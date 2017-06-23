7 главных причин невезения в жизни

Когда жизнь идёт наперекосяк, полезно понимать, почему это происходит. Чтобы вы знали, откуда ждать беды, психологи собрали семь основных причин, из-за которых неудачи преследуют нас по пятам.

Чтобы выжить под огромным давлением условностей современного общества, мы должны быть самокритичны и уверены в том, что в нашем поведении нет места таким недостаткам и ошибкам, о которых мы не догадываемся.

Самокритичность — умение адекватно и трезво оценивать свои поступки, признавать неправоту, а также выявлять несовершенства в своём поведении.

Нужно без сентиментальности и излишнего трагизма смириться с тем, что мы, увы, неидеальны, как бы ни хотелось утверждать обратное. Нужно понимать, что разочарования, которые подстерегают нас после принятия неправильных решений — это не повод опускать руки и больше никогда не пытаться что-то изменить.

Однако, как бы мотивирующе и жизнеутверждающе ни звучали сказанные выше фразы, после очередного сокрушительного фиаско нам всем хочется хоть капельку себя пожалеть и обвинить во всех своих невзгодах несправедливый мир.

Почему мы терпим неудачи

1. Мы берёмся за слишком сложные задачи

Мы так привыкли к лёгкому успеху, что, столкнувшись с первыми трудностями, не сразу распознаём масштабы надвигающейся катастрофы. В конечном счёте нет ничего удивительного в том, что справиться с лавиной навалившихся проблем у нас не получается.

2. Мы не умеем себя контролировать

Не нужно возмущённо приподнимать бровь: все мы становимся одержимыми, когда очень сильно к чему-то стремимся. Мы безумны настолько, что перестаём прислушиваться к тому, что пытаются до нас донести более здравомыслящие окружающие. Мы отказываемся слушать разумные аргументы, теряем терпение, выходим из себя, загоняем себя в угол. Эмоции берут над нами верх.

3. Мы ждём от мира снисхождения

Мы постоянно слышим о чьих-то невероятных историях успеха и воображаем — вполне естественно, — что они должны быть нормой. Мы забываем, что на самом деле это единичные случаи, которые никак не могут служить ориентирами.

У подавляющего большинства окружающих нас людей совершенно другие жизни: они цепляются за прошлое, совершают непростительные ошибки, принимают опрометчивые решения, презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает. Они терпят неудачу. Они пытаются всё исправить, но ничего не получается. Они не добиваются успеха, несмотря на все свои старания.

В этом и состоит одна из важнейших проблем современного общества: мы не способны признать того, что действительно хороший человек может никогда и не добиться успеха.

Мы отказываемся верить в ужасающую несправедливость мира и зачем-то ждём от него послаблений.

4. Мы завидуем вместо того, чтобы восхищаться

Мы завидуем людям, которые в разы успешнее нас. Мы очень хотим походить на них, но по-прежнему остаёмся собой. В нас просыпается чувство нездоровой конкуренции, мы начинаем изводить себя. В голову сами собой закрадываются неприятные мысли: почему он, а не я? Как будто запас счастья в этом мире ограничен и кто-то достоин его в большей мере, а кто-то — в меньшей.

Мы не задумываемся о том, что стоит за успехом человека, которому мы завидуем. Может быть, он упорно работает над собой? Может быть, он вкалывает по 18 часов в сутки и засыпает на рабочем месте? Может быть, он настолько одинок, что в его жизни нет ничего, кроме работы?

Готовы ли вы пойти на такие жертвы?

Мы не должны отчаиваться и паниковать из-за того, что не выдерживаем конкуренции. Наоборот, мы должны восхищаться стойкостью и мужеством людей, которым завидуем.

Мы не были рождены в равных условиях и не находимся в равных условиях до сих пор. Дело вовсе не в лени или неспособности на что-то решиться. Если взглянуть на ситуацию беспристрастно, то проблема кроется в том, что мы с самого начала были слишком отличны друг от друга. Что толку завидовать тому, что мы уже не в силах изменить?

5. Мы не оправдываем ожиданий

Мы — это не только наши успехи и достижения. Мы — это также наши поражения и неудачи. Люди, которые знают нас с рождения, помнят о том, какими мы были и как стали теми, кем являемся сейчас.

Эти люди любят нас не за что-то, а вопреки. Именно нас самих, безотносительно успеха, несмотря на все хорошие и плохие качества, которые в нас есть. Большинство людей, с которыми мы познакомимся позднее, будут любить нас уже с каким-то определённым багажом. И не всегда он будет приходиться им по душе.

6. Мы лишены права осознанного выбора

Нам с детства вбивали в голову мысль, что в жизни важно найти своё предназначение и только тогда наше существование будет осмысленным и счастливым. Мы грезили о том, что найдём идеальную работу, на которую будем ходить с радостью и от которой будем получать только удовольствие. Проблем не было ровно до тех пор, пока мы не начинали работать.

Наш выбор карьерного пути произошёл неосознанно и не в самых благоприятных условиях. Мы были молоды, зависимы от мнения родителей и окружающих, которые откуда-то знали, что для нас лучше. Мы приняли решение за будущего себя, о котором нам не было известно ровным счётом ничего. А теперь мы расплачиваемся за последствия своего выбора.

7. Мы бесконечно от всего устали

Всем нам хорошо знакомо это чувство. Молодые родители знают, что иногда их ребёнок плачет из-за того, что просто устал, а не от того, что у него на душе кошки скребут. Тогда они укладывают его спать и надеются, что утром всё пройдёт.

Все мы время от времени бываем истощены. Возможно, в таких ситуациях лучшим выходом будет прислушаться к своему разъярённому внутреннему ребёнку и попытаться ему помочь.

Как перестать винить во всём себя

На протяжении некоторого времени, пока мы не окрепнем настолько, чтобы заново встать на ноги, можно предаться прекрасному занятию — самосочувствию.

Самосочувствие — это осознание и принятие самого себя таким, какой вы есть, со всеми несовершенствами и недостатками.

Самосочувствие заключается в том, что вместо того, чтобы безжалостно казнить себя за каждое поражение, вы проявляете по отношению к себе доброту и понимание. Вы признаёте свои ошибки, разбираетесь в причинах, прощаете себя за то, что их совершили.

Помните, что вы несовершенны, мир несправедлив, а ошибки сами себя не совершат. Когда в следующий раз у вас перестанет что-то получаться, порадуйте своё уязвлённое самолюбие оправданиями, которые мы привели выше.