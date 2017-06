Пять главных мужских страхов

Кто может рассказать о мужчинах лучше, чем они сами? Мы тщательно пытаемся разобраться в их психологии и порой нам кажется, что это удается, но так ли хорошо мы знаем наших мужчин? Называя их сильных полом, девушки часто забывают, что те тоже имеют свои слабости и страхи. О страхах сегодня и поговорим - представитель того самого сильного пола написал для marieclaire о 5 самых главных мужских страхах.





Я мало зарабатываю. В "Бойцовском клубе" гуру саморазрушения Тайлер Дерден поучает белых воротничков: "Ты – это не твоя работа, не твои деньги в банке, не твоя машина, не твой бумажник". Однако в реальной жизни мало кто придерживается подобной философии, потому что деньги – это всегда большая проблема для мужчины. Он не просто оценивает себя через призму материального дохода. Деньги нужны мужчине для обеспечения всех потребностей семьи, безопасности, гибкого образа жизни, повышения общественного статуса, уверенности в завтрашнем дне. Если мужчине кажется, что он зарабатывает мало, или он боится потерять стабильный доход, этот страх медленно разъедает его изнутри.





Как бороться со страхом? Пусть мужчина знает, что вы гордитесь им, сколько бы он ни зарабатывал. Расскажите вскользь о какой-нибудь подруге, у которой мужик сидит дома и смотрит сериалы с утра до вечера, пока она, бедняжка, ходит на работу и приносит домой пакеты с едой. Дайте понять, что вы цените мужчину за то, что он не такой и пытается что-то делать – даже если это не всегда выходит наилучшим образом. И помните, что семейный бюджет – это не тогда, когда вы раз в месяц забираете себе большую часть заработка мужчины, а тогда, когда вы вместе складываетесь, чтобы обзавестись лучшим жильем, машиной, купить путевки на море, вырастить, воспитать и обучить своих детей.





Я неудачник. В своей самой известной песне Курт Кобейн поет: "I’m worse at what I do best and for this gift I feel blessed". И все-таки редкий мужчина будет со слезами радости на глазах благодарить Всевышнего за дарованную ему судьбу неудачника. Обычно, если мужчина доживает до 30 лет, а из нажитого у него только потертые кроссовки и айфон с треснутым экраном, то он невольно начинает прикладываться к бутылке и, как вариант, поколачивать свою сожительницу. Мужчины чаще женщин оглядываются назад и задаются вопросами: чего я добился в жизни? Что я оставлю детям в наследство? Каким меня запомнят друзья и коллеги? Не свернул ли я на важном перекрестке куда-то не туда? Когда мужчина понимает, что живет неполной жизнью, это разряжает его "батарейку" в два раза быстрее.

Как бороться со страхом? Если ваш любимый страдает от комплекса неудачника, дайте понять, что вы выбрали его не потому, что не смогли найти себе кого-нибудь более успешного, а потому что видите потенциал и верите, что однажды у него все получится. Пусть мужчина посвятит вас в свои краткосрочные и долгосрочные планы – тогда вы сможете лучше понять, как помочь в их реализации.









Мужской взгляд: 5 главных страхов сильного пола © depositphotos.com





Я старею. Леонард Коэн как-то сказал: "Женщина смотрит на свое тело с тревогой, будто ее тело – это ненадежный союзник в битве за любовь". Так вот мужчина относится к своему телу точно так же, просто стереотипное мышление, которое ему навязывает общество, мешает не только выражать подобные страхи, но и часто признаваться в них самому себе. Если бы мужчины действительно считали единственным телесным украшением шрамы, оставшиеся после драк и потасовок, в которых они защищали честь женщин, то почему вторая по популярности после стрижки услуга, которую потрепанные львы стыдливо заказывают в салонах красоты, – это маскировка седых волос? Безусловно: самая возбуждающая часть мужчины – его кошелек. Но молодость не купишь ни за какие деньги. И когда мужчина однажды понимает, что он уже не в состоянии поднять с пола выпавший телефон без электрического прострела в спине, это заставляет его начать серьезно беспокоиться по поводу неумолимо приближающейся старости, немощности и собственной бесполезности.

Как бороться со страхом? Если мужчина переживает из-за седых волос, морщин, растущего живота, падающего зрения и прочих признаков старения, просто дайте знать, что все еще находите его привлекательным. Или предложите любимому выходить с вами утром на пробежку – но не потому, что он жирный и дряблый, а потому что вам якобы скучно бегать в одиночестве.





Я не удовлетворяю свою женщину. "На крыше Эмпайр Стейт Билдинг установлена большая антенна, она посылает в эфир импульсы, они приходят ко мне, и каждый квант говорит, что Лола не кончала, она притворялась…" – так рассуждает герой пьесы Вуди Аллена "Риверсайд Драйв". И таким же неврозом в той или иной степени страдает каждый мужчина, у которого есть постоянный секс-партнер. Но не все так просто. Мужчины – не только крайне уязвимы в постели, они еще очень трусливы. Например, если женщина испытывает оргазм, мужчина хочет видеть, как все ее тело сводят сладкие судороги, и слышать, как она стонет, из последних сил называя его по имени. Однако если оргазма нет и близко, мужчина не желает ничего об этом знать: когда женщина симулирует в постели, это не потому, что она такая подлая и неискренняя, а потому что она умная и понимает: в противном случае будет еще хуже. Проблема лишь в том, что при длительных отношениях мужчина научится распознавать даже самые изощренные актерские приемы, после чего его сексуальная доблесть окажется под серьезным ударом.

Как бороться со страхом? Если вы любите мужчину, который вас сексуально не удовлетворяет, то устройте доверительную беседу. Здесь два важных момента. Первый – не обсуждайте секс за завтраком или в общественном транспорте. Делайте это исключительно в горизонтальном положении, избавившись от всей одежды. И второй момент – никогда не акцентируйте внимание на том, что мужчина делает в постели не так, как надо. Лучше говорите ему о том, что вам нравится. Говорите это стыдливым шепотом прямо на ушко.





Я плохой отец. Каждый человек рано или поздно задумывается о том, чтобы оставить потомство. Дети – это главный жизненный проект любого нормального мужчины, поэтому нет ничего удивительного в том, что он очень переживает по поводу его реализации. Кроме страха попросту не прокормить детей, мужчина боится, что не сумеет дать им знания, необходимые для самостоятельной взрослой жизни. Что будет таким же плохим отцом своим детям, каким был его собственный отец (если это был, допустим, какой-нибудь алкоголик). И что он не сможет найти идеальный баланс между добрым и строгим папой. В итоге многие современные молодые мужчины откладывают "детский вопрос" в дальний ящик, полагая, что сперва нужно крепко встать на ноги, а уж потом всерьез заняться продолжением рода.

Как бороться со страхом? Быть хорошим родителем – самая сложная работа на свете. Однако необходимым навыкам для ее успешного выполнения не учат ни в школе, ни в университете. Так что просто расспросите мужчину о его страхах по поводу отцовства и поделитесь собственными страхами по поводу материнства. Ничто так не сближает людей, как демонстрация друг другу своих зон уязвимости. А в отношении детей главное – это заводить и растить их с человеком, которого вы по-настоящему любите. Тогда все как-нибудь, да получится. И еще не забывайте, что говорила Эми Уайнхаус: "Самое худшее, что вы можете сделать для своих детей, – это зачать их под плохую музыку". Поэтому никакого Лепса, Тимати и Джастина Бибера в спальне!