Прогноз на неделю: Гороскоп на 27 августа-2 сентября

ОВНЫ. Фокус азартной игры перемещается в служебную сферу. Здесь удастся совместить творчество, работу и романтику. Главное — не нарушать духовных и юридических законов, ведь лукавый не дремлет и подстерегает, чтобы поймать "экспериментаторов" в свои сети.

Вас возвеличит самоотверженная служба на благо других. Трудитесь не спустя рукава, а с творческим вдохновением, ублажайте тех, кто рядом, тогда будете иметь все для полного счастья. Благоверных любите, сейчас у вас один пульс сердца на двоих, а если дисгармония, это плохо, так быть не должно, значит где-то дали маху.

Если нужна помощь, консультанты, помощники, покровители найдутся.





ТЕЛЬЦЫ. У вас звездный час творческого, любовного расцвета и райского счастья в семейной обители. Личная жизнь бурлит, ходить налево не нужно, все найдете дома.

Если хотите улучить материальное положение, проявите максимальную активность во всех сферах, тогда пожнете щедрые плоды. Ведь вы находитесь в зависимости от чужих требований, ресурсов, интересов. А чтобы люди шли навстречу, раскошеливались, будьте белыми и пушистыми не только внешне, но и в душе.

Нищета трудолюбивым не грозит, главное — не чураться никакой работы, браться за любые обязательства. Сейчас стать специалистом широкого профиля очень легко, поэтому используйте эти возможности (до ноября) — в будущем пригодится.





БЛИЗНЕЦЫ. В роли практичного хозяина, заботливого семьянина — вы непревзойденны, уверенно вместе с благоверными ведите семейное судно сквозь рифы бытовых проблем. Ваш тандем — это сплав неисчерпаемой энергии, мудрости, изобретательности, творческого горения, и если направить все это богатство на домашнее благоустройство, результаты будут фантастические!





Смена обстановки тоже необходима и является мощным животворным стимулятором. Ведь брачные пары еще (до декабря) проходят испытания на прочность уз, потому порхайте влюбленным голубем перед благоверными, и не помышляйте о разводе.





РАКИ. Доходы и убытки дружно уживаются в вашем дворе. Не удивляйтесь, так судьба уравновешивает перекосы в материальной сфере. Нашел — не радуйся, потерял — не огорчайся. Активно крутитесь, интенсивно общайтесь, меняйте обстановку, познавая мир во всем его разнообразии. На чужие блага не стоит рассчитывать, зарабатывайте собственные деньги, они нужны для персональных нужд и семье, где вы основной спонсор и кормилец.





Разбогатеть труда не составит, ведь имея блестящие природные таланты, деловой опыт и пустив их в ход, можно заткнуть любого конкурента за пояс. И не стоит искать новую (левую) работу, ссориться с работодателями. На пути реализации желаний шлагбаум открыт. А если они благочестивые — все будет отлично! Только берегите здоровье, переутомляться, взваливая на себя дополнительную работу, противопоказано.





ЛЬВЫ. Вами руководит прагматичное "хочу", направляя действия в практическое русло. Энергии пруд пруди. Беритесь за прибыльные деловые предложения и зарабатывайте деньги, а куда их потратить — найдете. Есть немало проблем, требующих финансирования.





Несмотря на очарование и сексуальность, пускаться на романтическую охоту смысла нет, это насилие над собой, за внешним лоском — сплошная инертность. Другая крайность — можете увлечься не тем, кто вам по сердцу.





Лучше активизируйте контакты, учитесь новому, обогащая эрудицию, общайтесь с интересными людьми. Там благодать.





ДЕВЫ. Да здравствует преображение! Начинается очередной эволюционный виток. Как вы себя будете позиционировать в социуме, очень важно. Поэтому если в семье проблемы, в личной жизни сплошные разочарования — это не повод для депрессии.





Вы волевая, презентабельная личность, финансово независимаая, плюс имеете в руках тайные рычаги влияния, замечательный аналитик, разведчик, детектив, что не следует афишировать. Идя к цели, умело командуйте, пусть окружение танцует под ваш аккомпанемент.





С финансами проблем не будет, здесь фартовая полоса до октября.





ВЕСЫ. Спрячьтесь, наедине с собой будет прекрасное самочувствие. В пластах подсознания накопилось (за год) немало хлама, время навести там порядок, избавиться от психологического балласта, который отравляет духовный храм, очистив место для благодатных энергий.





Внимание лидерам: вы одновременно можете геройски воевать на передовой, заручившись поддержкой влиятельных друзей и скрупулезно вести дела на тайном фронте, быть практичным стратегом в тылу.





Помиритесь с соседями, братьями, сестрами, негативные отношения являются следствием провокаций лукавого. Будьте мудрыми и не клюйте на крючок соблазнов. И фильтруйте любую полученную информацию.





СКОРПИОНЫ. В карьере, бизнесе хозяйничает удача, и если воздержитесь от служебных злоупотреблений, меркантильных интересов (это фокусы нечистого), есть шанс получить заветную должность с соответствующей зарплатой. Но при условии, что ваша работа вписывается в требования времени, отвечает запросам общества и является творческим призванием.

Принимайте участие в благотворительных акциях, искореняйте скупость. Если вас преследуют потери, убытки или стали жертвой воров, значит, поскупились там, где надо отдать.





СТРЕЛЬЦЫ. На профессиональном небосклоне солнечно, на случайные успешные шансы везет. Пришло время укреплять фундамент карьеры, бизнеса, добросовестно выполнять миссию руководителя по отношению к людям, которые от вас зависят, как дома, так и в коллективе.





Вертикаль "руководитель — подчиненный", "родители — дети" подлежит оздоровительной трансформации. Их сцементирует истинная дружба, обоюдно. Но инициатива должна поступать именно от вас персонально. Следите за душевной чистотой, если там есть червоточина, она моментально привлечет внешний негатив.





КОЗЕРОГИ. Время попиариться, о ваших талантах и достижениях должны знать все! Отстраивайте карьеру (пока у шефа в фаворе) хвастайтесь, популяризуйте собственные достижения на публике. Сейчас вы яркая личность, которая требует заслуженного авторитета, обязана уступать, щедро делиться нажитым с окружающими, инвестировать богатые собственные ресурсы в совместные дела. А если "жаба давит" — плохо, рискуете очутиться за бортом. Скупердяям и эгоистам доступ к щедрым спонсорам закрыт.





Никому не завидуйте, сохраняйте верность людям. По делам и заботам судите их. И смотрите, чтобы вас не сглазили! Выставьте вокруг психологический защитный барьер.





ВОДОЛЕИ. Зависимость от чужих потребностей, интересов, творческих, финансовых, сексуальных ресурсов является отличным сдерживающим рычагом в вашем свободолюбивом поведении. Получите столько, на сколько для вас раскошелятся люди, и точка. На большее не претендуйте. А кто платит, тот и устанавливает правила игры. Поэтому красиво "вальсируйте", чтобы пробудить в спонсоре рыцарские струны и хорошо его раскулачить.





РЫБЫ. Карьерное восхождение по горизонтали набирает интенсивный темп, на работе вы — мастер на все руки, за что получите соответствующее материальное вознаграждение. А вот вверх на должностной олимп не рвитесь, притормозите, ваше время еще не пришло.





Объединяйтесь вместе с грамотными, профессиональными помощниками и компаньонами. Правильно сформированная деловая команда — это залог деловых достижений на будущий год.





Внимание: служебные романы — это хороший тоник, можете "крутить лямур" с работой или с коллегой. Выбирайте на свой вкус.



