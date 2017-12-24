Самые обидные слова для разных знаков Зодиака

Ни для кого не секрет, что слова имеют разрушительную силу. Нередко случается так, что на эмоциях люди говорят друг другу обидные слова, которые тут же хочется забрать обратно, но, к сожалению, это невозможно. Тогда уж приходится искать способы извиниться или попытаться объяснить сказанное под более мягким углом, пишут Нескучные новости.

Конечно, обидные слова тяжело слышать каждому человеку, но есть конкретные фразы, которые просто наповал сражают представителей того или иного зодиакального знака. То, что для одних не представляет никакой значимости, других способно вогнать в настоящую депрессию! Итак, вот эти фразы.

1. Овен (21 марта — 19 апреля): “Успокойся”.

Вся соль в том, что это слово только сильнее раздражает и злит представителей этого знака. Если вы хотите помочь Овну, то постарайтесь успокоить его иными способами, но уж точно не этим словом!



2. Телец (20 апреля — 20 мая): “А он/она ничего”.

Партнерам Тельцов следует избегать комментариев в адрес других женщин/мужчин. Даже если вы хотите сказать, что ваш партнер гораздо красивее, лучше не сравнивайте, а просто подарите ей или ему комплимент, иначе вам не избежать конфликта!.

3. Близнецы (21 мая — 20 июня): “Это звучит глупо”.



Никогда не говорите Близнецам эту фразу, потому что их эго колоссально пострадает! Представители этого знака знают, что они умные, находчивые и интересные собеседники, поэтому подобная фраза вызовет настоящий гнев!

4. Рак (21 июня — 22 июля): “Отстань от меня, ты такая надоедливая”.

Мало кому понравилась бы эта фраза, но Раки буквально впадают в меланхолию, услышав нечто подобное. Они тяжело открываются людям, поэтому, если кто-то близкий скажет такие слова, это причинит Ракам сильную боль.

5. Лев (23 июля — 22 августа): “Ты выглядишь не очень хорошо”.

Львы действительно очень любят следить за собой, чтобы всегда быть на высоте. Именно поэтому лучше избежать негативных комментариев в адрес их внешнего вида, если вы не хотите расстроить Льва.

6. Дева (23 августа — 22 сентября): “Почему мы не похожи на них?”

Если партнер сравнивает свою пару с Девой с другими знакомыми парами, то это поистине встревожит представительницу этого знака, ведь она тут же начнет искать проблемы в своих отношениях.

7. Весы (23 сентября — 22 октября): “Мне не нравятся твои друзья”.

Если Весы услышат такие слова от своего партнера, то это причинит им настоящую боль, ведь для них друзья являются неотъемлемой частью их самих, поэтому подобные слова они воспримут не только в их адрес, но и в свой.

8. Скорпион (23 октября — 21 ноября): “Моя бывшая…”

Никому не нравится слушать сравнения с бывшими, но для Скорпионов это настоящая трагедия, потому что они очень ревнивы. Если вы скажете такие слова представителю этого знака, то он надолго утратит покой.

9. Стрелец (22 ноября — 21 декабря): “Ты сумасшедшая”.



Стрельцы воспринимают эти слова только в плохом русле. Они тут же считают это оскорблением своего интеллектуального и эмоционального состояния. Лучше вам так не шутить!

10. Козерог (22 декабря — 19 января): “Ты не нравишься моим родителям”.

Представительницы этого знака действительно хотят всем нравиться. Если уж партнер скажет, что родители не оценили такую девушку, то она воспримет это как подтверждение того, что и сам мужчина недостаточно любит ее!

11. Водолей (20 января — 19 февраля): “Ты в точности, как твоя мама”.



Конечно, Водолеи любят своих мам, но все же им хочется получать похвалу и укоры за свои собственные заслуги и ошибки. Им вообще не нравится, когда их с кем-то сравнивают.

12. Рыбы (20 февраля — 20 марта): “У тебя так много проблем”.

Представители этого знака и сами знают, что они крайне эмоциональны, поэтому частенько находят проблемы даже в самих себе. И все же, им не хочется слышать от партнеров такие слова! Услышав их, они напрочь разочаруются в поддержке близкого человека.

Теперь вы знаете, каких фраз нужно избегать в общении с представителями разных знаков Зодиака. Помните, что за своими словами нужно следить, ведь обидеть человека очень просто, а вот вернуть доверие — нет!







Источник: neskuchno-news

