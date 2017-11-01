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Леди
Отношения
31 октября 17, 22:41
5 признаков низкой самооценки
сама
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Как же распознать у себя заниженную самооценку?
Слово «самооценка» состоит из двух частей: само- и оценка. Другими словами, самооценка — это то, как мы сами себя оцениваем.

Самооценка бывает:

— Адекватная

— Завышенная

— Заниженная

И именно заниженной самооценкой страдает большинство людей в странах СНГ. Неуверенность в себе, различные комплексы и страхи являются следствием низкой самооценки. Именно она не даёт людям попросить повышения зарплаты, сказать кому-то «нет», выйти из изживших себя отношений и даже сбросить вес!

Так как же распознать у себя заниженную самооценку?

Сделать это очень просто!

Вот 5 признаков низкой самооценки:

Вы не можете сказать: «Нет»

Когда вас просят о чем-то, вам крайне сложно отказать этому человеку. И даже если выполнять просьбу совсем не хочется, вы все-равно говорите: «Да».

Этот страх отказа говорит о том, что вы хотите для всех быть хорошей, даже в ущерб себе и своим интересам. То есть, хорошая вы для всех, кроме себя.

Что делать?

Ставите себя на первое место. Как можно чаще задавайте себе вопрос: «А чего хочу я?»

Вы завидуете людям

Зависть – удел людей с низкой самооценкой. Ведь кому и чему человек обычно завидует? Кому-то более успешному. Тому, у кого есть что-то, чего нет у вас, а очень хочется, чтобы было. В корне зависти лежит недовольство собой и тем, что на данный момент вы имеете.

Что делать?

Не сравнивать себя с окружающими. Единственный человек, с которым себя можно сравнивать – это вы сами в прошлом.

Страх заявить о своих желаниях

Страх заявить о своих желаниях и потребностях, очень близок к страху сказать «нет». Чаще всего за ним кроется желание всем угодить, понравиться и готовность пожертвовать своими интересами ради окружающих. К слову, это один из признаков психологии «жертвы».

Что делать?

Смело говорить о том, что вам нравится и что не нравится.

У вас навязчивое желание похудеть
Или как-то иначе улучшить внешность. Причём, это касается не явных проблем во внешности, а скорее желание весить ещё чуть меньше и ещё чуть меньше, и ещё… Вам все время кажется, что вы не достигли совершенства.

Что делать?

Понять, что можно экологично изменить в своей внешности, а что – нельзя. И то, что нельзя изменить, надо просто принять в себе. Позволить себе быть особенной.точки зрения политической логики, этим фракциям невыгодно способствовать успеху правительства.

Источник: cluber.com.ua
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