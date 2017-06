ТОП-5 книг для летнего чтения

Ведущая телеканала 112 Украина Элина Бекетова поделилась списком книг, которые идеально подойдут для уютных летних вечеров.

Черный лебедь Нассима Николаса Талеба и его концепция “внезапных явлений“, которые полностью меняют ход истории, жизнь конкретного человека или человечества в целом. Предсказать “черных лебедей“ практически невозможно, важно научиться с ними жить. Не бояться экспериментировать, отличать “хорошие“ случайности от “плохих“, искать встречи с этими “черными лебедями“ (мы часто не понимаем, что нам подвернулся счастливый случай, и упускаем его). С этой книги предлагаю начать, пока мозг настроится на лето.

Думай как фрик Стивена Левитта и Стивена Дабнера — отличное продолжение в тени деревьев, возле бассейна. Ненапряжное чтение о том, как мыслить необычно, и что нам это дает. Разные истории, по сути, обычных людей, которые принимали необычные решения благодаря нестандартным подходам и выигрывали в жизни. Возможно, именно после прочтения этой книги к вам придет прилив вдохновения и желание размышлять не так, как вчера.

Пять языков любви Гери Чемпена. Если вы любите почитать о психологии отношений – это маст-рид. Много в этой книге есть того, что вы наверняка и так делаете, просто 200 страниц текста позволяют эти знания структурировать. Краткий вывод: в отношениях вы можете разговаривать на разных языках, но важно говорить на понятном ему/ей, тогда не будет хаоса.

100 ловушек в личной жизни Сергея Петрушина. Если вы поняли, что первая книга об отношениях слишком для вас проста, то эта – в каких-то моментах полностью перевернет ваше сознание. Чем грозит стремление быть во всем идеальным, почему не стоит путать “любовь“ и “зависимость“, чем опасно местоимение “мы“, о мифах “Я ищу жену“, “Если любишь – догадайся сам“, “Будь таким, как я хочу“, об отношениях “отцов и детей“ и другие интересные моменты. Книга позволяет по-новому посмотреть на существующие ситуации, так как автор – психолог – делится историями из своей практики.

Kind regards Дона Мишель Бода. Когда оттачивать свои навыки делового емейла на английском языке, как не летом? Почему так важны короткие формулировки, что это за аббревиатура FANBOYS и как с ней связаны запятые, какие фразы стоит забыть, и почему с and, but, or теперь нормально начинать предложения. Для всех English bookworms – perfect match!

