделить укреплению своего иммунитета. Будет просто замечательно, если вы предупредите появление неприятностей употреблением достаточного количества витаминов, правильным питанием и закаливанием.

Ольга: Соулу – руна целостности. Чувство юмора и творческий настрой помогут Ракам достичь небывалых высот в сфере любви. Совет руны: доверьтесь своим ощущениям. Попробуйте почувствовать, какие скрытые желания таятся в укромных уголках вашего сердца, и позвольте им взять верх над вашим разумом.

Гороскоп на 2017 год – Телец

Сурен: Тельцы, до июля у Вас будет много отдыха, различных хобби и увлечений. Начиная с сентября появится больше рабочих обязанностей. Работать предстоит в прекрасных условиях, а коллеги и подчинённые будут Вас уважать.

Яна: Тельцам карты советуют в новом году направить энергию на освоение нового ремесла. Хобби, в котором задействовано мастерство ваших рук, неожиданно станет востребованным и даст прибыль.

Хаял: Многие из вас задумаются о занятиях спортом и профилактике хронических заболеваний. И, следует отметить, что трудолюбивый хозяин года, Огненный Петух сулит вам успех в подобных начинаниях – у вас будут все шансы дать бой вредным привычкам и начать вести здоровый образ жизни.

Ольга: Манназ. Это руна активных действий. Представителям этого знака в 2017 году нужно быть максимально активными в сфере личных отношений. Если у Вас ещё нет избранника – подойдите к этому вопросу вплотную. В этом году Ваше личное счастье в Ваших руках. Тельцам, которым уже посчастливилось обзавестись парой, руна Манназ очень рекомендует больше времени проводить вместе.

Гороскоп на 2017 год – Козерог

Сурен: Козероги, в 2017 году Вы можете повернуть свою судьбу в совершенно новом направлении. Сила воли и желание управлять своей судьбой помогут Вам в любом деле. Но всё же звёзды советуют расставить акценты: до сентября расширяйте кругозор, получайте новые знания. Во второй половине года сосредоточьтесь на деловых целях.

Яна: Карты говорят, что для успеха в делах вам понадобятся два обстоятельства. Первое – много перемещаться с целью заключения сделок. Второе – вам нужны в работе свои проверенные люди. Смело подключайте знакомых и родных. Вместе вас ждёт финансовый успех.

Хаял: Не стоит жертвовать здоровьем ради успеха в других жизненных сферах. Это может принести немало досадных неприятностей со здоровьем, а именно – с мочеполовой системой. Но если не откладывать визит к врачу и заниматься собой, есть шанс не только избежать осложнений, но и избавиться от недугов раз и навсегда.

Ольга: Беркана. Руна роста и плодородного движения. В романтическом плане 2017 год начнётся для Козерогов весьма успешно. Одинокие представители знака могут рассчитывать на встречу, которая будет иметь продолжение. Те, кто давно и, казалось бы, безуспешно пытаются привлечь внимание интересующей особы, смогут достичь ответной взаимности. В семейных парах Вы ощутите полную гармонию.

Гороскоп на 2017 год – Водолей

Хаял: Водолеям в год Огненного Петуха следует быть предельно внимательными к своему здоровью. Главное проблемой для них может оказаться самолечение. Помните, что в большинстве случаев это приведет только к ухудшениям. Позвольте специалистам предоставить вам квалифицированную помощь.

Яна: Водолеи как всегда полны грандиозных финансовых идей. И касается это не заработка, а покупки. Задуманное вами сбудется, только научитесь собирать деньги и не тревожиться по пустякам. Заработок будет весь год.

Сурен: В сентябре ждите интересной и перспективной поездки за границу или появления друзей-иностранцев. Ученики и студенты в этом году будут энергично и много учиться, чем заслужат уважение и покровительство преподавателей.

Ольга: Теваз. Хранит способность помогать в любой борьбе, но прежде всего — в борьбе с силами хаоса собственного «Я». Постарайтесь разнообразить совместное времяпрепровождение. Так Вы поможете разобраться в себе любимому человеку. Бессмысленные, часто необоснованные, сцены ревности могут серьезно испортить хорошие отношения.

Гороскоп на 2017 год – Близнецы

Ольга: Дагаз – руна трансформации. Руна просит оставить всё прошлое позади и смело двигаться к новой жизни. В 2017 году вас ждёт множество новых приятных знакомств и начинаний в сфере личных отношений. Все старые связи и эмоции, которые не приносили радостных ощущений, она призывает оставить с последними секундами уходящего года. Близнецы, находящиеся в браке могут смело рассчитывать на пополнение.

Яна: Близнецы будут успевать на всех фронтах – если будете меньше мечтать, а больше делать! Год обещает быть насыщенным частыми деловыми поездками. Но настоящие плоды своего труда в финансовом смысле ждите только во второй половине года.

Сурен: В первой половине года счастье ждёт Вас в стенах родного дома. Получится решить давние вопросы с жильём, либо улучшить свои бытовые условия: сделать ремонт, обустроить уютный дом, возможен переезд. С сентября у Вас станет больше возможностей отдыхать.

Хаял: Год Огненного Петуха не сулит представителям созвездия Близнецы проблем со здоровьем и самочувствием. даже наоборот – уже с начала года вы почувствуете прилив сил и энергии.

Гороскоп на 2017 год – Овен

Хаял: Овны – большие любители переживать и видеть проблемы там, где их нет. Нестабильное эмоциональное состояние, усталость и раздражительность могут стать вашими верными спутниками надолго. Будьте терпеливы и спокойны – всё образуется и без ваших бесконечных переживаний.

Яна: Тем более, что поводов для переживаний нет. Карты говорят, что предстоящий год станет для вас плодотворным и успешным. Ваше умение договариваться и поддерживать корпоративный дух буквально озолотит вас в следующем году.

Сурен: Овны в 2017 году будут не только энергично строить карьеру, но и заниматься общественной работой, участвовать в жизни друзей, удивлять окружающих изменениями во внешности и манерах. До конца августа главные удачи ждут Вас в работе. А с августа до конца года Вас ждёт успех в сотрудничестве и взаимодействии с другими людьми.

Ольга: Альгиз. Ключевое слово – поворот. Руна советует не торопиться с развитием новых взаимоотношений, пока не станут известны мотивы и характер вашего партнера. Если Вы уже находитесь в отношениях, то уделяйте партнёру больше времени. Стойкое понимание, что делиться чувствами — это приумножать любовь, должно стать вашим девизом на весь год.

Как мы видим, 2017 год несет крутые изменения, как в личной жизни, так и в карьере практически всем знакам зодиака. Не забывайте, что для того, чтоб достичь цели и привлечь удачу в новом 2017 году, нужно не откладывать дела, вести здоровый образ жизни, ценить время и не сворачивать с намеченного пути. Этого всем вам и желаем.