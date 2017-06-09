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Леди
Отношения
6 июня 17, 18:42
Почему другие нас предают и обижают?
Грусть
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Согласитесь, сейчас очень много пишут о том, как важно не обижаться и как важно прощать.
Но на деле очень тяжело доказать себе, что этот человек действительно стоит прощения. И действительно не понимаешь, как его можно простить, ведь именно он во всем виноват, именно он так несправедливо поступал.

Часто, гордость очень мешает нам простить, т.к. в глубине души нам кажется, что ТАКОЕ нельзя прощать!

Но это дорога в никуда! То, что у Вас есть гордость – это хорошо, но то, что Вы до сих пор носите обиду в душе – это очень, очень плохо! Особенно для Вашего здоровья и личных отношений. Именно эти сферы жизни особенно сильно уродуются обидой!

Напомню, когда мы действительно простили человека – мы испытываем чувство благодарности за этот жизненный урок. Слова, вроде: «Мне уже все равно! Это не мое дело!» или «Я не злюсь на него/нее – мне наплевать!» — ярко отражают противоположенное!

Одно только признание того, что Вы на кого-то обижаетесь, чувствуете злобу или раздражение  -уже ощутимо помогает в вопросе прощения.

Но почему же настолько важно простить? 

Ведь, казалось бы надо быть гордым и неприступным! Женщины часто портят себе жизнь обидой – они начинают видеть подвох в каждом поступке мужчины! И к огромному сожалению – их ожидания сбываются!

Мужчины же в свою очередь, дают себе обещание: «Теперь я другой! Я больше не буду идти на поводу у каких-то там женщин!» — такие мужчины обычно хотят от женщин только секса. Для других, более глубоких и доверительных отношений они становятся закрыты! Это парадокс нашего времени! Таких мужчин еще называют мстителями. У них много побед – и очень мало радости в жизни.

Но! Обратите внимание! Женщины, с сердцем, полным обид и боли (с закрытым сердцем) притягивают мужчин с таким же закрытым, израненным сердцем – мстителей. 

Это один из основных законов кармы – такая пара учит друг друга доверять и любить себя и другого. Не пользоваться др. др., а именно любить!

Как правило, никто не хочет обидеть Вас специально – просто человек поступает в тот момент, как ему кажется, правильно.

Когда человек не любит себя и не принимает – ему трудно по-настоящему полюбить кого-то. 

Когда человек делает Вам больно – он просто пытается самоутвердиться, т.к. не знает, как это любить и принимать себя!

Он не знает другого сценария! Он живет так, как его научили. Да, это очень плохо. Но пока это реальность нашего мира. Поэтому так много проблем в сфере отношений, поэтому так много разводов и таких болезненных расставаний – слишком много обид и не прощенного!

Сейчас, я призываю Вас попытаться проявить сочувствие Вашим обидчикам – они очень несчастные! 

Прощая, Вы делаете мир лучше! 

Только представьте сколько боли Вы уберете, открывая сердце, доверяя Вселенной и прощая людей, которые не знают, как себя полюбить.

Источник: breussova.com
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