Сила слов и гений века

Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме письмо от учителя.





Мама зачитала сыну письмо вслух, со слезами на глазах:





"Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами."





Через много лет после смерти матери (Эдисон к тому времени уже был одним из величайших изобретателей века) он как-то пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо.





Он открыл его и прочитал:





"Ваш сын - умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома".





Эдисон прорыдал несколько часов.





Потом записал в свой дневник: "Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века."







