Почему другие нас предают и обижают?

Но на деле очень тяжело доказать себе, что этот человек действительно стоит прощения. И действительно не понимаешь, как его можно простить, ведь именно он во всем виноват, именно он так несправедливо поступал.





Часто, гордость очень мешает нам простить , т.к. в глубине души нам кажется, что ТАКОЕ нельзя прощать!





Но это дорога в никуда! То, что у Вас есть гордость – это хорошо, но то, что Вы до сих пор носите обиду в душе – это очень, очень плохо! Особенно для Вашего здоровья и личных отношений. Именно эти сферы жизни особенно сильно уродуются обидой!





Напомню, когда мы действительно простили человека – мы испытываем чувство благодарности за этот жизненный урок. Слова, вроде: «Мне уже все равно! Это не мое дело!» или «Я не злюсь на него/нее – мне наплевать!» — ярко отражают противоположенное!





Одно только признание того, что Вы на кого-то обижаетесь, чувствуете злобу или раздражение -уже ощутимо помогает в вопросе прощения.





Но почему же настолько важно простить?





Ведь, казалось бы надо быть гордым и неприступным! Женщины часто портят себе жизнь обидой – они начинают видеть подвох в каждом поступке мужчины! И к огромному сожалению – их ожидания сбываются!





Мужчины же в свою очередь, дают себе обещание: «Теперь я другой! Я больше не буду идти на поводу у каких-то там женщин!» — такие мужчины обычно хотят от женщин только секса. Для других, более глубоких и доверительных отношений они становятся закрыты! Это парадокс нашего времени! Таких мужчин еще называют мстителями. У них много побед – и очень мало радости в жизни.





Но! Обратите внимание! Женщины, с сердцем, полным обид и боли (с закрытым сердцем) притягивают мужчин с таким же закрытым, израненным сердцем – мстителей.





Это один из основных законов кармы – такая пара учит друг друга доверять и любить себя и другого. Не пользоваться др. др., а именно любить!





Как правило, никто не хочет обидеть Вас специально – просто человек поступает в тот момент, как ему кажется, правильно.





Когда человек не любит себя и не принимает – ему трудно по-настоящему полюбить кого-то.





Когда человек делает Вам больно – он просто пытается самоутвердиться, т.к. не знает, как это любить и принимать себя!





Он не знает другого сценария! Он живет так, как его научили. Да, это очень плохо. Но пока это реальность нашего мира. Поэтому так много проблем в сфере отношений, поэтому так много разводов и таких болезненных расставаний – слишком много обид и не прощенного!





Сейчас, я призываю Вас попытаться проявить сочувствие Вашим обидчикам – они очень несчастные!





Прощая, Вы делаете мир лучше!





Только представьте сколько боли Вы уберете, открывая сердце, доверяя Вселенной и прощая людей, которые не знают, как себя полюбить.



