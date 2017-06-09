Где можно познакомиться с мужчиной мечты?

Не всякого мистера Бига можно встретить на улице. И если вы все же столкнулись с ним, то спустя некоторое время обязательно выяснится — он далеко не такой идеальный, как его костюм. Мужчина мечты — очень редкий вид и обитает лишь в специально отведенных для него местах.

Фитнес-клуб

Дресс-код: спортивный кроп-топ, леггинсы, яркие кроссовки, легкий нюдовый макияж; волосы распущены и небрежно уложены либо собраны в аккуратный хвост.

Подходящее время: после полудня в выходной день или после 20:00 в будни.

Несмотря на то, что миссия встретить «того самого» в спортзале кажется вам слишком легкой, не обольщайтесь. Вы совершенно точно можете не застать его во время пробной тренировки (так что абонимент придется купить). В обычный фитнес-клуб рядом с вашим домом мужчина мечты вряд ли заглянет, придется поискать премиум-зал.

В пробке

Дресс-код: макияж — лучше сделать акцент на глаза, развевающиеся, заранее уложенные в ненавязчивые локоны, волосы (не забудьте открыть окно и включить музыку), рубашка с загадочно расстегнутой верхней пуговицей или топ, который обращает внимание на шею и плечи.

Подходящее время: в будни с 8 до 9 утра, вечером с 17:30 до 19:00 (в пятницу – до 20:30).

Знакомство в пробке — отличный способ развеяться. Пока другие нервничают и ругают весь мир, вы можете найти любовь всей своей жизни. Соседи по трассе будут удивлены, когда вы, вместо того чтобы сетовать на опоздание и несправедливость этого мира, будете улыбаться или с наслаждением слушать любимую музыку, а там и до приятного диалога недалеко.

На работе

Дресс-код: элегантный костюм (брюки обязательно подчеркивают фигуру), узкая юбка-миди, приталенная рубашка. Если не нужно одеваться строго, все равно советуем придерживаться женственного полуофициального стиля, но иногда позволяйте себе расслабиться, чтобы показать, что даже девушка с идеальным гардеробом может быть «своим парнем».

Подходящее время: начало рабочего дня, обеденное время, конец рабочего дня.

Конечно, вся эта инструкция может быть актуальна, если вы работаете в большой компании, где много мужчин. В другом случае — это повод задуматься о переходе в новую фирму. Вообще-то мужчины в больших корпорациях слишком заняты работой, а 90 % еще и женаты, но это не значит, что нужно сдаваться. Заводите знакомства, обсуждайте работу (тут важно показать, что вы не только красивая женщина, но и профессионал), присоединяйтесь к обеду к приглянувшейся мужской компании.

Модный ресторан

Дресс-код: костюм, подчеркивающий фигуру, платье миди с плащом или тренчем поверх или легкое платье, свободная светлая рубашка, заправленная в брюки с завышенной талией. Классические лодочки, ботильоны или светлая обувь на танкетке.

Подходящее время: с 9 до 10 утра, с 20:00, иногда в обеденное время, которое часто отводится для важных встреч и переговоров.

Только не спешите наряжаться как на лучший прием в вашей жизни. Мужчины, которые приходят в эти места завтракать или ужинать, как правило, находятся в поисках непринужденной обстановки — не нужно становиться слишком ярким пятном в его идеальном утре. Так что, захватив с собой подругу, а в идеале только ноутбук и свое кроткое обаяние, отправляйтесь утолять аппетит и жажду внимания.

Модный бар

Дресс-код: узкие джинсы, кроп-топы, платья с открытыми плечами и даже пайетки вам в помощь. С подготовкой к танцам в модном баре можно изощриться, но, главное, не превращайтесь в куклу с локонами.

Подходящее время: с 23:00 до 04:00.

Обязательный арсенал оружия — естественность, улыбка, готовность выпить в меру — главное, чтобы вам было весело и легко.

Выставка

Дресс-код: зависит от выставки, но если это не громкое светское открытие, то подойдет повседневная одежда — джинсы, легкий свитер или летящий топ, сверху куртка или плащ.

Подходящее время: в будни днем (заядлые любители искусства редко работают из офиса), в выходной день с 15:00 до 17:00.

Побережье

Дресс-код: для побережья выбирайте минималистичные раздельные и яркие слитные купальники, платья без бретелей, сарафаны, подчеркивающие фигуру, комбинезоны, оставляющие место для фантазии.

Подходящее время: майские праздники, с середины июля до конца августа, вторая половина октября, новогодние праздники и вторая половина февраля.

Как правило, успешные и красивые отдыхают в Дубае (отели Burj Al Arab, Jumeirah Beach), на Бали (виллы в районах Nusa Dua, Uluwatu), в Майами, на Маврикии, а также на тайских курортах — Самуи и Пхукете. Конечно, если вы остановитесь в отеле, шанс встретить «того самого» в два счета повышается, особенно если это закрытая территория.

Горнолыжный курорт

Дресс-код: тут понадобится вся необходимая экипировка (особенно если вы никогда не ходили в горы, а тем более не спускались с них): специальные ботинки с упором, очки, рюкзак, три слоя одежды (термобелье, вещи из материалов-утеплителей, куртка и брюки, не пропускающие ветер) и это лишь минимальный набор, не говоря уже о страховке, веревках и остального арсенала.

Подходящее время: для покорения вершин лучше подойдут новогодние праздники и конец февраля, для походов — начало июня, конец августа и конец сентября.

Источник: lifestyle.com.ua

