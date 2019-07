Ночь на Ивана Купала 2017: ритуалы для исполнения желаний

Маг ведической традиции Игорь Мехеда поделился информацией об обоих праздниках, а также предложил три ритуала, которые можно провести в ту ночь.





Праздников Купалы - два. Первый называется Входом Бога Солнца в полную силу и празднуется в день летнего солнцестояния - 21 июня.

Второй - Свадьба Купалы - таинство соединения Огня и Воды в ночь Пробуждения времени - празднуется с 6 на 7 июля. Он также имеет астрономическое значение - афелий земной орбиты.





Оба праздника связаны с множеством традиций, о которых я подробно расскажу.





Итак, в самую короткую ночь в году, ночь летнего солнцестояния, с 21 на 22 июня, сила Солнца и Вселенского Огня считается в этой точке пространства максимальной. Согласно с традицией, весь бесконечный огонь Космоса (Агни) в это время вливается в наше Солнце. И Бог Солнца (Купало, Ярило, Сурья) одевается в Корону Огненной Власти - входит в полную силу.





В эту ночь силы света достигают максимума, а силы тьмы исчезают.





Все, что было табу на протяжении всего года, в эту разрешалось. Кто хотел переплывать реки - переплывал их, кто хотел отпустить себя в диком танце – отпускал. Нередкими были также и любовные игры. Чтобы энергия Высшего огня впиталась землей, в эту ночь с холмов спускали горящее колесо.





Согласно с ведическими традициями, в ночь с 6 на 7 июля, когда празднуется Свадьба Купалы, Вселенский Огонь соединяется (играет "свадьбу") с Вселенской Водой. Эта "свадьба" инициируется и сопровождается Вселенским колебанием Временного поля Вселенной, из-за чего все желания, загаданные в эту ночь, исполняются.





Тайна Купальской ночи велика, и ее еще никто не разгадал до конца. Поэтому воспоминания об энергии этой ночи могут совершить в жизни человека невозможное. Полное название праздника – "Свадьба Огня и Воды в Ночь Пробуждения Времени" - можно произносить как мантру на исполнение желаний с помощью Сил Времени, Огня и Воды. На санскрите она звучит так: "Агни вадхууварау Джала виваахасамскара антах раатри прабодхака вела".





Этот праздник – вселенский. Еще маги знали о том, что все стихии Вселенной развернулись из Первостихии - Времени, или Хронального поля, охватывающего всю Вселенную.





Именно в этот день – день Свадьбы Купалы - по Вселенскому полю времени проходит волна. Она идет со скоростью, намного превышающей скорость света, и мгновенно достигает самых дальних уголков Вселенной. Волна вызывает таинственные и необъяснимые явления.





В эту ночь вода и огонь освящаются, цветет папоротник и другие "колдовские" травы, а все лекарственные травы набирают наибольшую силу





Предлагаю вашему вниманию несколько обрядов, которые можно провести на Купала. И не забывайте: "Чтобы не проспать свое счастье, не спите в ночь на Купала".





1.Вечером 6 июля на берегу водоема разводится огромный костер и с помощью специальной мантры - АУМ ШРИ АГНИ СУРЬЯ ДЖАЙЯ РАМ – Высшие силы приглашаются присутствовать в огне. О том, что Силы приняли приглашение, свидетельствует видимое изменение структуры огня – он становится намного ярче, в верхней части пламени появляется раскаленная белая точка, а вокруг костра - шаровидный золотой ореол.





Далее плетем куколки из сухой травы, каждая из которых символизирует то, от чего мы хотели бы избавиться, и сжигаем их в костре.





Затем наступает время прыжков через костер и купания.





Специальная мантра - "Акхагайя-Гилайя-Гекейра-Геката-Ндрах-Данг" -вызывает появление в пространстве мистических молний. Произнесенная над водоемом, она увеличивает температуру воды. Купание можно сопровождать излучением любви Матери-воде из сердечной чакры. На берегу через стопы можно посылать любовь Матери-земле.





Можно загадывать до 300 желаний, поскольку считается, что психосфера человека не в состоянии выдержать больше





Далее, очистившись и зарядившись стихиями, можно провести обряд загадывания желаний. Его этапы таковы: аккумулировать достаточное количество энергии, четко визуализировать картину исполненного желания, напитать его своей эмоцией, отпустить картинку в пространство с помощью чтения мантры и, наконец, качественно забыть загаданное желание.





Далее можно организовать хоровод вокруг костра и совместное поедание праздничного блюда – например, фруктового плова с орехами и изюмом. Угощение съедается под звучащую формулу: "Когда съестся плов, желание воплотиться".





Затем можно сплести венки и использовать их как символ связи между мирами таким образом: необходимо представить, что "по ту сторону" венка находится другой мир, полный позитивных вещей. Мы просовываем правые руки через венки, "хватаем" все хорошее, что есть в том мире, и вытаскиваем на себя.





2. Обряд подчинения силы солнечного Дракона.





Этот ритуал пришел к нам от древних кельтов, которые верили, что под поверхностью земли живет огненный Дракон - энергия силы Солнца, которая пришла от лучей нашего светила и опустилась на землю. Считалось, что эта энергия разумна и что она организует всевозможные процессы в подземном мире и на поверхности нашей планеты. Поэтому воздействием на Дракона можно управлять событиями или создавать их.





Силу Дракона принято вызывать и подчинять в ночь летнего солнцестояния, однако это можно делать и в другие дни силы.





Понадобится новый кинжал с черной ручкой





Для проведения ритуала выбирается возвышенное место – холм или гора. Лучшее время для начала ритуала - сумерки. Понадобится новый кинжал с черной ручкой, которым на земле рисуется символический знак: глаз Дракона. Затем трижды произносится заклинание на латыни: "Cum saxum saxorum In duersum montum oparum da, In aetibulum In quinatum — DRACONIS!" (Кум саксум саксорум Ин дуэрсум монтум опарум да Ин аэтибулум Ин гуинатум Драконис).





Далее вонзаем кинжал по рукоятку в землю, в центр глаза Дракона. При этом сила Дракона выходит из земли через кинжал и начинает давить проводящего ритуал. Но он должен усмирить Дракона силой воли - для этого достаточно сопротивляться воздействию. Когда Дракон побежден, следует озвучить приказ: какие события он должен создать. После завершения "разговора" с Драконом кинжал вытаскивают из земли.





Этот кинжал должен всегда лежать в доме мага. В случае если понадобится организовать новые события, можно выйти на любую возвышенность, вонзить нож в землю и дать Дракону дополнительные "инструкции". Это можно делать как в дни силы, так и в обычные дни. Чем больше кинжал используется в ритуалах, тем сильнее его воздействие на Дракона. Дни Силы: 21/22 декабря, 1/2 февраля, 21/22 марта, 30 апреля/1мая, 21/22 июня, 1/2 августа, 21/22 сентября, 31 октября/1 ноября, а также 6/7 июля, 6/7 января, 5 апреля.





3.Получение Силы Духа папоротника





Как известно, что многие народы используют так называемые Травы Силы, чтобы погрузиться в измененное состояние сознания. Мировая душа этого растения становится духом-помощником, союзником человека, проводящим фокус осознания через транс.





Однако вовсе не обязательно употреблять сок Трав Силы. Участники церемонии, не употреблявшие сок, испытывали такой же транс, как и те, кто употреблял. Из чего возникает вполне разумный вывод о том, что в транс вводят человека мировые души растений.





Папоротник – древнейшее растение на Земле. Ему, как минимум, миллиард, а как максимум, два миллиарда лет. Он помнит все, происходившее на нашей планете, включая эпоху динозавров и другие значимые периоды. Мировая душа папоротника может быть самым сильным помощником эзотерика.





Сам обряд таков. На земле ножом чертится магический круг. На востоке от круга – треугольник проявления. В треугольник ставятся бутылки с водой. Призывается Дух папоротника. Самый сильный призыв такой: "Благослови, Наивысшее и Абсолютное Неизреченное Божество! Боги Неба, явите силу Мировой души папоротника с востока, божественная любовь, яви силу мировой души папоротника с юго-востока, боги-дети, явите силу мировой души папоротника с юга, Верховная личность Господа, яви силу мировой души папоротника с юго-запада, дыхание божества, яви силу мировой души папоротника с запада, Безличностный аспект божества, яви силу мировой души папоротника с северо-запада, Мать миров, яви силу мировой души папоротника с севера, сокровенная Тайна божества, яви силу мировой души папоротника с северо-востока, Абсолютная Истина, яви силу мировой души папоротника с неба, Несказанный аспект божества, яви силу мировой души папоротника с земли, и вся Пресвятейшая Десятирица во главе с Высшим Источником – Наивысшим и Неизреченным Абсолютным божеством, яви силу мировой души папоротника изнутри нашего сердца".





Эта вода активизирует интеллектуальную деятельность и восстанавливает память, наводит на нестандартные мысли и открытия, повышает физическую выносливость





Далее, после проявления мировой души папоротника просим у нее передать всю свою силу и мощь в воду. Спустя 5 минут произносим формулу отсылки:





"Благодарение Наивысшему, Десятирице и мировой душе папоротника за помощь. Открыты высшие обители и призванные силы с миром и любовью воспаряют к ним. Идите с миром в обители ваши и да будет мир между вами и нами. Во имя Наивысшего. Аум. Форам". Потом можно выпить воду, заряженную духом папоротника.





Эта вода активизирует интеллектуальную деятельность и восстанавливает память, наводит на нестандартные мысли и открытия, повышает физическую выносливость. Всем предлагаю убедиться в этом лично.