5 самых развратных женщин в истории человечества (фото)

И хотя некоторые из них даже не считались красавицами, их жизненный путь был устелен осколками разбитых мужских сердец. Они с легкостью выходили замуж или становились фаворитками сильных мира сего, но даже после замужества не могли умерить сексуальный аппетит.





При этом мужья настолько дорожили ими, что закрывали глаза на их бесконечные похождения даже, когда об их изменах говорил весь мир. Кто они – ведьмы, околдовывающие своими чарами, или искусные любовницы? Какими умениями и знаниями обладали эти дамы?





ВАЛЕРИЯ МЕССАЛИНА













Третья жена римского императора Клавдия, который к тому же приходился ей двоюродным дядюшкой. Первый свой сексуальный опыт Валерия получила в 13 лет и к моменту замужества уже слыла очень опытной любовницей.





Как утверждают историки, эта распутница не могла обойти своим вниманием ни одного красивого мужчину. Уже, будучи замужем, она, к примеру, могла провести страстную ночь на борту военного корабля со всем его экипажем. А однажды она устроила соревнование с самой неутомимой продажной женщиной Рима Сциллой, и выиграла его: профессионалка смогла обслужить за ночь 25 мужчин, а шальная императрица – в два раза больше. Весь Рим говорил о распутном поведении Мессалины, но она этого вовсе не стеснялась, а напротив – выставляла напоказ. Император Клавдий, конечно, тоже был в курсе неукротимого сексуального аппетита возлюбленной супруги, но закрывал на это глаза.





КЛЕОПАТРА













Для многих египетская царица и сейчас является символом красоты, женственности и сексуальности. При этом, согласно историческим фактам, внешность у Клеопатры, мягко говоря, была далека от канонов красоты. Хотя для исполнения ее роли в кинокартинах режиссеры приглашали самых красивых актрис своего времени – Клодетт Кольбер, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор, Леонор Варелу, Монику Беллуччи.





За ночь с Клеопатрой мужчины готовы были расстаться с жизнью (кстати, частенько так и случалось). Царица в постели была искусна, изобретательна и неутомима, всегда умела доставить мужчине наивысшее блаженство и слыла опытной феллатрисой – проще говоря, знала толк в оральных ласках.





ДЖОВАННА I













На трон Неаполя Джованна взошла в возрасте 15 лет. Юная королева быстро вошла во вкус дворцовых интриг, забав и сомнительных удовольствий, превратив королевский двор в бордель. Она не скрывала, что для нее в порядке вещей разделить свое ложе сразу с несколькими фаворитами. Спорить с Джованной мало кто осмеливался: властная королева терпеть не могла, когда кто-то шел ей наперекор, быстро и решительно устраняя неугодных.





Королева четырежды выходила замуж и была верна лишь своему второму супругу – Людовику Тарентийскому, которому удавалось удовлетворять необузданные сексуальные фантазии королевы. Всем остальным мужьям приходилось мириться с ее развратным поведением.





МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР













Когда девочке было 9 лет, гадалка предсказала ей связь с самим королем Франции. Красивая, умная и упорная юная маркиза стала фрейлиной при дворе Людовика XV, а вскоре и его любимой фавориткой. Любовная связь с королем не мешала бурной личной жизни маркизы. По некоторым данным, она могла заниматься сексом по 10 раз за ночь, причем с разными кавалерами.





Знал ли об этом Людовик, остается для нас загадкой. Но до самой его смерти сладострастная маркиза оставалась для него не просто любовницей, способной удовлетворить все его прихоти, но и любимой женщиной, советчицей и другом.





МАРИЯ-АНТУАНЕТТА













Еще одна коронованная распутница. Ее супруг, король Людовик XVI, страдал от фимоза, и удовлетворить молодую супругу не мог. Но она не отчаивалась и с легкостью находила утешение на стороне: балы, маскарады и бесчисленная череда любовников, которым ее величество даровала свою благосклонность.





В конце концов, жизнь Марии-Антуанетты превратилась в бесконечную погоню за новыми сексуальными впечатлениями, и скрывать это стало невозможным. Вся Франция знала об испорченности и развращенности королевы. Поговаривали даже об инцесте королевы с собственным сыном.



