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Леди
Отношения
22 января 17, 17:29
Как стать потрясающей любовницей: несколько полезных советов
Сексуальность
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Женщины всегда стремились к совершенству – стать еще красивее, еще сексуальнее, еще очаровательнее. Следующие советы помогут тебе укрепить статус прекрасной любовницы и желанной женщины.

Что делает женщину сексуальной в первую очередь? Флюиды. Ни одежда, ни умелый макияж, ни красивая грудь не привлекут мужчину, если от тебя не исходят флюиды сексуальности. Самое важное – внутренний настрой, твоя собственная энергетика. Поэтому чаще улыбайся, и ни на минуту не сомневайся в своей привлекательности.

Именно поэтому ты должна понимать, что очаровательной любовницей невозможно без чувства собственной сексуальности. Все остальное – шаги к тому, чтобы почувствовать себя cамой лучшей.

Постарайся выглядеть обольстительно всегда. Одевайся так, чтобы подчеркнуть все прелести твоей фигуры, а не выставить их напоказ. Оставь мужчине место для фантазии! Следи за тембром голоса, за походкой, жестами, ведь мужчина смотрит на тебя….смотрит и радуется, вдохновляется, возбуждается.

Не бойся проявлять инициативу первая, ведь ты – обольстительная, сексуальная, неповторимая и уверенная в себе (но никак не самоуверенная, иначе он может стушеваться в твоем присутствии, как бы ты не старалась).

Показывай свои желания. Ничего не возбуждает мужчину больше, чем уверенность, что ты хочешь заняться с ним сексом.

Секс-игрушки, ролевые игры – все это придумано не зря, смело используй их в своей сексуальной жизни. Конечно, если твой партнер не против.

Что еще поможет стать идеальной любовницей? Раскованность, готовность к экспериментам, владение искусством орального секса и занятия вумбилдингом. Если ты овладеешь хотя бы базовым уровнем вумбилдинга, тебе не будет равных в постели.

Потрясающая любовница – это не та, которая готова заниматься сексом всегда, везде и с кем угодно. Это женщина – которая знает, что нужно мужчине, и умеет делать его счастливым. 

Источник: ivona
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