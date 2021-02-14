Секс-этикет: правила поведения в постели

Секс-этикету специально никто не учит, а посему мы часто разочаровываемся – сексуальные партнеры не всегда придерживаются негласных правил, и поэтому ожидание неземного удовольствия часто превращается в пытку, обиды и непонимание.
Если вы знакомы недавно
Соглашаясь провести с мужчиной ночь, женщина хотя бы втайне надеется, что он станет ее мужем. Как себя вести, чтобы не ударить в грязь лицом, но и не стать «навязчивой невестой»?
Девушке не стоит показывать себя жрицей любви
Какими бы ни были ваши познания о сексе, ваше превосходство перед мужчиной в первую ночь может его напугать. «Я не для нее», «У нее, наверное, были любовники покруче, куда мне до них», – примерно так подумает мужчина, чьи умения окажутся хуже, чем ваши. Постарайтесь быть в меру скромной, смущенной, немного неловкой. Хотя бы чуть-чуть.
Умалчивайте о своем прошлом опыте
Многие мужчины, как и женщины, любят выспрашивать о прошлых сексуальных связях. Не стоит ее «вываливать» на партнера в начале знакомства. Каким бы странным это ни казалось, партнеру всегда хочется услышать, что у вас давно никого не было, и вы ждали именно его. Также подойдет ответ типа: «Дорогой, разве это были мужчины? Вот ты – совсем другое дело».
Не устраивайте допросов
Во-первых, это будет неприятно вашему партнеру, а во-вторых, «по одежке встречают». Если вы с первого дня зарекомендуете себя как яростную ревнивицу, отношения могут развалиться.
Не просите ничего сразу после секса (жениться, жить вместе и т.д.)
Особенно в начале знакомства. Мужчина может подумать, что вы пользуетесь им. О манипуляции в сексе мы поговорим ниже.
Вступая в половые отношения, важно показать мужчине, что он особенный
Скажите ему, что на вас трудно произвести впечатление, но ему это удалось.
Беседы в постели
«Беседы – это чудесный заключительный аккорд любовного свидания», – учит Камасутра.Если вы любите своего партнера, и вам с ним хорошо, приложите усилия, чтобы атмосфера разговора была наполнена радостью и умиротворением.
- - Опишите свои чувства: «Я вся дрожу», «Ты сводишь меня с ума», «Чувствуешь, как я возбуждена?»
- - Поделитесь с партнером своими сексуальными фантазиями, сексуальными сновидениями, если они есть. Поговорите о том, как можно осуществить сценарий.
- - Шепните слова, помогающие ему делать то, что вам нравится.
- - Когда он рассматривает ваше тело, спросите, что больше всего ему нравится в нем. Или что больше нравится делать.
О чем не стоит говорить:
- - Говорить о своих старых связях и увлечениях
Ирина, 28 лет: «В начале наших отношений мой друг был чрезмерно любопытен. С кем встречалась, где встречались, что делали и прочее. Поскольку мы заранее договорились, что не будем ничего скрывать, я рассказывала ему все. От «таких» рассказов он даже возбуждался. Какое-то время мы прожили вместе. Причиной разрыва наших отношений было то, что он сильно приревновал. А когда расставались – припомнил мне все. При родителях».
Помните фразу: «Болтун – находка для шпиона»? Если избежать разговора не удается, следует упомянуть прошлые отношения вскользь.
- - Подшучивать над ее/его весом, внешним видом
Все мы знаем, как молниеносно в человеке развиваются комплексы при той или иной критике. Это случается вне зависимости от возраста. Если мужчины к такой «оценке» могут отнестись спокойно, то для женщины – это хуже самой больной пощечины.
Мужчины, запомните: если женщины что-то планируют делать со своим телом или уже осуществляют свои планы, любая критика в их адрес убивает добрые начинания и добавляет комплексов. То же касается и обсуждения отрицательных личных качеств. Перенесите обсуждение на другое время и место.
- - Вести сложные, тяжелые разговоры, где требуется принимать решения, выяснять, почему он/она не до сих пор не сделали что-то
- - Говорить о его/ее болезнях
- - Обсуждать его/ее измены – как столетние, так и недавние
Иначе партнер почувствует, что вы хотите выяснять отношения, а не заниматься любовью. Или секс не доставил удовольствия.
В постели не следует:
- - Торговаться, открыто манипулировать сексом, употреблять сразу после секса фразы типа: «Когда ты разведешься с женой?», «Когда, наконец, поженимся?», запрещать секс в качестве наказания (кроме антигигиены): «Не получишь, пока не сделаешь то-то», «Никакого секса, пока не исправишься». Секс – это не торговля собой.
- - Критиковать свое тело, постоянно приводить себя в порядок.
- - Возлагать на партнера ответственность за свой оргазм: «Ты виноват, что я не могу его испытать. Делай лучше!»
- - Каждый раз показывать, что не любите секс. Если по каким-то причинам не любите или он разонравился, обсудите это с партнером заранее.
- - Избегать инициативности. По статистике, инициаторами секса в основном выступают мужчины. Поэтому для них будет праздником, если вы выступите инициатором интима. И… не разочаруетесь в результате.
- - Постоянно избегать предварительных ласк или ограничиваться только ласками гениталий.