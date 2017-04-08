Что нельзя делать на Благовещение, что можно есть

Этот день пользуется особенным благоговением у верующих людей, а поэтому на Благовещение существует ряд канонов, которых следует придерживаться.





Далее читайте о том, что нельзя делать на Благовещение, а также, что можно есть на Благовещение Пресвятой Богородицы, ввиду того, что пока что идет Великий пост перед Пасхой 2017.









История даты говорит о том, что в этот день Архангел Гавриил сообщил деве Марии благую весть о том, что именно она станет матерью сына Божьего —Иисуса Христа.





Праздник 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы — событие, когда взрослые и дети пытаются провести день, не совершая грехов и придерживаясь традиций.





Главный вопрос в этот день для многих, — можно ли работать на Благовещение Пресвятой Богородицы.





Читайте далее обо всех запретах к празднику.













Благовещение: что нельзя делать





Итак, отвечая на вопрос о том, можно ли работать на Благовещение, отвечаем: как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу. Лучше по максимуму посвятить день самообразованию и духовному развитию.





Из того, что нельзя делать на Благовещение, стоит помнить, что нежелательно уезжать из дому (лучше отсрочить поездку), нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь благословляет все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.





Ни в коем случае нельзя девушкам 7 апреля заплетать косы. Считалось, что из-за этого можно перепутать свои нити судьбы и вся жизнь пойдет наперекосяк.













Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы точно, так это нельзя ничего отдавать из дома, а особенно занимать кому-нибудь деньги. Иначе вы можете отдать свое здоровье и благополучие.





Важно следить за тем, чтобы у вас самих ничего не забрали из дома, поэтому 7 апреля нежелательно приглашать гостей.

Запрещается шить и вязать. Нить у многих народов мира ассоциируется с жизнью, поэтому всякий, кто берет ее в руки для работы, может запутать свою судьбу, внести проблемы и неприятности.

Нельзя не только стричься, мыть голову, но даже расчесываться, чтобы не нарушить свою судьбу. В качестве наказания могут выпасть волосы.

На какой день недели выпадает 7 апреля, в тот день на протяжении всего года нельзя начинать новых дел.





В Благовещение не одевают новой одежды — или порвете и испачкаете так, что не отстираете. Ранее девушки, которые хотели в этот день похвастаться обновками, носили их тайком несколько дней на себе, чтобы никто не видел.





На Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя что-либо шить, плести или вязать. Этот древний запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут лишь ангелы-хранители и сам Господь. В этот день вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому и т.д.





Что нельзя делать на Благовещение — запреты, которые передавались из уст в уста веками, поэтому к ним стоит прислушаться.





Напомним, что пока еще длится Великий пост с его ограничением в питании. Поэтому есть моменты, которые нужно знать о том, что можно есть на Благовещение.





Что можно есть на Благовещение





Так как Благовещение приходится на Великий пост, стоит придерживаться предписаний Великого поста (о том, что можно есть в Великий пост и вкусные постные блюда на этот период мы публиковали ранее). Но в виде исключения и в честь праздника можно делать послабление и есть рыбу. Мясо, яйца, молоко при этом по-прежнему исключаются из трапезы.













Но есть важное исключения: если Благовещение выпадает на Страстную неделю — рыбу нельзя.













Теперь вы знаете, что нельзя делать на Благовещение, а также что можно есть на Благовещение. Хорошего праздника!







