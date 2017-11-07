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Леди
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6 ноября 17, 11:59
Сила слов и гений века
Томас Эдисон
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Кто знает - правда ли эта история? Но как притча - то, что надо!
Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме письмо от учителя.

Мама зачитала сыну письмо вслух, со слезами на глазах: 

"Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами."

Через много лет после смерти матери (Эдисон к тому времени уже был одним из величайших изобретателей века) он как-то пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо.

Он открыл его и прочитал:

"Ваш сын - умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома".

Эдисон прорыдал несколько часов. 

Потом записал в свой дневник: "Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века." 

Источник: emosurf.com

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