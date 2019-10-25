5 критериев привлекательности женщины

А в ней немаловажно, насколько вы привлекательны для сильного пола и на чем строится то самое притяжение, против которого никто не может устоять. Внешние данные, молодость и уход за собой дают лишь первоначальный результат, но настоящая притягательность сильнее красоты, ума и других преимуществ. Мужчины ищут ее в женщинах, а женщины ищут пути, как стать самой желанной на свете.





САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ





Внешний эффект, на который мы делаем ставку, мужчины понимают совсем по-другому. Кому-то кажется, что надо быть длинноногой блондинкой, кто-то скрывает недостатки фигуры и морщины, кто-то худеет и работает над гардеробом. Это не будет иметь результата, если вы сами в это не верите. Мы ищем идеальный образ вместо того, чтобы преподнести себя. Каждая женщина знает и свои недостатки, и достоинства, но старается скрыть первые и забывает о вторых. Мужчины как раз тонко чувствуют, когда женщина кажется себе неловкой, но зато остро реагируют, если она в восторге от своих ног, улыбки и нового платья.





Исследования: опрос на французских пляжах показал, что девушек с татуировками мужчины считают более доступными для секса, но менее подходящими для серьезного увлечения.





ОБЩЕНИЕ





Это тот самый шарм и обаяние, которые работают даже тогда, когда показать больше нечего. Здесь у каждой свои сильные стороны – взгляды, смех, юмор, темперамент, умение слушать, делать комплименты или привлекать своей застенчивостью. Попытки действовать чужими методами – быть чересчур активной или сдержать собственный задор – подойдут только для того, чтобы познакомиться и дадут мгновенный, но недолгий эффект. К настоящей сексуальности такие методы не имеют никакого отношения.





Исследования: профессор финского Университета Турку Маркус Рантала показал мужчинам 52 фотографии женщин, которым был введен гормон, выделяющийся при стрессе. Мужчины выбрали тех, у которых уровень гормона был меньше.





АКТИВНОСТЬ





Нам советуют не сидеть на месте в ожидании счастья, но что это значит – приходится понимать на опыте. Конечно, чтобы встретить принца на белом коне, надо хотя бы выйти из дома, но можно обойти все заведения в городе, но так и не встретить свою мечту.





Дело в том, что мужчин привлекает настоящая жажда жизни и впечатлений, а не надуманная политика завлечь кого-то в сети. Грустная девушка с бокалом вина у стойки бара заинтересует лишь ловеласа или манипулятора. Живому мужчине нужна живая женщина, не умирающая от тоски, а умеющая радоваться, мечтать и действовать.





Исследования: Американец Блейк Истман – специалист по изучению языка тела утверждает, что ресторан – не самое лучшее место для свидания. Выбор партнера происходит подсознательно, поэтому для оценки нужно видеть как партнер двигается, жестикулирует. Посиделки за столом к этому не очень располагают.





ЧУВСТВЕННОСТЬ





Рекомендации по теме привлечения мужчин в основном направлены на то, чтобы угодить партнеру, когда успех приходит скорее к тем, кто не смущается говорить о своих желаниях. Это не значит, что на первом свидании надо рассказывать о своих пристрастиях в постели, но расслабиться в его обществе, показать свои слабости и отдать ему инициативу можно. Мужчинам нравится чувствовать себя хорошими любовниками, но им часто невдомек, чего именно хотят от них женщины.





Исследования: Только 28% женщин влюбляются на первом свидании, среди мужчин таких романтиков почти 50%!





ЖЕНСТВЕННОСТЬ





Научиться ощущать свою женскую природу довольно непросто. Одеваться ярко, не бояться нарушить правила, выглядеть слишком красивой, выделяться, привлекать внимание – это значит ценить стремление украшать себя и радоваться этому.





Девушка, отрицающая свою женственность, может стать мужчине другом. Возможно, сексуальным партнером, но не объектом интереса. Когда в жизни есть мужчина, которому хочется нравиться, эти желания оживают, но хорошо, когда их не задвигают на задний план и в другое время. Ведь для сексуальной привлекательности нравиться надо самой себе. Каблуки, чулки, юбки, платья – вещи не только для парадных выходов.





Исследования: в период овуляции у женщин повышается желание носить вещи красного и розового цвета.