Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать

В этот день принято святить веточки вербы.





Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Лариса Гуцану.













Вербу для освящения принято готовить заранее, советует ясновидящая. Если весна выдалась холодная или Пасха ранняя, когда верба не успевает распуститься, следует срезать ветки за несколько дней и поставить их в воду в помещении.













«Прихожане утром Вербного воскресенья посещают церковь, присутствуют на службе, ставят свечу, которая символизирует смерть и воскресенье Христа. После службы освящают вербу. Освященные веточки несут домой», — говорит Лариса Гуцану.





КАК ПРИМЕНЯТЬ ОСВЯЩЕННУЮ ВЕРБУ?





«Дома освященной вербой похлопывают домашних, особенно детей. При этом повторяют: «Верба-хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет! Будь здоров, как вода, сильный, как ива, богатый, как земля — рассказала ясновидящая. – Если хотите защитить свой дом от несчастий, посадите принесенную вербу возле входа. Пучок освященной вербы хранят за иконами».





С давних времен почкам и веточкам святой ивы люди приписывали магические и целебные свойства. Веточки вербы бросали в воду для купания маленьких или болеющих детей. Веточки также прикладывали к больным местам. Перед началом важного дела считалось полезным съесть одну почку и запить святой водой. Во время грозы, наводнения, сильного урагана веточку вербы, освященной в Вербное воскресенье, выбрасывали на улицу, чтобы дом остался нетронутым.





«Если с прошлого года остались веточки вербы, их сжигают или бросают в текущую воду. Но моя бабушка учила собирать такие ветки много лет и когда умирает кто-то из близких, их измельчают и шьют подушку в гроб к умершему», — рассказала Гуцану.





ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?





Если в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений, они будут отлично расти и привлекать в дом богатство.





Если утром в воскресенье вбить в стену колышек из ивы, это избавит человека от страхов, дарит ему решительность.





Считается, что если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день появится.





Но этот день, предвестник Пасхи, должен быть светлым и радостным. Этот день нужно провести в кругу семьи для того, чтобы весь год был спокойным и плодотворным.





ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Церковь и народные традиции не рекомендуют в день Вербного воскресения работа, особенно выполнять тяжелую и грязную работу. Существует так же запрет на стирку, шитье и вязание. Правда, большинство священников настаивают – запрет на работу нельзя понимать буквально, просто в дни больших церковных праздников больше нужно думать о боге, а не о бытовых делах.

Поскольку Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, нельзя чрезмерно веселиться, есть пищу животного происхождения (мясо, яйца, молоко и молочные продукты) и пить крепкий алкоголь.

Существует на Вербное воскресенье еще один специфический запрет – нельзя готовить горячие блюда. Поэтому хозяйки делают основные заготовки накануне, в субботу вечером. Особенно старательно придерживаются этого правила те верующие, которые отправляются на ночную службу в церковь.

В народе так же существует поверье, будто в Вербное воскресенье нельзя ничего делать с волосами – стричь, красить и даже расчесывать.

Освященные в церкви веточки вербы нельзя выбрасывать в мусор, поскольку они, как верят многие, обладают особой силой – отгонять злые силы, служить оберегом дома и даже защищать от сглаза.











Берегите себя и близких!



