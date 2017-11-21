От чего страдает идеальность женского образа? 25 врагов

Ее внешность, одежда, мысли и поступки наполнены гармонией и красотой. Она со спокойной улыбкой ловит восхищенные взгляды, изящно находит дипломатичное решение в сложных ситуациях и воплощает удивительные творческие идеи.



Но идеальность женского образа достаточно сильно страдает от груза повседневности. Все чаще многие представительницы прекрасного пола ощущают дефицит мужского внимания и даже теряют надежду на встречу со своим избранником.





Однако не всем известно, что существует множество причин появления такой дисгармонии. Изучив их подробно, вы поймете, какие именно «враги» пытаются нейтрализовать вашу женственность. И пройдя обратный путь, вы шаг за шагом вернетесь от «мужчины» в себе к своей настоящей женской сути.



Итак, вот 25 вещей, которые убивают вашу женственность:



1. Суета. Женщинам часто свойственно взваливать на себя непосильный груз, а затем суетиться и растрачивать силы. Суета и плодотворность — несовместимые понятия.



2. Повышенная социальная активность. В действительности многие дамы пытаются таким образом компенсировать недостаток любви, но это – ошибка. Принимать участие во внешней деятельности желательно лишь в часы, свободные от семейных обязанностей, к тому же в хорошем настроении.



3. Переизбыток общения вовне. Баланс женской энергии нарушается, когда она в большей степени общается вне семьи и круга личного комфорта. Приоритет – общение с любимыми и близкими людьми, в отличие от мужчин, которые по роду деятельности должны, побеждая трудности, часто общаться с теми, кто их не любит. Это, кстати, также сигнал тем женщинам, которые занимаются не тем, что им нравится и к чему есть природные склонности.



4. Брюки. Никогда не стоит зацикливаться на мужском типе одежды, а также не ограничивайте себя блеклыми вещами. Спасайте свою женственность – приобретайте вместительный шкаф, меняйте наряды, создавайте оригинальные образы. Помните, что гардероб настоящей женщины – это волшебная фабрика красоты!



5. Мужеподобные стрижки. И это совсем не обязательно – короткая стрижка (хотя длинные локоны – беспроигрышный вариант), гораздо важнее утонченность линий и ухоженность.





6. Отсутствие украшений. Умение пользоваться аксессуарами – целое искусство. Существует закономерность: мужчины — дарят украшения, а дамы их носят. Ничего не перепутайте. И конечно, не проходите мимо понравившейся вещицы. Возможности, несомненно, у всех разные, но даже деревянные бусы, оправленные в серебро, способны сделать из вас королеву!



7. Отсутствие телесной гигиены. Не забывайте, что женский организм – утонченная система, для поддержания которой необходимы водные и косметические процедуры. А также всегда находите 20–30 минут для фитнеса.



8. Эмоциональная закрепощенность. Женщина, не желающая общаться и запрещающая себе выражать эмоции, постепенно закрывается в себе. Иногда некоторым дамам кажется, что можно показывать только хорошие эмоции, но это – неверное суждение. Крайне важно, чтобы был кто-то, с кем вы проявляете весь спектр своих эмоций. Истерики и слезы случаются. Но только не гнев – это разрушительная субстанция, и его нужно научиться контролировать и трансформировать.

Бейте подушку, отмотайте километры на велосипеде, накричите на кушетку в гостиной, разбейте, в конце концов, тарелку. И вам станет легче!



9. Отсутствие хобби. Увлечение – удивительная вещь. Оно может не приносить дохода (а может и приносить), но выбрав однажды занятие для души, вы не раз испытаете наслаждение не только от результата, но и самого процесса. Кстати, расскажите о своем хобби вашему мужчине. Это будет проверкой для него, ведь любящий человек непременно поддержит свою избранницу: купит новые кисти, отрегулирует швейную машинку, пригласит ее в караоке-кафе или подарит абонемент в плавательный бассейн.



10. Отсутствие созидания. Может показаться, что разговор опять о хобби, но это немного другое. В данном случае речь о личном кусочке вселенной. Маленький садик, цветник, интерьер дома – все это безграничное поле для творчества.



11. Привычка руководить. На практике женщины отлично руководят, но им лучше не увлекаться этим процессом. Призвание женщин – вдохновлять! Доверяйте вашим мужчинам и верьте в них, и вы убедитесь, что они отлично справляются с решением внешних проблем.



12. Отсутствие женской нагрузки. Кто-то подумал, что имеется в виду уборка, готовка, стирка, глажка и прочее? А вот и нет. Хлопоты по домашнему хозяйству неизбежны. Но у женщины должна быть отдушина: йога, танцы, уроки по стрип-пластике и т. д.



13. Конфликты. Женщина не создана для противостояний, а особенно для конфликтов с мужчинами. Грубость ничего не добавляет к женскому образу. И ваша искаженная женственность никого уже не привлечет.



14. Мужские обязанности. Вбивание гвоздей, рубка дров, перестановка мебели, управление заводом, командование подразделением, зарабатывание на всю семью, кредитные обязательства и прочее. Это типичный калейдоскоп мужских обязанностей, в которых женщина должна участвовать лишь косвенно.



15. Конкуренция. Женственности чужды проявления конкуренции. Настоящая женщина не будет разбиваться в лепешку, чтобы доказать кому-то, что она лучше, чем другие. Это нормальный женский эгоизм. Верьте, что вы самые прекрасные и желанные для своих мужчин.



16. Независимость. Сила, самостоятельность во всем, строгий контроль, упорство в достижении целей. Ничего плохого, правда? Но никогда не забывайте о чувстве меры. Умейте быть слабой.



17. Гордыня. Если женщина в любой ситуации будет думать, что сама справится лучше, она этого и достигнет. Не считая нужным обращаться за помощью, женщина в итоге будет выполнять и женские, и мужские обязанности.



18. Зацикленность на результате. Когда женщина решает, что должно быть именно так и другой результат невозможен, она заранее обрекает себя на страдания в случае провала. Мудрая женщина довольствуется плодами сегодняшнего дня. Достижение результата – важный момент, но стоит принимать жизнь в различных проявлениях. Если даже вы не получили эту должность, улыбнитесь вашему мужчине, который день за днем заботится о вашем благополучии.



19. Негатив. Гнев, обиды, осуждение, скверные слова… Это те «семена», которые стоит выбрасывать из сердца в самом начале. Не дайте ни одного шанса этим яростным разрушителям женственности.





20. Механическое существование. Женщина живет по-настоящему, когда вкладывает частицу себя в свою деятельность и общение. Что-то не то происходит с вами, не так ли?



21. Жалобы. Женщине важно обговорить все наболевшее. Но тут важно не перейти грань и не делать все время кого-то виноватым. Ощутите разницу между искренней просьбой и жалобой. Советуйтесь со своими близкими, а не выносите им обвинительный приговор.



22. Мужские виды спорта и досуга. Чрезмерная увлеченность футболом, охотой, боксом и бодибилдингом несколько трансформирует женский образ. Возможно, вы уже давно для окружающих мужчин являетесь «своим парнем».



23. Отсутствие подруг. Только близкая подруга способна в полной мере понять все нюансы вашего рассказа о том или ином событии. Сокровенные женские секреты никто еще не отменял.



24. Дефицит личного времени. Вам просто необходимо время, а точнее – свободные часы, в которые вы предадитесь ерунде. Это может быть ничегонеделание, шоппинг, поедание лакомств у камина, просмотр старой комедии и прочие шалости. Наслаждайтесь!



25. Отсутствие полноценного сна. Алгоритм тут простой: поздно ложитесь – поздно встаете. Научитесь выстраивать режим дня в свою пользу. У вас должна быть великолепная кровать, любимое белье и достаточно времени для восстановления сил. Ах, да! И красивый будильник.



Пробежав прекрасными глазами по строкам этого поста, каждая женщина слегка улыбнулась и поняла, что до совершенства ей не хватает всего несколько шагов. И неважно, сколько именно. Вы, несомненно, получите желаемое! Ведь очарование вашей проснувшейся женственности во сто крат сильнее каких-то там причин.



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