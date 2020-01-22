Как правильно просить мужчину о помощи

Кроме силовых методов, есть еще несколько способов осуществить свое желание по средствам другого человека.



Для того, чтобы ваша просьба была как минимум услышана, и как максимум выполнена, нужно учесть некоторые особенности мужской натуры.





Четко формулируйте мысль





Мужчины воспринимают речь по средствам логики, поэтому слышат ровно то, что говорится, а женщины подключают интуицию и эмоции, поэтому им везде мерещатся какие-то намеки. Поэтому, если вы чего-то хотите добиться от мужчины – говорите об этом прямо. Даже самые прозрачные намеки в этом случае не работают. Просто скажите прямо!





Мужской слух слабее женского. Женщины слышат тончайшие интонации голоса, а мужчины – не всегда. Поэтому, когда вы что-то просите у мужчины, делайте это мягким и полным доброты голосом.





Не просите всего и сразу





Можно попросить мужчину сделать что-то или сказать, как он должен это сделать. Но не оба варианта вместе. Если вы знаете, как сделать то, что вам надо в лучшем виде, - пойдите и сделайте сами. Если хотите, чтобы это сделал мужчина, то для начала похвалите даже посредственный вариант его работы, а уже в следующий раз укажите на недостатки.





Например, вы хотите, чтобы мужчина вымыл посуду. Даже если он выполнил вашу просьбу, но при этом вымыл тарелку плохо, не нужно перемывать за ним, или критиковать. Просто в следующий раз поставьте ему эту недомытую тарелку, чтобы он понял, чем грозит ему подобная халатность.





Оденьтесь красиво





Замечено, что мужчины гораздо более охотно идут на уступки привлекательным женщинам, нежели тем, кто не следит за своей внешностью. Более того, зрение мужчин достаточно эротизированно, тогда как женщины лучше запоминают любые детали картинки. Как это можно использовать в своих целях?





Вы – женщина, и это ваш главный козырь, воспользуйтесь им. Даже если между вами и вашим собеседником нет и не намечается никаких интимных отношений, если этот мужчина – ваш босс или коллега, не думайте, что он не замечает того, что вы женщина. Поэтому, если вы собираетесь что-то попросить, вы должны выглядеть идеально.





Избавьтесь от командирского тона





Обращаясь к мужчине с просьбой, не употребляйте повелительного наклонения (сходи туда-то, не делай того-то и т. д.). Такая формулировка просьбы или совета всегда воспринимается мужчиной как попытка управления им, покушение на его свободу. Лучше использовать просьбу-вопрос: "Дорогой, я затеяла уборку, ты не мог бы мне помочь?", (вместо: «Пропылесось в доме и вытри пыль».)





Можно использовать и риторический вопрос: "Я завтра задерживаюсь на работе, даже не знаю, как вовремя забрать ребенка из детского сада?", (вместо: «Завтра забери ребенка из детского сада».)





Накормите





Проще всего уговорить человека оказать вам услугу, когда ему комфортно, его физиологические потребности удовлетворены, и он ощущает гармонию с окружающим миром. Для мужчин таким моментом является чувство сытости. Проще говоря, просите мужчину исполнить ваше желание после того, как он поел.





Сытый мужчина более покладист и сговорчив, чем голодный. Хотите уговорить мужа сделать внеплановый визит к вашей маме? Дождитесь, пока он наестся. Подбираете подходящий момент для того, чтобы попросить начальника о прибавке к зарплате? Подождите, когда он вернется с обеденного перерыва.





Притворитесь неумехой





Прося мужчину о помощи, вы в некотором роде делаете ему комплимент, то есть даете понять, что без него вы бы никак не справились. Мужчинам это очень нравится. Выполнив какую-либо вашу просьбу, они уже попадают под ваше влияние, своей помощью они дают вам понять, что готовы вас опекать, помогать в дальнейшем. Вы можете умело пользоваться этим негласным обещанием. Самое главное – чтобы ваша просьба была выполнима.





Ведь если он не сможет вам помочь, то тем самым вы поставите его в неловкое положение, и у него останется неприятный осадок от общения с вами. В дальнейшем это может даже быть причиной того, что мужчина начнет вас избегать.





От большего к меньшему





Один из действенных приемов того, как получить желаемое, кроется в том, чтобы вовремя перейти от большего требования к меньшему. На самом деле эта техника используется довольно часто, просто не осознанно. Например, вспомните, как вы упрашиваете любимого человека сделать вам приятное. Возможно, так: «Дорогой, ты обещал, что на выходные мы поедем за город только вдвоем. Сильно занят на выходные? Тогда давай хотя бы сходим в ресторан?». Или так: «Когда же мы наконец начнем делать ремонт? Нет времени? Тогда хотя бы почини кран».





Если вы научитесь использовать этот прием в нужные моменты, тогда вы сможете добиться и отдыха, о котором мечтаете, и долгожданного ремонта.





Не станьте его жертвой





Очень часто на просьбы женщины о помощи мужчины применяют свою защитную тактику. Например, чтобы избежать работы по дому, мужчины используют два приема: «У меня ничего не выходит» или «Руки не из того места». Стоит вам попросить мужчину о помощи, как он с энтузиазмом берется за дело, но делает все так. В итоге вам все равно приходится все переделывать. Это повторяется до тех пор, пока вы не решаете, что лучше все сделать самой, чем просить вашего мужчину. Именно такого исхода событий мужчина и добивается.





Еще один способ увильнуть от работы состоит в том, чтобы спровоцировать ссору с женщиной. Когда работа будет выполнена, мужчина идет на примирение. Как вести себя в этой ситуации?





Если вы чувствуете,что ваш мужчина без особого энтузиазма помогает вам – лучше всего не провоцировать ссору и избегать резких высказываний. Напротив, попробуйте расположить его к себе. «Дорогой, ты сегодня не с той ноги встал? Давай я приготовлю тебе крепкий кофе – ты взбодришься». После таких слов мужчина вряд ли захочет с вами ссориться.