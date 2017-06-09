11 плохих привычек, которые высасывают психическую энергию

И если эта энергия заканчивается, то продуктивность резко падает. От этих 11 привычек стоит избавиться, чтобы не остаться без важных ресурсов.





1. Отсутствие плана





Чем больше решений вы принимаете, тем больше психической энергии тратите. Эти решения могут быть как значительными, так и не очень (например, какую рубашку надеть).





На любое решение тратится энергия. Поэтому многие известные люди намеренно ограничивают себя. Достаточно взглянуть на гардеробы Барака Обамы, Стива Джобса и Марка Цукерберга. Каждый из них в большинстве случаев появлялся на публике в одной и той же одежде. А американский предприниматель и экономист Сет Годин никогда не изменяет завтраку, который состоит из одного лишь бананово-орехового коктейля.













Решение: каждый вечер составляйте план на утро. Сначала вносите в него важные задачи. Обновляйте список по мере необходимости.





2. Чрезмерное планирование





Вредным может быть и чрезмерное планирование. Заполнить свой список задач работой, семейными встречами, спортом может быть достаточно просто, но справляться со всем этим гораздо сложнее.

Иметь свободное время на отдых — один из важнейших аспектов сбалансированной жизни. Об этом можно легко забыть, но расслабляться нужно обязательно.





Решение: каждый день оставляйте в плане пробелы для занятий, которые вас успокаивают. Это может быть какое-то хобби или просто чтение книги.





3. Игнорирование беспорядка





Можно подумать, что порядок на рабочем месте не имеет такой же важности, как продуктивность. Но продуктивность может зависеть от того, насколько это место убрано. Согласно исследованиям, большое количество зрительных стимулов оказывает значительное влияние на мозг, когда вы пытаетесь сосредоточиться.





На концентрацию уходит больше психической энергии, когда на столе лежит много вещей, отвлекающих внимание. Даже если это не смартфоны и прочие устройства, которые издают звуки и вибрируют, а скрепки, блокноты и кружки с недопитым чаем.





Решение: поддерживайте порядок, причём не только на рабочем месте, но и везде, где возможно. Это повышает концентрацию и просто успокаивает.





4. Прокрастинация





Когда вы чувствуете, что ваш мозг устал, есть соблазн отложить всю работу на потом. Порой это имеет смысл: тяжело работать над важным проектом, когда вы не можете выжать из себя максимум. Но прокрастинация может оказывать дурное влияние на психическую энергию.





Силы уходят даже на то, чтобы решить, взяться за дело сейчас или немного его отложить. Даже чтобы вспомнить о невыполненной задаче, требуются усилия. Всё это приводит к истощению умственных резервов.





Решение: следуйте правилу двух минут: если можете выполнить задачу за это время, то даже не думайте откладывать. В то же время, всегда можно сделать двухминутный перерыв практически без ущерба для концентрации.





5. Перфекционизм





Стремление к идеальному результату — хорошо, но в меру. Пытаясь выполнить задачу на 10 из 10, можно потратить много времени, но ваши чрезмерные усилия могут вообще не заметить.





Лучше научиться останавливаться в тот момент, когда понимаешь, что работа сделана хорошо и дальше её делать нет смысла. На чтение письма, над которым вы корпели час, у начальника, скорее всего, уйдёт минута или даже меньше.





Решение: спросите себя, довольны ли вы результатом работы. Не тратьте тонны психической энергии на достижение идеального результата. Просто сделайте работу хорошо.





6. Многозадачность





Как показывают исследования, в когнитивном плане многозадачность крайне неэффективна. Переключение с одного дела на другое не проходит бесследно: каждый раз вы попусту тратите энергию.





Но у некоторых людей благодаря многозадачности продуктивность лишь возрастает. Если это ваш случай, то продолжайте в том же духе — этот пункт не для вас. Но большинство гораздо лучше справляется с делами, если оно одно.





Решение: превратите однозадачность в привычку. Используя технику Pomodoro, научитесь 25 минут концентрироваться на одной цели и затем давать мозгу быструю передышку.





7. Нежелание вести записи













Чем больше информации вы держите в голове, тем больше энергии тратите. Это может касаться списка покупок, идей об отдыхе на выходных или даже чьего-то номера телефона. Если всё это не записывать, то мозгу приходится делать много дополнительных усилий.





Делать записи очень просто и полезно. Благодаря приложениям для создания заметок вы никогда не забудете о чём-то важном, даже если мозг занят совершенно другими задачами.





Решение: делайте записи на бумаге или в электронном виде. Когда вы записываете, вы как бы говорите мозгу: «Расслабься, дружище, я уже сделал работу за тебя». Также считается, что то, что вы записываете, лучше откладывается в памяти.





8. Плохое питание





То, что вы едите, тоже оказывает огромное влияние на продуктивность. Пища с высоким гликемическим индексом вроде белого хлеба, белого риса и всего с рафинированным сахаром даст вам быстрый заряд энергии. Но за ним последуют резкий спад и усталость.





Продукты с более низким гликемическим индексом вроде цельных злаков, фруктов и овощей, а также еда с высоким содержанием белка повышают энергичность более плавно и позволяют сохранять её дольше.





Решение: достаточно немного изменить систему питания, чтобы почувствовать значительную разницу. Ешьте орехи, рыбу и свежие ягоды. И не зацикливайтесь на кофеине. Он помогает, но ненадолго.





9. Недостаток воды





Пейте достаточно воды. Сколько именно нужно пить, вопрос спорный, но если вы будете выпивать от шести до восьми стаканов в день, то почувствуете себя лучше. Даже небольшое снижение уровня гидратации организма оказывает значительное влияние на самочувствие и продуктивность.





Если вы привыкли пить шипучие напитки, кофе и чай, то отдать предпочтение воде будет не так просто, как может показаться. Но это того стоит.





Решение: если вам сложно заставить себя пить много воды, попробуйте специальное приложение, например My Water Balance. Оно покажет, сколько необходимо выпить за день, и поможет с мотивацией.





10. Недостаток сна













Ничто не заряжает энергией так, как сон. Достаточное количество хорошего сна позволяет качественно выполнять задачи и не выматываться.





Если вы мало спите, то ваш мозг не задействует все ресурсы. Часть из них можно «разбудить» с помощью кофеина, но со временем к нему развивается иммунитет. Кроме того, из-за кофе и энергетиков возникает привычка спать меньше, поэтому усталость приходит быстрее.





Решение: дайте организму столько сна, сколько он требует. Если чувствуете усталость на протяжении всего дня, то вам определённо нужно спать больше. Большинству людей требуется около восьми часов нормального сна, поэтому отталкивайтесь от этого числа и корректируйте его в соответствии с самочувствием.





11. Игнорирование любимых занятий





Даже если принять во внимание всё вышеперечисленное, можно легко забыть или просто не найти времени на любимое занятие. Хобби, видеоигры, чтение книг или развивающие курсы — список можно продолжать бесконечно.





Решение: если нужно внести в дневной план увлечение, без которого вы жить не можете, — смело вносите. Возможно, вам будет проще начинать день с 20 минут занятия любимым делом. Всё, что расслабляет, вызывает улыбку на лице и помогает радоваться жизни, стоит того, чтобы внести это в распорядок дня.



