7 вещей, которые следует принять в себе

Что нужно научиться принимать в себе и как это сделать, узнайте далее.





1. Свое происхождение и родителей





Мы все стартуем в жизнь с разными входящими данными – одних аист кладет в антикварную кроватку с шелковым бельем ручной работы, других бросает в однокомнатную квартиру, где уже живет 5 человек и кроватку поставить некуда. К кому-то на родительское собрание приходит ухоженная мама, оставляющая после себя шлейф хорошего парфюма. А кто-то плачет и стыдится своей мамы с вечно сальными волосами и стойким запахом перегара, который она пытается перебить жвачкой, думая, что учительница ничего не заметит. Кого-то избивает отец, делая из него «человека»,

а кому-то папа покупает велосипед и учит на нем кататься. А у кого-то папы нет вообще. Все дети хотят, чтобы их любили родители. И все дети

любят своих родителей, и мам с перегаром, и деспотичных пап. И даже папу, которого нет, ребенок любит, он о нем мечтает и представляет. Но приблизительно с 6-7 лет ребенок начинает сравнивать себя с другими детьми, чтобы оценить свое положение в мире. Сравнение – это вообще свойство человеческой природы. И, видя эту разность условий, мы начинаем задаваться вопросами «почему?» или «за что?».





Вершина одна – путь к ней разный





Чем больше разность, тем больше вопросов. Только ответов на них нет. Сначала мы ищем причины в себе: «Наверное, моя мама пьет потому, что я плохая», «Папа бьет потому, что я делаю что-то не так». Но чем взрослее мы становимся, тем больше понимаем, опять же сравнивая, что «я лучшая ученица в классе, веду себя хорошо, помогаю маме по дому, а моя мама вся равно пьет». И это рождает злость на маму, а потом и на мир, потому что, несмотря на все старания быть лучше, условия жизни остаются такими же: мама пьет, забывает покормить, и, вместо того чтобы делать уроки, мы вытаскиваем бесчувственное мамино тело из очередной канавы и тащим домой. При всей разности условий можно добиться успеха и стать человеком. Только кто-то, как Пеле, начнет с того, что будет босым гонять мяч по бразильским фавелам и чистить обувь болельщикам на футбольном стадионе.

А кто-то с детства тренироваться на лучших стадионах и у лучших тренеров. Вершина одна – путь к ней разный. Только если «зарыться» в вопросах «почему кому-то повезло, а мне нет?», вы так и останетесь озлобленным на весь мир неудачником.





2. Свое прошлое и свои ошибки





Путь у всех людей разный и количество ошибок на пути тоже разное. Кому пришлось в жизни труднее, ошибок совершили больше. Не потому, что они хуже, а потому, что справлялись с испытаниями жизни как могли. Особенно если испытания эти начались с детства. Ударили своего деспотичного папу или побили вечно пьяную мать? Мы кричим, когда нам кажется, что нас не слышат. Мы используем физическую силу от бессилия сделать что-то еще или от страха. Разумеется, нет предмета для гордости ни в крике, ни в ударе, но иногда и выхода другого нет. Простите себя за эти ошибки, но знайте, что прошлое изменить нельзя, можно только не повторять ошибок в настоящем, чтобы создать себе иное будущее.





3. Зависть





Если не казнить себя за запретное и порицаемое обществом чувство, то можно увидеть истинную суть и назначение зависти – это индикатор нашего отношения к себе





Нас с детства учат, что зависть – это плохо. Но поскольку, плохо это или нет, ее испытывают хотя бы раз абсолютно все люди, человечество и выдумало разделить зависть на «белую» и «черную». «Белая» – это вроде как хорошо, ею завидовать можно. На самом деле нет никакой «белой» зависти, есть одна большая «зеленая жаба», которая душит нас при виде успехов окружающих. Опять же, мы все живем сравнениями, эти сравнения зависть и рождают. Но если не казнить себя за запретное и порицаемое обществом чувство, то можно увидеть истинную суть и назначение зависти – это индикатор нашего отношения к себе. Показатель того, что мы недовольны на данный момент собой или своим местом в жизни. Подруга похудела и вот вы уже чувствуете цепкие жабьи лапы на своем горле? Коллегу повысили, а вы остались на своей позиции? Еще одной подруге кавалер подарил кольцо с бриллиантом, а вы у своего еле выпрашиваете «уставший» букет на 8 Марта? Это значит, что на данный момент вы недовольны своим весом, своей должностью или своим мужчиной. И можно, конечно, думать, что подруга стерва, скрывает, что сделала липосакцию, а коллега получила свое повышение через постель. Но вы не похудеете от этих мыслей, да и работу можете потерять, вдруг начав делать начальнику недвусмысленные намеки. А вот если принять в себе зависть, сказать «Да, она похудела, и я тоже хочу, поэтому нужно заняться собой» или «Раз есть такие мужчины, которым для любимой женщины не жаль и бриллианта, то я тоже хочу такого найти. А ты, мой милый, скупой Петя, оставайся со своей жадностью и

с «уставшим» букетом. Я даже верну тебе прошлогодний, я засушила его как память о твоем немыслимом подвиге, чтобы не нужно было

тратиться на новый для новой дамы сердца».





4. Злость





Заботливая любезность, которая заставляет нас смущенно оправдываться, чувствовать себя неудачницей или толстой старухой, и есть пассивная агрессия





Злость – это еще одно чувство, порицаемое обществом, особенно для женщин. Но все люди злятся. Злость мы испытываем от бессилия, страха или когда наши границы нарушают. А это происходит в жизни постоянно. Кроме открытой агрессии есть еще агрессия пассивная, ее в жизни куда больше именно потому, что злость под запретом. Если открытую агрессию мы понимаем сразу и можем реагировать на нее тем же страхом, бессилием или агрессией, то с пассивной все куда сложнее, потому что она неявная. Часто принимает форму «добра» или завернута в фантик искренней любезности. Соседка здоровается, улыбается и спрашивает «ну как, ты еще не вышла замуж?», случайная знакомая при встрече говорит «ой, как ты располнела», коллега спрашивает «а сколько ты зарабатываешь?». Кто-то начинает под видом сочувствия и участия учить вас, как жить с мужем. Да, даже эти обращения «Женщина!» на улице или в транспорте заставляют вздрагивать и чувствовать себя старухой. Вся эта заботливая любезность, которая заставляет нас смущенно оправдываться, чувствовать себя неудачницей или толстой старухой, и есть пассивная агрессия. Она нарушает наши границы, и мы злимся. Не только потому, что границы не устояли, но и оттого, что отпор не дан. Потому что за мягким фантиком мы не разглядели артиллерию.





Примите свою злость и себя злой, ответьте соседке «это не ваше дело», скажите коллеге «ты задаешь мне бестактный вопрос, я не хочу на него отвечать» или знакомой «я могу похудеть, а могу поправиться, но вы так и останетесь невоспитанной женщиной». Любая акция рождает реакцию. Вовремя выраженная реакция завершает акцию. Все что вы не завершили, вы «носите» в голове, но разве эта прекрасная головка рождена для ношения всякого хлама?





5. Внешность





Внешность важна, но ее создают не только лицо и фигура, ее создают сила и яркость личности





Редко кому везет родиться классической красавицей, еще и с прекрасной фигурой. Монике Беллуччи и Наоми Кэмпбелл повезло. Софи Лорен

повезло. Но многим, даже суперзвездам, нет. Вспомните хотя бы Барбру Стрейзанд или Вупи Голдберг. Однако это не помешало им добиться успеха

в профессии, стать знаменитыми и желанными женщинами. Фрида Кало мало того что была весьма специфической внешности, так еще и с телом, изуродованным в аварии. Но она известна не только своими картинами, но и своими романами с самыми яркими мужчинами ее времени. Внешность важна, но ее создают не только лицо и фигура, ее создают сила и яркость личности. Простите себе нос с горбинкой. Разумеется, можно ломать ее на столе у пластического хирурга. А можно вспомнить Ахматову, горбинка у нее тоже была, но кто сейчас помнит о ней? Люди помнят стихи.





6. Возраст





Возраст, как и внешность, даже хуже, потому что неважно, родились ли вы классической красавицей или обычной женщиной, – все стареют. Хотя красавицам, наверное, даже стареть сложнее – больше терять. Можно опять же бегать по пластическим хирургам или просто бегать, скрывать свой возраст, носить молодежную одежду, но от возраста не убежишь. Как маленьким деткам врачи пишут в карточку «развитие по возрасту», так и, став взрослым, хочется сохранить эту динамику. Развиваться по возрасту, а не идти возрасту вспять, доведя борьбу с ним до абсурда.





7. Силу





Любой намек на женскую силу представляет собой угрозу силе мужской. А мужчина в нашем обществе по-прежнему ценность





Как не пристало женщине быть злой, так не пристало ей быть сильной. Сильной не физически, сильной морально. Отношение женщин к своей силе очень гротескно представлено в обществе – это либо маскулинные женщины, с резкими манерами и голосом, которые борются с мужчинами или вообще с кем-либо борются, либо «нежные фиалки», которые падают в обморок или просто падают, что неудивительно на 17 см каблуках, либо обычные с виду женщины, которые отрицают или обесценивают свои достижения. Потому что любой намек на женскую силу представляет собой угрозу силе мужской. А мужчина в нашем обществе по-прежнему ценность. Ценность не по качеству, а по праву рождения. На самом деле вектор у сил мужской и женской разный, они никогда не пересекутся и никак друг другу не угрожают. Но женской силы мужчины боятся, потому что со своей многие так и не встретились или не договорились, поэтому женщины и выбирают прятать свою силу. Чтобы «милый» не тревожился. «Не пойду учиться, ведь муж без образования, еще уйдет». «Скрою, что зарплату повысили, потому что у него зарплата меньше». «Сама справлюсь, чтобы не дергать его лишний раз». Женской силы боятся слабые мужчины, но это как с ребенком – если все время держать его на руках или подхватывать при первом же шатании, он никогда не научится ходить. Развивайтесь сами, пусть ваш партнер развивается рядом.



