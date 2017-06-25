Как часто семейная пара должна заниматься сексом?

Молодые пары возрастом до 25 лет могут испытывать обоюдную потребность в сексе несколько раз за ночь. Те, кому до 40 лет, в большинстве своем занимаются сексом 2-3 раза в неделю. А вот уже более взрослые пары могут вспоминать о своих супружеских обязанностях 2-3 раза в месяц.

Каждый из нас имеет собственные потребности в количестве секса, у кого-то они очень высоки, у кого-то – наоборот. К слову, количество секса не всегда говорит о его качестве. Если вы с партнером редко устраиваете сексуальные игрища, но при этом они такие жаркие и страстные, что вы потом долго приходите в себя, то все в порядке. Однако бывает и так, что одному партнеру требуется секса очень мало, а другого природа одарила мощным темпераментом.

В этой ситуации есть несколько вариантов развития сценария.

Сексуальное самоограничение. Если вы понимаете, что вам недостаточно секса, который вам предлагает супруг, вы можете настроить себя на то, чтобы уменьшить свой сексуальный аппетит. В конце концов, можно направить сексуальную энергию в творчество, активную общественную деятельность, карьерные достижения.

Измена ради сохранения семьи. Понимая, что вы «не добираете» интимных ласк на супружеском ложе, но при этом вы не хотите разрушать семью, вы можете завести любовника. Так сказать, «для здоровья». Вам кажется, что такой поступок идет во благо вам обоим: у вас спадает напряжение в отношениях, вы реже ссоритесь и не обвиняете супруга в невнимании к вам как к женщине.

Сексуальная коррекция. Наверное, самый правильный сценарий, который учитывает интересы обоих сторон и способствует вашему сближению. Вам необходимо в спокойной обстановке, без обвинений и лишних эмоций, рассказать своему партнеру о том, что вы чувствуете. Подумайте вдвоем, как вам быть. Некоторым парам помогают сексуальные игрушки, некоторые договариваются о конкретном времени для секса, когда у них больше энергии и сил. Вариантов – масса! Ваша сексуальная жизнь может стать очень гармоничной, если вы доверитесь своему любимому.