Слово «самооценка» состоит из двух частей: само- и оценка. Другими словами, самооценка — это то, как мы сами себя оцениваем.





Самооценка бывает:





— Адекватная





— Завышенная





— Заниженная





И именно заниженной самооценкой страдает большинство людей в странах СНГ. Неуверенность в себе, различные комплексы и страхи являются следствием низкой самооценки. Именно она не даёт людям попросить повышения зарплаты, сказать кому-то «нет», выйти из изживших себя отношений и даже сбросить вес!





Так как же распознать у себя заниженную самооценку?





Сделать это очень просто!





Вот 5 признаков низкой самооценки:





Вы не можете сказать: «Нет»





Когда вас просят о чем-то, вам крайне сложно отказать этому человеку. И даже если выполнять просьбу совсем не хочется, вы все-равно говорите: «Да».





Этот страх отказа говорит о том, что вы хотите для всех быть хорошей, даже в ущерб себе и своим интересам. То есть, хорошая вы для всех, кроме себя.





Что делать?





Ставите себя на первое место. Как можно чаще задавайте себе вопрос: «А чего хочу я?»





Вы завидуете людям





Зависть – удел людей с низкой самооценкой. Ведь кому и чему человек обычно завидует? Кому-то более успешному. Тому, у кого есть что-то, чего нет у вас, а очень хочется, чтобы было. В корне зависти лежит недовольство собой и тем, что на данный момент вы имеете.





Что делать?





Не сравнивать себя с окружающими. Единственный человек, с которым себя можно сравнивать – это вы сами в прошлом.





Страх заявить о своих желаниях





Страх заявить о своих желаниях и потребностях, очень близок к страху сказать «нет». Чаще всего за ним кроется желание всем угодить, понравиться и готовность пожертвовать своими интересами ради окружающих. К слову, это один из признаков психологии «жертвы».





Что делать?





Смело говорить о том, что вам нравится и что не нравится.





У вас навязчивое желание похудеть

Или как-то иначе улучшить внешность. Причём, это касается не явных проблем во внешности, а скорее желание весить ещё чуть меньше и ещё чуть меньше, и ещё… Вам все время кажется, что вы не достигли совершенства.





Что делать?





Понять, что можно экологично изменить в своей внешности, а что – нельзя. И то, что нельзя изменить, надо просто принять в себе. Позволить себе быть особенной.точки зрения политической логики, этим фракциям невыгодно способствовать успеху правительства.



