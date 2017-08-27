Истины о мужчинах, которые женщины не понимают

Увы, осознание собственных ошибок приходит, порой, слишком поздно – тогда, когда ничего уже нельзя изменить. Директор владимирского агентства знакомств «Я и ты», семейный психолог, консультант по межличностным отношениям Елена Кузнецова рассказала о трех главных «маяках», на которые стоит опираться, когда ищешь любовь.





1. Нельзя заставить себя полюбить













Влюбившись без взаимности, многие дамы отказываются верить в то, что не смогут завоевать расположение мужчины, а потому тратят силы и время на чаще всего безрезультатную борьбу за избранника.





Но, даже заполучив того, кто очень нравится, в результате утомительного боя, барышня будет разочарована, потому что от мужчины не будет отдачи, какой бы хотелось, и любви, о которой мечталось.





По словам Кузнецовой, мужчина обращает внимание, прежде всего, на внешность женщины. И если она не в типаже, представитель сильного пола никогда не сможет влюбиться в конкретную барышню. Пустив в ход различные уловки, девушка максимум, что сможет, - привязать к себе партнера, но он будет любить ее исключительно как человека, а не как женщину.





Психолог привела пример из личной практики. Среди ее клиентов есть молодая девушка, некогда влюбившаяся в своего учителя. По прошествии нескольких лет, когда барышня стала взрослой, и начала работать с теперь уже бывшим преподавателем, она призналась ему в своих чувствах. Но тот мягко объяснил поклоннице, что она не в его вкусе. Представительница слабого пола, однако, и не думала сдаваться. Она решила, что своим отношением сможет завоевать расположение избранника, и прилагала множество усилий, чтобы заставить любимого нуждаться в себе. В итоге добилась того, что действительно стала очень близким для него человеком, но этого оказалось мало – хотелось стать любимой женщиной.





«Когда девушка на меня вышла, ее вопрос заключался именно в том, как заставить человека полюбить себя. Сейчас я пытаюсь ей объяснить, что можно полюбить человека как человека – за его качества, например, но, чтобы мужчина полюбил женщину именно как женщину, это невозможно сделать. Это природа, это выше нас. Это флюиды, это физиология», - констатирует Кузнецова.





Нельзя «влезть» в отношения, как бы этого не хотелось – если у вас 38 размер ноги вы не сможете ходить в туфлях 35 размера, даже если они вам очень нравятся. Мы принимаем этот факт как данность, но не хотим принять то же самое в общении с противоположным полом. В итоге напрасно тратим силы, нервы и время, пытаясь заставить мужчину полюбить нас.





2. Каждый человек выражает любовь настолько, насколько способен это сделать













Частая ошибка женщины заключается в том, что в отношениях она руководствуются исключительно собственными мерками любви. Она знает, как именно нужно любить, и как проявлять свои чувства. Если поведение мужчины не соответствует существующим в голове барышни представлениям о любви, для нее это автоматически означает, что избранник не любит.





«Не стоит ждать от человека любви, на которую он не способен. У всех нас есть свой собственный дар, к которому относится и умение любить. Я бы сравнивала любовный талант с другими талантами. Кто-то великолепно рисует, кто-то не очень хорошо, но тоже рисует. Так и в любви: у кого-то любовное чувство всепоглощающее, а кто-то выражает свои эмоции менее бурно. Все зависит от темперамента человека, его свободы личности, самодостаточности, воспитания, опыта, искушенности и так далее», - констатирует психолог.





Кузнецова советует для начала присмотреться к партнеру и оценить его характер и темперамент. Если вы в любви эмоциональны, а мужчина нет, это совершенно не означает, что избранник не испытывает к вам нежных чувств. Просто примите как данность, что вы разные, и все.





Во-вторых, ответьте себе честно на вопрос: «Хочу я быть с этим человеком?». Если ответ утвердительный, то смиритесь с тем, что ваш любимый не похож на вас в выражении эмоций и принимайте его таким, какой он есть.





3. Научитесь любить себя













Если вы не любите себя, то и другой человек не будет любить вас так, как бы вам хотелось. Женщина должна быть личностью и относиться к себе с пиететом. Только тогда она станет значимой в глазах мужчины. Все представители сильного пола любят «звезд», а, если барышня не знает, что она хороша, то вряд ли ее красоту и внутренний мир избранник сможет оценить по достоинству, предупреждает Кузнецова.













Женщина, которая не любит себя, - потеряна. Она становится слишком жертвенной и априори общается с партнером не на равных. Она изначально возносит партнера на пьедестал, что является стратегической ошибкой. Чаще всего мужчины просто пользуются такими барышнями и совершенно с ними не считаются.



