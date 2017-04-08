Вербное воскресенье: почему нужно хранить веточки вербы

Их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Ведь в любом своем виде, даже в сухом, веточки вербы обладают огромной силой.





Веточки вербы, которые вы принесете из церкви в субботу накануне Вербного воскресенья или в воскресенье, в день Вербного воскресенья, нужно сразу использовать: легонько отхлестать ими всех членов семьи с пожеланием всем здоровья. Помните, что нельзя бить веточками вербы по месту пониже спины – считается, что поступающий так человек делает это с недобрыми намерениями, «привораживая» болезнь.





Что делать потом с освященными веточками вербы? Их можно засушить и хранить дома как обериг от всего недоброго: считается, что освященные веточки вербы способны отгонять нечистую силу. А в переводе на язык биоэнергетиков – плохую, злую, негативную энергию.





Веточки вербы можно поставить в воду. И наблюдать за ними: если, стоя в воде. Веточки вербы все-таки погибают, а не пускают корешки, значит, в вашем доме было слишком много негативной энергии и веточки вербы очень хорошо потрудились над тем, чтобы почистить ваше жилище. Такие веточки нужно отнести подальше от дома и сжечь с молитвой. Сделать это лучше всего в чистом поле. В городе с этим проблемы? Выберите место попросторнее, со сквознячком, который рассеет то, что не сгорит в огне. Главное — ни в коем случае не выбрасывайте веточки вербы в мусоропровод: это просто акт вандализма по отношению к растению, которое так хорошо потрудилось ради вашего блага.













Если веточки вербы пустят корни, их обязательно нужно высадить в почву. Верба хорошо растет в тени и при обильном поливе (или в местах, хорошо увлажненных естественным образом). Если есть такая возможность, навещайте свою вербу, разговаривайте с ней. Все плохие мысли, всю плохую энергию она впитает в себя. А вас отпустит с облегченным сердцем.





Веточки вербы можно засушить. Почки освященной вербы, если заваривать их как напиток, дарят женщине, долгое время не могущей забеременеть, счастье материнства.





В народе в течение многих веков веточки освященной вербы использовались как средство от головной боли. Достаточно было положить пучок сухих веточек вербы под подушку, чтобы навязчивые головные боли оставили женщину. Сухие веточки вербы, которые будут храниться в доме в укромном месте, будут отгонять от него болезни и прочие негаразды.



