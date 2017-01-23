Как стать потрясающей любовницей: несколько полезных советов

Что делает женщину сексуальной в первую очередь? Флюиды. Ни одежда, ни умелый макияж, ни красивая грудь не привлекут мужчину, если от тебя не исходят флюиды сексуальности. Самое важное – внутренний настрой, твоя собственная энергетика. Поэтому чаще улыбайся, и ни на минуту не сомневайся в своей привлекательности.



Именно поэтому ты должна понимать, что очаровательной любовницей невозможно без чувства собственной сексуальности. Все остальное – шаги к тому, чтобы почувствовать себя cамой лучшей.

Постарайся выглядеть обольстительно всегда. Одевайся так, чтобы подчеркнуть все прелести твоей фигуры, а не выставить их напоказ. Оставь мужчине место для фантазии! Следи за тембром голоса, за походкой, жестами, ведь мужчина смотрит на тебя….смотрит и радуется, вдохновляется, возбуждается.



Не бойся проявлять инициативу первая, ведь ты – обольстительная, сексуальная, неповторимая и уверенная в себе (но никак не самоуверенная, иначе он может стушеваться в твоем присутствии, как бы ты не старалась).

Показывай свои желания. Ничего не возбуждает мужчину больше, чем уверенность, что ты хочешь заняться с ним сексом.



Секс-игрушки, ролевые игры – все это придумано не зря, смело используй их в своей сексуальной жизни. Конечно, если твой партнер не против.

Что еще поможет стать идеальной любовницей? Раскованность, готовность к экспериментам, владение искусством орального секса и занятия вумбилдингом. Если ты овладеешь хотя бы базовым уровнем вумбилдинга, тебе не будет равных в постели.

Потрясающая любовница – это не та, которая готова заниматься сексом всегда, везде и с кем угодно. Это женщина – которая знает, что нужно мужчине, и умеет делать его счастливым.

Источник: ivona





