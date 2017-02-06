3 способа, чтобы навести порядок в жизни

Карьера не складывается, личная жизнь рушится, и даже экономическая ситуация в стране хуже некуда. Коуч и мотивационный спикер Джон Ким знает три способа изменить свою жизнь к лучшему.





Вы когда-нибудь видели рыбу, плавающую в грязной воде? Она выглядит унылой, у нее мало энергии, и она едва шевелит плавниками, словно на них железные оковы. Смените грязную воду на чистую, и все изменится. Рыба оживится, станет веселой и активной, а ее чешуя яркой.





Наши мысли и убеждения подобны воде. Негативный жизненный опыт формирует ложные убеждения, омрачает мысли и лишает жизненной энергии. Мы начинаем сомневаться в своих способностях, застреваем в непродуктивных отношениях и не позволяем своему потенциалу полностью раскрыться.





Однако люди, в отличие от рыб, могут сами менять свою «воду». Многие становятся рабами своих мыслей и даже не подозревают о том, что могут контролировать, что и как они думают. Они не предпринимают никаких усилий, чтобы изменить образ мышления, потому что боятся или считают, что не заслуживают жить в чистой «воде».





Правда в том, что вы можете очистить свой аквариум. Вы просыпаетесь и планируете свой день. Улыбнитесь и настройтесь на позитив. Инвестируйте в здоровые отношения. Окружайте себя позитивными людьми. Замечайте радостные моменты. Создавайте что-то. Вы можете изменить свою жизнь, изменив отношение к ней.





Все начинается с мыслей и заканчивается ими. То, что вы думаете о себе, определяет и формирует вашу реальность. Эти 3 способа помогут вам очистить свою «воду».





1. Определите, какой энергией вы наполнены, позитивной или негативной





Если в вас преобладает негативная энергия, вы держитесь за отношения, которые исчерпали себя, культивируете свои вредные привычки и нездоровые модели поведения, плохо спите и постоянно оцениваете себя. Вы переживаете по пустякам, едите нездоровую пищу, ссоритесь, сопротивляетесь, ругаетесь, злитесь и воспринимаете жизнь как наказание.





Если вы полны позитивной энергии, вы создаете, строите и инвестируете в себя и людей, которые важны для вас. Вы устанавливаете здоровые ограничения, прислушиваетесь к себе, свободно и спокойно высказываете свое мнение и мечтаете. Вы не осуждаете себя и других, не навешиваете ярлыки и не испытываете страх.





Вы ведете активный образ жизни, следите за питанием, пьете много воды, и у вас нет проблем со сном. Вы умеете искренне любить и способны прощать.





2. Осознайте, какие ложные убеждения определяют вашу жизнь





Никто из нас не стал взрослым, не испытав страданий. Страдания были разные: физические, моральные, сексуальные и эмоциональные. Кто-то навсегда запомнил, как его запирали в чулане, кто-то вспоминает первую несчастную любовь, а кто-то смерть близкого человека или развод родителей. То, что вы видели и чувствовали, и то, как к вам относились окружающие, во многом определяет вашу жизнь и формирует ложные стереотипы.





Вы хотите сделать татуировки по всему телу и играть на ударных в рок-группе, но выбрали профессию бухгалтера?





Ложные убеждения: я никогда не буду счастлив. Я никчемный человек. Я не смогу быть успешным. У меня никогда ничего не получается. Я жертва. Я слабый человек. Если я не стану богатым, меня никто не полюбит. Я плохой муж, отец, сын и т. д. Эти и другие негативные мысли определяют нашу жизнь, понижают самооценку и блокируют способности и желания.





А теперь представьте, какой могла бы быть ваша жизнь без этих мыслей. С кем бы вы хотели дружить? Кого бы пригласили на свидание? Какую бы профессию выбрали? Чем бы занимались в свободное время?





3. Не поддавайтесь ложным убеждениям. делайте то, что они не дают вам сделать





Эффективный способ понять, какие убеждения ложные, а какие нет – спросить себя, чего вы боитесь и почему.





Вы хотите сделать татуировки по всему телу, гонять на мотоцикле и играть на ударных в рок-группе. Но боитесь расстроить отца, поэтому выбрали профессию бухгалтера, женились на приличной девушке и по вечерам пьете пиво перед телевизором. Вы поступаете так, потому что убеждены, что хороший сын не может быть рокером. Это ложное убеждение.





Попробуйте дать свое определение хорошего сына. Каким он должен быть? И вы поймете, что хорошие отношения с отцом не связаны с татуировками и мотоциклом. А теперь начните жить своей жизнью: возобновите общение с друзьями-музыкантами, набейте тату и купите мотоцикл. Только так вы очистите свою «воду» и почувствуете себя свободным и счастливым.



