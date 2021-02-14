Секс-этикет: правила поведения в постели

Секс-этикету специально никто не учит, а посему мы часто разочаровываемся – сексуальные партнеры не всегда придерживаются негласных правил, и поэтому ожидание неземного удовольствия часто превращается в пытку, обиды и непонимание.

Если вы знакомы недавно

Соглашаясь провести с мужчиной ночь, женщина хотя бы втайне надеется, что он станет ее мужем. Как себя вести, чтобы не ударить в грязь лицом, но и не стать «навязчивой невестой»?

Девушке не стоит показывать себя жрицей любви

Какими бы ни были ваши познания о сексе, ваше превосходство перед мужчиной в первую ночь может его напугать. «Я не для нее», «У нее, наверное, были любовники покруче, куда мне до них», – примерно так подумает мужчина, чьи умения окажутся хуже, чем ваши. Постарайтесь быть в меру скромной, смущенной, немного неловкой. Хотя бы чуть-чуть.

Умалчивайте о своем прошлом опыте

Многие мужчины, как и женщины, любят выспрашивать о прошлых сексуальных связях. Не стоит ее «вываливать» на партнера в начале знакомства. Каким бы странным это ни казалось, партнеру всегда хочется услышать, что у вас давно никого не было, и вы ждали именно его. Также подойдет ответ типа: «Дорогой, разве это были мужчины? Вот ты – совсем другое дело».

Не устраивайте допросов

Во-первых, это будет неприятно вашему партнеру, а во-вторых, «по одежке встречают». Если вы с первого дня зарекомендуете себя как яростную ревнивицу, отношения могут развалиться.

Не просите ничего сразу после секса (жениться, жить вместе и т.д.)

Особенно в начале знакомства. Мужчина может подумать, что вы пользуетесь им. О манипуляции в сексе мы поговорим ниже.

Вступая в половые отношения, важно показать мужчине, что он особенный

Скажите ему, что на вас трудно произвести впечатление, но ему это удалось.

Беседы в постели