10 ловушек, которые мешают жить

Делаем то, что должны, а не то, что нам действительно хочется. Все это мешает нам любить себя и наслаждаться жизнью. Коуч Сара Фабиан рассказала о том, как перестать стремиться к совершенству и стать счастливее.

«Совершенство – злейший враг. Нам кажется, что мы недостаточно умны и красивы, недостойны высокой зарплаты, недостойны быть с любимым человеком. И долгое время я тоже так считала. Сегодня все иначе: я наконец-то нашла свое предназначение и полюбила себя. Как мне это удалось? Однажды вечером после работы в поисках вдохновения я зашла на YouTube. Я хотела посмотреть фильм «Секрет», но «случайно» нашла видео Луизы Хей. Сейчас я уверена, что это не случайность: учитель появляется тогда, когда ученик готов. Каждое слово, сказанное Луизой, отзывалось в моей душе. И именно тогда я осознала, что нужно любить и принимать себя. Я начала изучать работы коучей и психологов, что дало возможность по-новому взглянуть на себя и почувствовать утраченное чувство свободы. Но главное – я избавилась от стереотипов, мешающих жить», - пишет Сара Фабиан.

1. СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

Совершенство – это иллюзия, его не существует. Я научилась воспринимать ошибки как возможности роста. Это опыт, делающий меня мудрее с каждым днем. Мы никогда не проигрываем: иногда мы побеждаем, иногда – учимся.

2. ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

Я научилась слушать свое тело. Я больше не чувствую себя виноватой за то, что иногда мне нужно отдохнуть. Если мне хочется, я смотрю хорошие фильмы, слушаю расслабляющую музыку, читаю, пою или гуляю. Я не чувствую себя обязанной перед кем-то за это отчитываться.

3. ВНУТРЕННИЙ КРИТИК

Я наконец поняла: в жизни мы получаем не то, чего хотим, а то, чего «достойны». Вот почему нужно верить в себя – вы достойны лучшего, что может предложить жизнь.

4. ПОИСК ВИНОВАТЫХ

Отсутствие денег или неудачи в личной жизни – это моя ответственность. Когда я перекладываю вину на окружающих или обстоятельства, играю роль жертвы. Я беру ответственность за свою жизнь, то, что чувствую и делаю. Мое будущее – результат моего выбора.

5. ОСУЖДЕНИЕ ДРУГИХ

Каждый раз, осуждая окружающих, я реагирую на то, что беспокоит меня в самой себе. Если я считаю, что человек злой, значит, вижу это качество в себе. В противном случае как я смогла это понять? Ответственность за свои убеждения и суждения дает возможность меняться.

6. ДОМЫСЛИВАНИЕ

Я не вы. Я не могу знать, о чем вы думаете и что чувствуете. Перестаньте погружаться в вами сочиненные сценарии. Порой кто-то ведет себя определенным образом не потому что испытывает негатив, а потому что у него был неудачный день.

7. СОПЕРНИЧЕСТВО

Потребность в борьбе за место под солнцем – желание самоутвердиться и потешить свое эго. Я перестала сравнивать себя с другими, поняла, что любовь – это сотрудничество, а не конкуренция.

8. ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ

Я научилась находить счастье в мелочах, мне не нужно ждать выходных, чтобы почувствовать себя живой. Каждый день – подарок, каждый момент важен. Я не живу прошлым, ценю то, что есть сейчас, а не думаю: вот если я заполучу новую должность, куплю дом, выплачу кредит за машину, стану счастливой. Чем больше вы благодарны Вселенной за то, что есть сейчас, тем большего достигнете.

9. БЕСПОКОЙСТВО О БУДУЩЕМ

В жизни есть то, что я не могу контролировать. Начав беспокоиться, я говорю: «Время покажет». Я доверяю потоку жизни и верю, что все происходит в нужный момент.

10. ОПРАВДЫВАНИЕ ЧУЖИХ ОЖИДАНИЙ

Я не хочу оправдывать чьи-то ожидания. Жизнь дана один раз, выбирайте то, на что и на кого вы потратите свое время.

«Моя трансформация не произошла за один день. Это длительный процесс, требующий работы над собой. Новый день – новая возможность начать с чистого листа», - отмечает Сара Фабиан.