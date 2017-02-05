Как "обезвредить" свекровь?

Классический треугольник: мужчина и две женщины. Но если одна из женщин - его мать, то это уже не любовный, а скорее Бермудский треугольник, где порой пропадают без следа любовь, уважение и покой. Редкие примеры безоблачных отношений невестки и свекрови передаются из уст в уста, как легенды…



Однако все ли так драматично и безысходно? Если вы в солнечную погоду отправляетесь в дальний путь, но при этом не исключаете, что может быть дождь, вы берете с собой зонтик. Так почему бы не подготовиться заранее к возможным сложностям в отношениях со свекровью? Эта наша статья адресована женщинам, которые только собираются вступить в брак.



Лучшее лечение - профилактика



"Со свекровью, к сожалению, отношения не сложились". Слишком часто приходится слышать от женщин такую фразу. И сразу возникает вопрос: а "складывали" ли вы эти отношения, прилагали ли специальные усилия, чтобы эти отношения были добрыми? Чаще всего молодым женщинам, которые готовятся к браку, не до того. Они увлечены своим избранником, своей новой ролью, будущей свадьбой. Мать мужа находится где-то на заднем плане. А вскоре и вообще может показаться вам досадной помехой, ложкой дегтя, которая портит прелесть медовых месяцев. Но впереди годы супружеской жизни. И мелкие ошибки первых дней знакомства с будущей свекровью могут обернуться ощутимыми моральными потерями в дальнейшем.



Более того, даже до знакомства со своей будущей свекровью вам нужно проявлять большую осторожность. Встречаясь с молодым человеком, не поддерживайте его в пренебрежительных отзывах о его матери. Скорее всего, это юношеская бравада, дань молодежному стилю, который предполагает несколько ироничное отношение к родителям. Очень часто это только слова, а на деле юноша может быть весьма привязан к своей маме. То, что он позволяет себе ее критиковать в вашем присутствии, совсем не означает, что его не шокирует, если в том же тоне выскажетесь вы. Будьте осторожны, ведь нынешний друг может со временем стать вашим супругом и спустя годы будет кричать в гневе: "Ты испортила мне жизнь! Ты никогда не любила мою маму. Когда мы еще встречались, ты уже говорила о ней гадости".



У вас не будет второго шанса создать первое впечатление



Идя на первую встречу со своей будущей свекровью, вам стоит сразу проникнуться чувством ответственности: от отношений с родителями супруга во многом зависит будущее вашего брака. Ведь чем больше вокруг вас с мужем доброжелательных людей, тем крепче и счастливее будет ваш союз. Когда вы с азартом начинаете строить свою семью, может показаться, что вам больше никто не нужен. И поначалу это может быть почти так. Почти - потому что и ваши родители, и родители вашего мужа будут в какой-то мере (одни больше, другие меньше) помогать вам. Со временем, особенно если появится ребенок, вы будете нуждаться в их поддержке куда больше. И поверьте, принимать помощь от тех, с кем у вас плохие отношения, очень и очень неприятно. А ведь, скорее всего, придется. Если же вы испортите отношения с родителями, то вам будет нелегко. Подумайте, стоит ли закладывать основы трудностей, без которых можно обойтись?



Готовясь к знакомству с будущей свекровью, не столько продумывайте свой наряд (хотя учесть консервативные взгляды человека старшего поколения, конечно, необходимо), сколько настраивайтесь внутренне на то, чтобы проявить к ней интерес. Ведь вы, конечно, хотите ей понравиться? Об этом хорошо сказал Михаил Булгаков: "Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам?" Поэтому ваша главная задача постараться проникнуться симпатией к маме вашего избранника. Приложите все усилия, чтобы увидеть в ней то, за что вы сможете уважать ее, ценить и даже любить. Заранее расспросите своего будущего супруга о его матери. Узнайте, чем она интересуется, чем гордится, что ценит в себе.



Когда вы идете на смотрины, вы идете продемонстрировать не так свои внешние данные, как то, какой вы человек: умеете ли уважительно и внимательно относиться к другим людям, умеете ли слушать. Скорее всего, вам придется выслушать, как вашей будущей свекрови было тяжело растить своего сына, на какие жертвы ради него она, возможно, шла, и как ей было тяжело пережить его детские болезни. И вместе с тем, она может вам поведать, какой он особенный, не такой, как все, как хорошо к ней относится. В ее словах может чувствоваться вполне явный подтекст: "Я столько в него вложила, столько пережила, а ты пришла на готовенькое. А заслуживаешь ли ты такого хорошего мужа? И вообще, пока ты не появилась, у нас все было хорошо". Не спешите на это обижаться. Ведь вам еще только предстоит постараться завоевать расположение к себе.



Слушайте рассказы своей свекрови внимательно, расспрашивайте ее, и вы получите бесценную информацию, которая поможет вам не только поладить с ней, но и правильно выстраивать в будущем отношения со своим мужем. Ведь ваш избранник - это во многом его мать, его отец. Вы сможете узнать об укладе жизни в семье, традициях, привычках, отношениях между родителями. Весьма вероятно, что ваш будущий супруг воспринял именно ту модель взаимоотношений, которая была у него в семье. Зная заранее, с чем вы можете столкнуться в своей будущей семейной жизни, вы убережете себя от многих неожиданностей и разочарований. И одновременно у вас больше шансов оправдать ожидания вашего спутника жизни.



Эта женщина подарила вам любимого



Сейчас в моде психологические советы, которые правильнее было бы назвать "поведенческими". Они отвечают на вопрос, как себя вести. Но гораздо важнее ответ на вопрос, что при этом чувствуешь. И тогда чувства подскажут вам и правильную манеру поведения, и тон, и поступки.



Со свекровью, безусловно, нужно вести себя в соответствии со всеми правилами приличия по отношению к близкому человеку, который старше вас по возрасту. Однако если ваше поведение не подкреплено чувствами, вам это не поможет. И тогда вы будете рассказывать своим подругам: "Я не знаю, почему свекровь так ко мне относится, я с ней вежлива, оказываю знаки внимания, делаю подарки, чего ей еще не хватает?" Чаще всего вашей свекрови не хватает того, что вы не смогли найти в своей душе, - пусть не любви, но искреннего уважения.



Главное чувство, которым вам следует проникнуться, - это благодарность. Именно ее ждет от вас ваша будущая свекровь. Благодарность за бесценный, с ее точки зрения, подарок, быть может, за самое дорогое в ее жизни - за своего сына. Ведь он бесконечно дорог ей. Она его родила, растила, она помнит тысячу мелочей из его жизни. Много лет она считала, что он принадлежит в первую очередь ей и только потом всем остальным. И вот появляетесь вы, чужой и во многом чуждый ей человек, и предъявляете права на ее сокровище. С каких позиций вы входите в ее жизнь - победительницы, завоевательницы, соперницы или человека, бесконечно ей благодарного? Если ваша свекровь будет чувствовать, что подарила вам своего сына, она будет гордиться своим великодушием и относиться к вам с теплым чувством. Если она посчитает, что вы отняли его у нее, она никогда не сможет преодолеть в своей душе чувство обиды и неприязни.



Выйти замуж за его родственников



Очень важно осознанно выбирать спутника жизни, принимать его со всеми хорошими качествами и недостатками. Но вы берете себе в мужья человека также и со всеми его родственниками, которые становятся для вас близкими людьми. Конечно, в первую очередь это касается матери вашего супруга. Примите ее такой, какой она есть. Снисходительно отнеситесь к ней, если она будет своим поведением доказывать, что лучше вас. Признайте ее превосходство в том, что особенно важно для нее. Кто сказал, что вы должны быть во всем лучше ее, чтобы ваш муж продолжал любить вас? Все равно он любит вас по-другому. Она вам не соперница и никогда не сможет занять ваше место. И даже если ваш супруг сравнивает вас с матерью в умении готовить, поддерживать порядок или обращаться с деньгами, то ведь это такие мелочи по сравнению с тем большим и серьезным, что вас связывает.



Мы условно берем некий собирательный образ свекрови. А ведь они бывают разные: умные и глупые, терпимые и вздорные, вечные домохозяйки и современные бизнес-леди. Но все они нуждаются во внимании, доброжелательном отношении и интересе к каждой из них как к неповторимой личности. Не забывайте и о том, что всем хочется, чтобы их заслуги признавали, а за их старания благодарили.



Держитесь в стороне от отношений мужа и его мамы



Если ваш избранник так и не перерос нигилизм подросткового возраста (у мужчин этот процесс может затянуться надолго, если не на всю жизнь), то вы можете столкнуться с его несколько пренебрежительным отношением к своей матери. Такая ситуация потребует от вас большой выдержки и такта. Опасно поддерживать мужа в войне против собственной матери, даже если это "игрушечная" война по мелочам. И в равной мере нельзя образовывать своеобразную женскую коалицию, подключаясь к воспитательному процессу собственного мужа. В этом случае вы наверняка приобретете верную подругу в лице вашей свекрови, но в то же время рискуете потерять мужа.



Неуместно и безнадежно бросаться перевоспитывать своего супруга и читать нотации, как ему нужно вести себя с собственной матерью. И уж вовсе глупо брать на себя роль защитницы половозрелого мужика от его мамочки. Кроме того, не забывайте, что вам неизвестна предыстория их отношений. Вы можете стать свидетельницей, казалось бы, необъяснимых вспышек, как с его, так и с ее стороны. А ведь это может быть вызвано одной только фразой или чуть заметной интонацией в голосе, за которыми стоят предшествующие конфликты и недоразумения. Смиритесь с тем, что вы начали "смотреть сериал" со средины, и поэтому не можете знать всех нюансов чужих отношений, и тем более - судить, кто прав, а кто виноват. Ваша роль может быть только миротворческой - смягчать ситуацию и сглаживать острые углы. Вам предстоит научиться сочувствовать обеим сторонам, не подогревая ни одну из них.



Выйдя замуж, выстраивайте свои особые отношения со свекровью. Не будьте отражением отношений, которые сложились между мужем и его матерью. Если отношения особо нежные, вы будете "не дотягивать" до них и в итоге всегда проигрывать на их фоне. Если отношения напряженные, то получите готовый конфликт, в котором неповинны. Бывайте у свекрови без мужа, заходите в гости просто так, составляйте ей компанию в прогулках, беседуйте с ней.



Назовите ее мамой, если она этого хочет!



Вы знаете о важности семейного договора. Нелишне такой договор заключить и с вашей свекровью. Конечно, это не будет выглядеть, как "а теперь давайте договоримся, как мы с вами будем жить". Но очень полезно ненавязчиво обсудить некоторые моменты, которые касаются ваших общих интересов. Сразу поинтересуйтесь, как бы ей хотелось, чтобы вы ее называли. Как ни странно, но это очень важно. Приходилось не раз наблюдать, как "неправильное" обращение к свекрови становилось началом взаимной конфронтации.



Вам могут предложить называть свекровь "мамой". Не впадайте в высокопарный стиль: "мать у меня только одна". Такое желание может быть данью традициям семьи, и не вам их менять, а может быть продиктовано нереализованным желанием иметь еще одного ребенка или же именно девочку. Не забывайте - когда женщина слышит "мама", у нее просыпается инстинкт любить, защищать и все прощать. И если вы сразу приобретете статус еще одного ребенка, это не так уж плохо. Но вам могут предложить называть свекровь по имени и отчеству. Это свидетельствует о некоторой дистанции, но одновременно и о том, что в вашу жизнь будут меньше вмешиваться. Моложавая свекровь может предложить называть ее просто по имени. Тоже неплохо, у вас больше шансов стать ее подругой. Но какой бы вариант вам ни предложили, примите его благосклонно и с радостью.



Ваш договор со свекровью может также касаться сугубо хозяйственных дел и того, как часто ей хотелось бы видеть вас с мужем у нее в гостях, и той помощи, на которую она может рассчитывать или же сама может оказать вам. Подобный договор сразу прояснит многие вопросы и перспективы. Ведь когда свекровь говорит: "Конечно, когда родится малыш, я буду помогать", она может иметь в виду, что согласна раз в неделю прогуляться с колясочкой в парк. А вы уверены, что она собирается оставить работу, чтобы смотреть за малышом. Если же все обсудить заранее, ни вы, ни она не будете впоследствии обижаться, так как каждая из вас будет знать, на что ей рассчитывать.



Если вы живете отдельно от свекрови, то выстроить добрые отношения с ней абсолютно реально. Но вот если вам предстоит жить со свекровью под одной крышей и даже делить с ней кухню, все гораздо сложнее. Единственный выход - это завести собственный уголок. Если у вас нет возможности купить свое жилье - лучше хотя бы снимать, ограничившись в самом необходимом, чем непрерывно, круглые сутки быть мишенью для непрошеных советов и, тем более, упреков.