Умная женщина ─ подарок или наказание?

Безусловно, изменения в обществе на гендерном уровне происходят и они уже заметны невооруженным глазом, но понадобится еще очень много времени, чтобы права мужчин и женщин стали по-настоящему равными, а умная женщина получила искреннее признание. Наверное, только в этом случае риторический вопрос «умная женщина – это подарок или наказание» будет в нашем обществе снят с повестки дня навсегда.



Кто сверху?



К сожалению, мы часто впадаем в крайности и пытаемся выяснить кто главнее, кто умнее и пр. И нередко забываем при этом, что жизнь так разнообразна и многогранна, что места и возможностей для самоутверждения и самовыражения хватит всем: и мужчинам, и женщинам.



Умному человеку (неважно кто ты) важно, прежде всего, найти свою нишу и попытаться состояться в выбранном деле. Если это происходит и профессиональная деятельность приносит удовлетворение, хороший доход, а в идеале и признание, то в подавляющем большинстве случаев женщине уже не нужно что-либо доказывать ни себе, ни мужчинам на гендерном уровне. Кроме того профессиональная состоятельность и самодостаточность чаще всего «притягивают» на ее орбиту таких же умных и успешных мужчин, как говорится, подобное к подобному. А основа таких взаимоотношений – это равенство. То есть, вопросу умная женщина – это подарок или наказание в таких отношениях не может быть места в принципе.



Уж замуж не в терпеж



Очень часто девушкам так хочется поскорее выйти замуж (что поделаешь это часть жизненной программы и для большинства людей действительно важно ее реализовать), что они идут за первого, кто позовет, а потом часто жалеют об этом, поскольку «первый встречный» нередко может не дотягивать до уровня девушки. Ему бы кого попроще, а тут она вся такая из себя умная. И вот начинаются проблемы, которые нарастают как снежный ком и со временем приводят к разводу. Кстати, вы, конечно, знаете о том, что в большинстве случаев женщины намного сильнее стремятся создать семью, чем мужчины, но и они же чаще становятся инициаторами развода, в то время как мужчины держатся до последнего.



Поэтому прежде чем выходить замуж постарайтесь отключить архетипы, страхи, эмоции и включить ум - вы же все-таки умная. Спросите себя: «Будет ли вам комфортно вместе? О чем вы будете говорить долгими зимними вечерами? Есть ли у вас общие интересы? Друзья? Как обстоят дела с вашими темпераментами?» Придумайте и другие вопросы из этой же оперы и, главное, честно дайте ответы на них. Сейчас, перед порогом ЗАГСА, пока не поздно.







Зона ответственности



Если пара на старте взаимоотношений четко распределяет обязанности, то умная женщина становится для такой семьи подарком. Приведем банальный пример. Она ответственна за питание в семье. Не смейтесь – это очень серьезное дело, требующее постоянного внимания, ведь кушаем мы три раза в день, причем, рацион у всех членов должен быть полноценным, разнообразным и учитывать кулинарные предпочтения всех и каждого. К тому же продукты нужно постоянно закупать, придумывать новые блюда и следить за тем, чтобы все члены семьи регулярно все это ели, а иначе гастрит.



Как поступит умная женщина? Она вовлечет в процесс и других членов семьи, но будет управлять этими действиями как мудрый режиссер, а не как нервная тетка, вечно бубнящая «как мне все это надоело, ты даже кетчуп не в состоянии сам купить, все нужно делать самой». Под такой бубнеж, честно говоря, и кусок в горло не полезет. И что же мы имеем? В первом случае (если это умная женщина-режиссер), то она становится подарком для своей семьи, а если она стремится к полному доминированию и не умеет делегировать обязанности (он же дурак, где ему кетчуп правильный выбрать), то превращается в задерганную, злую тетку – становится истинным наказанием для всех.



Отсюда еще один совет: не стоит стремиться быть всегда сверху. Чего бы это ни касалось. Предоставьте возможность своему мужчине и другим членам семьи проявлять инициативу, но направляйте их при этом. Будьте режиссером в своей семье, а не мулом, который тянет все и всех.





Ум и мудрость – синонимы?



Увы, не всегда. И таких примеров миллионы. Девочка училась в школе посредственно, до института не дотянула, освоила какую-нибудь рядовую специальность, а параллельно вышла замуж. И стала хорошей, мудрой женой. Той, которая умеет направлять своего избранника, поможет в тяжелую минуту, не будет насмехаться над его слабостями и недостатками и выносить сор из избы.



Кто-то назовет это обывательской позицией, а мы скажем так: чтобы вырастить крепкую семью, которая не развалится при первом дуновении ветра – нужно быть мудрой женщиной. И таким с виду «рядовым мещанкам», как показывает практика, это удается намного чаще, чем умницам с кучей красных дипломов и огромными амбициями.



Поэтому, дорогие умницы, то, кем вы станете – подарком или наказанием - зависит от вас. Выбирайте.





