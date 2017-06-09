Личные границы в отношениях: что нужно знать

Счастливые и успешные отношения - кто не хочет? Все хотят, но товар дефицитный, если не знаешь как его подавать. Одним из залогов успеха в семейной жизни является, как не банально, зрелая личность. А зрелая личность - это как раз про личные границы в отношениях.

С чего начать?

Контакт с собой - это начало ваших границ. Решите для себя, что будет с теми, кто перейдет черту дозволенного? Какие их ждут последствия? Как с вами можно обращаться? Что вы потерпите, а что нет? Но помните, что решение - не дело. Если вы всех предупредите, но не сделаете ничего из обещанного, то границ у вас не было и нет. Проговаривайте свои недовольства, не позволяйте поступать с собой как вздумается. Вам не нравится, вы рассержены? Не спускайте на тормозах, а то ситуация повторится.

Не так сложно, верно? Но начало положено, можно делать шаг навстречу счастливому браку.

И как продолжить?

Личные границы каждого из партнеров в семье должны быть четко очерчены - это ведет и к спокойствию, и к равенству, и к снижению количества ссор на пустом месте.



1. С чего начать, спрашиваете вы? Как насчет бюджета? Лежит он себе в тумбочке, понадобилось - взяли. Никаких просьб и, Боже упаси, выпрашиваний. Да, крупные покупки, вроде машины, нужно обсуждать. Но в общем, должно быть “Я беру с твоего согласия“ - это и про равенство, и про доверие.

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2. Кроме бюджета у вас должны быть деньги на булавки - косметика, массаж, эпиляция, маникюр, а не колбаса и памперсы. Определите для себя ежемесячную сумму, и вы будете знать, на что можете рассчитывать. Это станет вашей зоной безопасности и комфорта.

3. На расстоянии родственники любимее и милее. Знакомо? И не надо говорить о кризисе в стране и проблемах молодой семьи. Жизнь со свекровью, какой бы замечательной она не была, - это медленно закипающий мозг, невозможность остаться с мужем наедине и вечное присутствие третьего в постели. Надо? Сомневаюсь!

4. Муж и дети - это хорошо. Но раствориться в них - далеко не здраво. У вас есть свои интересы, хобби, развлечения, самореализация, общественное уважение и личное пространство? Домочадцы это уважают? Границы стоят, все прекрасно. Нет? Меняйте ситуацию.

5. Возможность отдохнуть от семьи, выйти с подругой в парк и не уведомлять мужа об этом в письменной форме за 3 недели - вот это о границах.



Когда вы устанавливаете границы, помните, что вы - это вы, а ваш партнер - это совершенно другой человек. Вы не обязаны быть идеалом, но он тоже не должен этого делать. Очень важно занять зрелую позицию и принимать человека таким, какой он есть на самом деле. Как нельзя кстати вспоминается молитва гештальт-терапии авторства Перлза: “Я здесь не для того, чтобы оправдать твои ожидания, а ты здесь не для того, чтобы оправдать мои. Если мы встретились - это замечательно, а если нет, то так тому и быть“.

Источник: ivona

